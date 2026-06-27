Hay noticias buenas para muchos trabajadores en California: a partir del 1 de julio de 2026, el salario mínimo aumentará en más de 20 dólares en diversas ciudades, lo que puede dar un respiro a quienes llegan justos a fin de mes y lidian con rentas, servicios y alimentos cada vez más caros. Este incremento responde a iniciativas locales que buscan que los sueldos sigan el ritmo del costo de vida y que las personas que laboran a tiempo completo se acerquen más a un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Como no será un aumento generalizado para todos los empleados ni en todos los estados, en esta nota te contamos cuáles son las 11 jurisdicciones donde entrará en vigor.

Cabe precisar que las subas se deben a reglas locales que actualizan el salario mínimo cada año según la inflación y el costo de vida, de acuerdo con el Departamento de Relaciones Industriales de California. Estas ciudades establecieron un sueldo base más alto que el del estado, que pasó de US$16.50 a US$ 16.90 en enero.

Alivio para el bolsillo en California. Conoce las ciudades donde el salario mínimo superará los US$20 la hora (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿CUÁLES SON LAS CIUDADES QUE AUMENTARÁN EL SALARIO MÍNIMO DESDE EL 1 DE JULIO?

Un total de 11 ciudades de California elevarán su salario mínimo a partir del 1 de julio de 2026. Los nuevos pisos irán desde US$17.76 hasta US$20.34 la hora. Conoce cuáles son y cuánto ganarán sus trabajadores.

Alameda US$17.76 Malibú US$17.91 Fremont US$18.05 Los Ángeles (ciudad) US$18.42 Condado de Los Ángeles (áreas no incorporadas) US$18.,47 Santa Mónica US$18.47 Milpitas US$18.50 Pasadena US$18.57 Berkeley US$19.61 San Francisco US$19.,61 Emeryville US$20.34

¿A QUIÉNES LES CORRESPONDE EL INCREMENTO?

Los principales beneficiarios son las personas que trabajan dentro de esas ciudades, aunque vivan en otro lugar. El aumento se aplica según dónde se realiza la mano de obra, no según el domicilio del empleado ni la sede de la empresa.

En la mayoría de los casos, basta con cumplir al menos dos horas de trabajo a la semana dentro de la ciudad para que corresponda esa tarifa.

Cada trabajador debe revisar que, a partir de julio, su recibo de pago refleja el nuevo monto y recordar que, si presta servicios en distintas ciudades, siempre se aplica el salario mínimo más alto.

Además, hay sectores con pisos específicos —como el de comida rápida, que puede llegar a US$20— que superan incluso el mínimo local y también deben respetarse.