Desde el 1 de julio, en algunas ciudades y condados de California aumentará el salario mínimo; aunque la base estatal es de 16.90 dólares por hora, en ciertas jurisdicciones y sectores llegará a 26.50 dólares. Este ajuste responde a ordenanzas locales y acuerdos específicos que buscan compensar el alto costo de vida, especialmente en áreas donde la vivienda, el transporte y los alimentos son más caros. ¿En qué lugares y empleos se pagará 26.50 dólares la hora? A continuación, te lo contamos.

Nuevos salarios mínimos en California desde el 1 de julio: estas ciudades pagarán las tarifas más altas (Foto: Freepik)

ÁREAS Y TIPOS DE TRABAJO DONDE APLICARÁ LA TARIFA DE 26.50 DÓLARES POR HORA

Según HRWatchdog, el blog de la Cámara de Comercio de California, los trabajadores hoteleros de algunas ciudades recibirán un aumento que podría llegar hasta 26.50 dólares, aunque la cifra dependerá de las ordenanzas que se apliquen en cada jurisdicción. A continuación, las áreas donde el salario por hora aumentará:

Long Beach: US$26.50 para los que laboran en hoteles.

US$26.50 para los que laboran en hoteles. Glendale: US$25 para empleados hoteleros.

US$25 para empleados hoteleros. Los Ángeles: US$25 para personal hotelero y de aeropuertos.

US$25 para personal hotelero y de aeropuertos. Santa Mónica: US$25 para trabajadores hoteleros.

US$25 para trabajadores hoteleros. West Hollywood: US$20,87.

US$20,87. San Diego: US$19 para trabajadores de hoteles y parques de diversiones.

¿Y EL RESTO DE CIUDADES DE CALIFORNIA?

De acuerdo con UC Berkeley Labor Center, los incrementos se aplican en municipios que ya tenían ordenanzas propias sobre salario mínimo. En esos lugares, las tarifas fijadas por la ciudad o el condado superan la base estatal y son las que rigen dentro de su territorio. Así tenemos:

Emeryville: US$20.34

US$20.34 Berkeley: US$19.61

US$19.61 San Francisco: US$19.61

US$19.61 Pasadena: US$18.57

US$18.57 Milpitas: US$18.50

US$18.50 Los Angeles County no incorporado: US$18.47

US$18.47 Santa Monica: US$18.47

US$18.47 Los Ángeles: US$18.42

US$18.42 Fremont: US$18.05

US$18.05 Malibu: US$17.91

US$17.91 Alameda: US$17.76

TAMBIÉN HABRÁ AUMENTO PARA TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD

El ajuste que beneficiará a una gran cantidad de trabajadores del sector salud en California se aplicará a partir del 1 de julio de 2026:

US$25 por hora

Para empleados de grandes sistemas hospitalarios con más de 10,000 trabajadores, clínicas de diálisis y centros administrados por condados con más de 5 millones de habitantes.

El incremento inmediato de 2025 a 2026 es de 1 dólar por hora (de 24 a 25 dólares).

US$23 por hora

Para la mayoría de los trabajadores de centros de salud que no entran en categorías específicas como hospitales rurales o instalaciones gubernamentales.

US$22 por hora

Para quienes trabajan en clínicas comunitarias, centros rurales, servicios de urgencias afiliados y otros establecimientos similares.

El incremento para 2026 es de 1 dólar por hora.

US$19.28 por hora

Para los trabajadores de hospitales con alta proporción de pacientes cubiertos por programas gubernamentales, centros rurales independientes y condados con menos de 250,000 habitantes.

RECUERDA: hay una nueva ronda de aumentos que está prevista para julio de 2027, según el plan oficial. Este proceso continuará hasta 2033.