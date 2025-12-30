La población de California ya tiene una buena noticia para recibir el Año Nuevo 2026: sí habrá un aumento en el salario mínimo estatal, y muchos trabajadores en el Golden State están pendientes de cómo impactará este cambio en su economía diaria. Las conversaciones entre empleadores, sindicatos y empleados han estado activas durante todo el año, generando expectativa sobre las cifras finales antes de que el reloj marque el 1 de enero de 2026.

Este ajuste no solo es esperado por empleados que buscan mantener su poder adquisitivo frente al alza en el costo de vida, sino también por empresas y pequeños negocios que necesitan prepararse para los cambios en la nómina. El nuevo incremento refleja una política de ajustes automáticos basada en la inflación, diseñada para mantener el salario mínimo al día con el ritmo de los precios dentro del estado.

Los trabajadores de California deben estar atentos al nuevo salario mínimo en el estado (Foto: AFP)

¿Cuál será el salario mínimo en California en el año 2026?

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo estatal en California será de $16.90 por hora, como parte del ajuste anual que se realiza automáticamente según la ley laboral estatal para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación.

Este nuevo monto sustituye al actual de $16.50 por hora y se aplica a la mayoría de los trabajadores del estado, sin importar el tamaño de la empresa. Además, algunas ciudades y condados dentro de California han establecido salarios mínimos locales aún más altos para 2026, como en Belmont, San Jose o San Mateo, donde los empleadores deberán pagar tasas mayores según las ordenanzas locales.

Los trabajadores que califican al nuevo salario mínimo en California

En California, la mayoría de los trabajadores están cubiertos por el salario mínimo estatal, lo que significa que cualquier empleado que labore dentro del estado debe recibir al menos $16.90 por hora a partir del 1 de enero de 2026, sin importar cuántas horas trabaje o el tamaño de la empresa para la que labora. Esto se aplica tanto a empleos de jornada completa como parcial, y la ley estatal exige que este salario sea respetado incluso cuando los pagos se hagan por pieza o métodos distintos a un pago por hora regular.

Además, la actualización del salario mínimo también afecta a empleados exentos, es decir, aquellos que suelen estar en puestos salariales y no reciben pago por horas extras. Para que un empleado exento siga siendo considerado como tal, su salario anual debe ser al menos el equivalente a $70,304 al año bajo el nuevo mínimo, lo que es parte de los requisitos legales para clasificar correctamente a un trabajador.

Por otro lado, ciertas industrias y localidades tienen reglas adicionales: por ejemplo, algunos empleadores de comida rápida y centros de salud ya tienen salarios mínimos más altos por ley, y varias ciudades y condados dentro de California han establecido mínimos locales aún mayores que el nivel estatal para 2026.