Florida avanza hacia la innovación luego de que el gobernador Ron DeSantis confirmara oficialmente que la próxima temporada comenzarán a operar vehículos sin conductor. Se trata de un innovador servicio que promete expandirse más allá de Miami y Orlando, ya que una nueva ciudad se incorporará. Para más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

Tampa será la próxima ciudad que contará con viajes sin conductores

Mediante un comunicado oficial, el propio gobernador DeSantis confirmó sobre la llegada del servicio comercial de vehículos autónomos de la empresa Waymo en la ciudad de Tampa para la temporada de otoño.

Cabe señalar que ya se concluyó la fase de mapeo; ahora se está dando paso a las primeras pruebas operativas con pasajeros a bordo y a las capacitaciones de práctica de seguridad dirigidas al personal de emergencia de la ciudad.

Con lo señalado, los residentes de Tampa están a punto de experimentar una nueva modalidad de servicio de transporte. Si bien pueden existir dudas sobre si es seguro abordar vehículos sin presencia de conductores, el gobernador DeSantis afirmó que se están realizando los esfuerzos para garantizar una buena experiencia.

“Waymo trabaja directamente con el Departamento de Transporte de Florida (FDOT), las fuerzas del orden local y los servicios de emergencia para apoyar la integración segura de vehículos autónomos en la red de transporte de Florida”, se lee.

En la temporada de otoño, la ciudad de Tampa tendrá disponible el servicio de transporte autónomo de Waymo. (Crédito: Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Los taxis aéreos en Florida serán una realidad

Por otro lado, el gobernador DeSantis dio a conocer un destacado avance en el transporte estatal al confirmar la expansión de SunTrax, el centro de pruebas ubicado en el condado de Polk, que ahora incorporará tecnología de Movilidad Aérea Avanzada (AAM, por sus siglas en inglés), popularmente llamada “autos voladores”.

La iniciativa busca impulsar alternativas como taxis aéreos, envío de mercancías, traslados médicos y atención de emergencias para descongestionar el tráfico e incrementar la conectividad entre las regiones.

DeSantis también afirmó la llegada de vehículos y servicios voladores para Florida. (Crédito: AFP)

Se tiene previsto que para fines del presente año se realicen pruebas de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) en la región central del estado mencionado.

“A medida que nuestro estado continúa creciendo y las necesidades de transporte aumenta, AAM será una gran incorporación a la cartera de transporte de clase mundial de Florida que sirve y beneficia a todos los viajeros”, especificó Jared W. Perdue, secretario de FDOT.