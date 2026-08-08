Conductores, estudiantes, familias, negocios y contribuyentes de Florida ya comienzan a sentir los efectos del amplio paquete legislativo aprobado en 2026 por el gobernador Ron DeSantis. Las más de 200 normas promulgadas introducen modificaciones en áreas como tránsito, educación, seguridad pública, vivienda, seguros, salud, protección animal, impuestos y servicios municipales. El listado, además, contempla decisiones presupuestarias, ajustes administrativos y medidas diseñadas para condados y ciudades específicas, entre ellas Miami-Dade, Broward, Orlando, Tampa y Jacksonville.
La mayor parte de este conjunto comenzó a regir el 1 de julio, al inicio del nuevo año fiscal. No obstante, varias disposiciones tuvieron vigencia entre marzo y junio, mientras que otras empezarán a aplicarse en octubre de 2026 o enero de 2027. Ciertos proyectos, además, requieren respaldo electoral antes de activarse.
Entre los cambios con mayor impacto aparecen nuevas reglas para infractores viales, restricciones aplicables a agresores sexuales, garantías para compradores de mascotas, controles sobre centros de datos y ajustes dentro de escuelas públicas. También sobresale la HB 919, que rebautiza el Palm Beach International Airport como “President Donald J. Trump International Airport”.
A continuación, consulta el listado completo de iniciativas promulgadas por DeSantis durante 2026, junto con una explicación breve de su alcance y la fecha en que cada medida entra en vigor. La guía permite identificar cuáles ya afectan a residentes y negocios, así como aquellas cuyo cumplimiento comenzará en los próximos meses.
|Proyecto
|Ley / asunto
|Resumen breve
|Entrada en vigor
|HB 1D
|Redistribución electoral
|Redibuja los distritos congresionales con datos del Censo de 2020.
|4 de mayo
|SB 4-F
|Impuestos locales a la propiedad
|Elimina una vía para elevar tasas “rolled-back” y exige mayores mayorías para incrementarlas.
|24 de junio
|SB 14
|Víctima de accidente de autobús
|Asigna 4,1 millones de dólares para compensar a José Correa.
|10 de junio
|HB 33
|Nuevos nombres de carreteras
|Renombra tramos viales en Miami-Dade y Broward y ordena señalizarlos.
|1 de julio
|HB 35
|Infractores habituales de tránsito
|Suma conducir sin licencia válida a los delitos para designar a un infractor habitual.
|1 de julio
|HB 47
|Diagnósticos médicos
|Permite una segunda evaluación médica en casos de menores retirados por DCF.
|1 de julio
|SB 52
|Servicios de seguridad
|Excluye a voluntarios armados de lugares de culto de ciertas normas de seguridad privada.
|1 de julio
|HB 89
|Recetas veterinarias
|Obliga a informar al cliente de su derecho a una receta para surtir en la farmacia que elija.
|1 de julio
|HB 91
|Calificación de candidatos
|Exige declarar cambios de nombre efectuados durante el año previo a postularse.
|1 de abril
|SB 110
|Exenciones homestead
|Aclara la elegibilidad de arrendatarios de largo plazo para exenciones de vivienda.
|25 de junio
|SB 118
|Tasaciones a parques de RV
|Limita las evaluaciones especiales locales a áreas de más de 400 pies cuadrados por espacio.
|21 de abril
|SB 124
|Florida Virtual School
|Ajusta reglas técnicas y cálculos de matrícula de Florida Virtual School.
|1 de julio
|HB 131
|Curadores de herencias
|Modifica requisitos de fianza y nombramiento de curadores de patrimonios.
|1 de julio
|SB 156
|Jayson Raynor Act
|Amplía protecciones a policías frente al uso de fuerza durante arrestos y endurece penas.
|16 de junio
|HB 167
|Minería de fosfato
|Crea una defensa ante responsabilidad estricta por contaminación de antiguas minas de fosfato.
|1 de julio
|SB 168
|Molestias públicas
|Considera molestia pública a inmuebles usados repetidamente para juego ilegal.
|1 de julio
|HB 175
|Stablecoins
|Crea un marco de licencias para emisores de stablecoins de pago.
|26 de junio
|HB 177
|Conflicto de interés
|Permite nombrar defensa regional alternativa en ciertos casos capitales con conflicto.
|1 de julio
|SB 178
|Atletismo escolar
|Autoriza a entrenadores usar fondos propios, con límite anual, para apoyar a estudiantes.
|1 de julio
|SB 182
|Mentores docentes
|Crea un programa de mentoría para mejorar escuelas calificadas con D o F.
|1 de julio
|SB 192
|Fondos de pacientes
|Elimina el límite de 1.500 dólares en anticipos de quiroprácticos.
|1 de julio
|HB 199
|Asuntos de veteranos
|Simplifica ingreso de acusados a tribunales de tratamiento para veteranos.
|1 de julio
|SB 212
|Delincuentes sexuales
|Amplía restricciones de residencia, contacto y merodeo cerca de espacios infantiles.
|1 de julio
|HB 245
|Abuso sexual infantil
|Sustituye “child pornography” por “child sexual abuse material” en la ley estatal.
|1 de julio
|SB 246
|Placas especiales
|Autoriza cinco nuevas placas, incluidas UFC y First Responders Resiliency.
|1 de octubre
|HB 249
|Buque insignia estatal
|Reemplaza al Western Union por el S.S. American Victory como buque insignia.
|1 de julio
|HB 253
|Atención dental a veteranos
|Amplía la elegibilidad del programa de atención dental a veteranos con ingresos de hasta 400% del nivel federal de pobreza.
|1 de julio
|HB 271
|Fianzas
|Impone a aseguradoras extranjeras de fianzas los mismos reportes que a las nacionales.
|1 de julio
|HB 273
|Distritos especiales
|Exige acuerdos de pago por trabajos aprobados para distritos rurales financiados con fondos públicos.
|1 de julio
|HB 277
|Violencia doméstica
|Eleva sanciones a reincidentes y aumenta ayuda de reubicación para víctimas.
|1 de julio
|SB 288
|Cooperativas eléctricas
|Limita una norma sobre cooperativas rurales a las que venden electricidad al por menor.
|1 de julio
|SB 290
|FDACS
|Incluye preempción contra vetos locales a equipos de jardinería a gasolina y medidas sobre licencias CDL.
|1 de julio
|SB 296
|Violencia doméstica
|Ordena estudiar la viabilidad de una alerta 911 para violencia doméstica y de pareja.
|1 de julio
|SB 298
|Registros públicos y violencia doméstica
|Amplía protecciones de confidencialidad para víctimas inscritas en el programa estatal.
|1 de julio
|SB 302
|Resiliencia costera
|Protege Terra Ceia Aquatic Preserve y agiliza permisos para soluciones naturales costeras.
|1 de julio
|HB 327
|Investigación de fibromas uterinos
|Crea obligaciones de reporte para una base de datos de investigación estatal.
|Misma fecha que HB 1515: 1 de julio
|SB 340
|Trata de personas
|Exige formación de dos horas sobre trata para estudiantes de enfermería antes del NCLEX.
|1 de julio; requisito de examen desde 1 de julio de 2027
|HB 355
|Protección de pacientes
|Exige estándares y protocolos de atención pediátrica en urgencias hospitalarias.
|1 de julio
|HB 359
|Órdenes de registro
|Fija plazos para devolver órdenes judiciales, incluidos plazos especiales para datos y ADN.
|1 de julio
|SB 386
|Equipos agrícolas
|Establece remedios de reemplazo o reembolso por maquinaria agrícola defectuosa.
|1 de julio
|SB 394
|Gestores de reaseguro
|Exime a ciertos gestores de riesgos facultativos de requisitos de licencia.
|1 de julio
|HB 397
|Libertad previa al juicio
|Tipifica violar deliberadamente una orden de no contacto durante libertad provisional.
|1 de octubre
|HB 399
|Regulación urbanística
|Limita tarifas de permisos de desarrollo y exige criterios de compatibilidad residencial.
|27 de marzo
|SB 418
|Blue Envelope Program
|Crea sobres azules para mejorar interacción entre policías y personas autistas en controles viales.
|1 de julio
|SB 422
|Tarifas aeroportuarias
|Prohíbe usar ciertos datos ADS-B para cobrar tasas a aeronaves ligeras.
|1 de julio
|HB 425
|Cementerios históricos
|Facilita rezonificación de terrenos excedentes de cementerios afroamericanos históricos.
|1 de julio
|SB 428
|Prevención de ahogamientos
|Amplía vales de clases de natación para niños de 1 a 7 años.
|1 de julio
|HB 429
|Miembros de pandillas
|Amplía criterios para determinar quién es miembro de una pandilla criminal.
|1 de octubre
|SB 432
|Tráfico de xilazina
|Crea y endurece delitos por fabricación, venta y tráfico de xilazina.
|1 de octubre
|SB 436
|Agresión grave
|Permite elevar a delito grave ciertas agresiones tras condenas previas por resistir con violencia.
|1 de julio
|HB 441
|Tierras de conservación
|Exige mayor transparencia antes de vender o intercambiar tierras de conservación.
|1 de julio
|HB 445
|Delitos peligrosos
|Incluye delitos de explotación infantil entre los que restringen la libertad sin fianza monetaria.
|1 de julio
|HB 453
|Diplomas de secundaria
|Permite que Special Olympics y banda de marcha cumplan determinados créditos escolares.
|1 de julio
|SB 474
|Asuntos militares
|Amplía protecciones de licencia y asistencia financiera para servidores públicos militares.
|1 de julio
|HB 477
|Parafernalia de drogas
|Excluye pruebas para detectar xilazina de la definición de parafernalia.
|1 de julio
|SB 484
|Centros de datos
|Evita trasladar costos de data centers a hogares y pequeños negocios.
|1 de julio
|SB 488
|Transporte
|Actualiza normas tributarias de combustible, registros y reportes de accidentes.
|1 de octubre
|SB 490
|Registros públicos de FLHSMV
|Protege correos electrónicos usados por FLHSMV para notificaciones generales.
|1 de octubre
|HB 491
|Programas de intervención
|Permite actividades religiosas voluntarias complementarias en programas para agresores.
|1 de julio
|SB 504
|Cámaras corporales
|Exige políticas de uso y almacenamiento para cámaras de inspectores de códigos.
|1 de julio
|HB 505
|Quioscos de moneda virtual
|Incluye operadores de cajeros de criptomonedas como transmisores de dinero sujetos a licencia.
|1 de enero de 2027
|SB 506
|Registros de cámaras corporales
|Exime de divulgación ciertas grabaciones de inspectores tomadas en lugares privados.
|1 de julio
|HB 538
|Actividades extracurriculares
|Define elegibilidad para actividades de estudiantes públicos, privados, virtuales y educados en casa.
|1 de julio
|HB 559
|Bienestar animal
|Tipifica como delito grave involucrar a menores en crueldad animal o actos sexuales con animales.
|1 de octubre
|HB 561
|Preparación de educadores
|Facilita el retorno de docentes con licencias vencidas mediante permisos temporales y capacitación.
|1 de julio
|HB 565
|Personas con discapacidad
|Reconoce el síndrome Tatton-Brown-Rahman y amplía controles de antecedentes.
|1 de julio
|HB 569
|Servicios forenses
|Permite alojar juntos clientes forenses y no forenses en ciertos centros seguros de APD.
|1 de julio
|SB 572
|Ética pública
|Añade padres e hijos de acogida a la definición de “familiar”.
|1 de abril
|SB 578
|Alzheimer
|Ordena una iniciativa estatal de información y apoyo sobre Alzheimer y demencias.
|1 de julio
|SB 584
|Escuelas de conducción comercial
|Permite a recaudadores de impuestos apoyar la supervisión de escuelas comerciales de manejo.
|1 de julio
|HB 589
|Tratamiento de aguas residuales
|Evita exigir ciertos permisos de construcción antes de permisos de obra o plomería.
|6 de mayo
|SB 590
|Prescripción de delitos
|Suspende el plazo de prescripción por no reportar sospechas de abuso infantil hasta que policía conozca la omisión.
|1 de julio
|SB 594
|Vivienda móvil
|Permite usar fondos locales de vivienda para cubrir hasta seis meses de renta de lote.
|1 de julio
|SB 598
|Servicios funerarios
|Actualiza reglas de funerarias, contratos y disposición de restos humanos.
|1 de julio
|HB 625
|Comisión Administrativa de Justicia
|Amplía de cuatro a siete el número de miembros de la JAC.
|1 de julio
|SB 628
|Carreteras y aeropuerto
|Renombra vías, designa el aeropuerto de Tallahassee y crea el “President Donald J. Trump Highway”.
|1 de julio
|HB 655
|Reuniones con abogados
|Exime temporalmente reuniones y transcripciones sobre reclamaciones bajo la Ley Bert Harris.
|1 de julio
|SB 656
|Delitos contra menores
|Renombra y actualiza el programa de subvenciones contra delitos de internet contra niños.
|1 de julio
|HB 679
|Registro de marcas
|Adopta clasificación federal de marcas y ordena una plataforma digital de registro.
|1 de julio
|SB 686
|Enclaves agrícolas
|Regula planes residenciales en parcelas agrícolas rodeadas de desarrollo.
|1 de julio; disposiciones expiran el 1 de enero de 2028
|HB 697
|Precios de medicamentos
|Prohíbe prácticas de PBM que perjudiquen el reembolso a farmacias.
|1 de julio
|HB 753
|Consejeros escolares
|Exime a aspirantes a consejeros de ciertos requisitos aplicables a docentes.
|1 de julio
|HB 755
|Áreas de preocupación estatal
|Ajusta garantías de pago y financiamiento de adquisición de tierras en Florida Keys.
|1 de julio
|HB 757
|Seguridad escolar
|Extiende el programa Guardian a universidades y penaliza disparos cerca de escuelas.
|15 de mayo
|SB 772
|Seguro de gafas
|Amplía licencia de seguros de electrónica portátil a seguros de gafas inteligentes y convencionales.
|1 de julio
|HB 797
|Organizaciones sin fines de lucro
|Actualiza la ley corporativa de nonprofits conforme a modelos estatales modernos.
|1 de julio
|SB 800
|Ejercicio ilegal de ingeniería
|Establece multas crecientes por reincidencia en práctica no autorizada de ingeniería.
|1 de julio
|HB 803
|Permisos de construcción
|Limita reglas locales sobre vidrio comercial y ajusta tarifas y vencimientos de permisos.
|1 de julio
|HB 809
|Certificados temporales
|Permite continuar atención primaria en áreas que pierdan la designación de necesidad crítica.
|22 de mayo
|SB 816
|Investigación de diabetes
|Reconoce al Instituto de Diabetes de UF como recurso estatal.
|1 de julio
|SB 820
|Tribunales de resolución de problemas
|Amplía datos exigidos en reportes sobre tribunales de salud mental, drogas y veteranos.
|1 de julio
|SB 824
|Propiedad escolar
|Obliga a distritos a inventariar anualmente terrenos escolares sin desarrollar.
|1 de julio
|SB 844
|Anemia falciforme
|Añade formación sobre control del dolor en pacientes con anemia falciforme.
|1 de julio
|SB 848
|Tratamiento de aguas pluviales
|Permite mitigación compensatoria y exige respaldo financiero en ciertos permisos.
|1 de julio
|HB 851
|Autismo y educación
|Exige una oportunidad anual de capacitación específica sobre autismo para personal escolar.
|1 de julio
|HB 867
|Punción seca
|Autoriza a terapeutas ocupacionales a practicar dry needling con requisitos de formación.
|1 de julio
|HB 883
|Aseguradoras cautivas
|Crea marco regulatorio para compañías de seguros cautivas de células protegidas.
|1 de julio
|HB 895
|Acuerdos de fideicomisos
|Crea procedimiento sumario para liberar responsabilidad de fiduciarios.
|29 de abril
|HB 905
|Influencia extranjera
|Restringe aportes, acuerdos y actividades vinculadas con países considerados de preocupación.
|1 de julio
|HB 913
|Servicios para reclusos
|Reserva fondos de bienestar para reinserción y mejoras sanitarias en cárceles contratadas.
|1 de julio
|HB 915
|Personas trabajadoras con discapacidad
|Codifica un programa Medicaid con límites más altos de ingresos y activos.
|21 de mayo
|HB 919
|Aeropuerto Donald Trump
|Reserva al estado el nombre de aeropuertos principales y renombra Palm Beach International Airport.
|1 de julio
|HB 925
|Secretarios de tribunales
|Aumenta financiamiento de clerks sin crear ni elevar tarifas.
|1 de julio
|HB 927
|Planificación local
|Exige registros de contratistas para revisiones previas de solicitudes urbanísticas.
|1 de julio
|HB 929
|Regulación de chickees
|Limita ordenanzas locales contra construcción tribal de chickees bajo determinadas condiciones.
|1 de julio
|HB 961
|Firmas electrónicas
|Exige controles seguros de firmas electrónicas para aseguradoras.
|1 de julio
|SB 962
|Live Local Act
|Excluye granjas de ciertas definiciones de zonificación aplicables a vivienda asequible.
|25 de junio
|HB 967
|Pagos electrónicos
|Obliga a gobiernos locales a aceptar tarjetas y transferencias electrónicas.
|1 de enero de 2027
|SB 984
|Beneficios a bomberos
|Amplía elegibilidad de beneficios por discapacidad o muerte asociada al cáncer.
|1 de julio
|HB 991
|Elecciones
|Cambia identificación electoral, declaración de ciudadanía, aportes extranjeros y otras reglas.
|1 de enero de 2027
|SB 1004
|Venta de mascotas
|Impone divulgaciones, historiales veterinarios y remedios para compradores de perros y gatos.
|1 de julio
|HB 1019
|Espuma contra incendios
|Elimina progresivamente espuma de extinción con PFAS añadidos intencionalmente.
|1 de julio
|SB 1022
|Iniciativas infantiles
|Crea redes comunitarias de atención infantil en Bay y Broward.
|1 de julio
|SB 1028
|Citizens Insurance
|Crea mecanismos para que aseguradoras privadas oferten cobertura comercial antes que Citizens.
|16 de junio
|SB 1030
|Residencias de recuperación
|Ajusta licencias de proveedores de tratamiento de abuso de sustancias.
|1 de julio
|HB 1031
|Colas de devolución de llamada
|Crea piloto de callback queues en Commerce y DCF.
|1 de julio
|HB 1069
|Verificaciones de antecedentes
|Endurece requisitos para entrenadores y ajusta reglas de registros sellados.
|1 de julio
|HB 1073
|Carta de Derechos de juntas escolares
|Reconoce acceso de miembros a documentos, datos presupuestarios y comentarios públicos.
|1 de julio
|SB 1074
|Eliminación del centavo
|Permite redondear pagos en efectivo al níquel si el centavo deja de estar disponible.
|11 de mayo
|HB 1081
|Ciberseguridad
|Ordena crear un programa de aprendizaje experiencial en ciberseguridad.
|1 de julio
|HB 1085
|Protección cibernética local
|Crea programa de apoyo a gobiernos locales ante riesgos cibernéticos.
|1 de julio
|HB 1087
|Registros públicos de OFR
|Amplía confidencialidad de datos sobre stablecoins, quioscos virtuales y metales.
|11 de junio
|SB 1092
|Medicina podiátrica
|Exime de formación sobre sustancias controladas a podólogos que no las prescriben.
|11 de junio
|HB 1093
|Vertipuertos
|Autoriza financiación y asociaciones público-privadas para vertipuertos.
|1 de julio
|HB 1103
|Restricciones a embarcaciones
|Amplía facultades locales frente a embarcaciones en riesgo de quedar abandonadas.
|1 de julio
|HB 1113
|Restricciones a embarcaciones
|Autoriza a inspectores locales a aplicar reglas sobre embarcaciones en riesgo en aguas estatales.
|1 de julio
|HB 1115
|Asesoramiento genético
|Crea subvenciones para programas universitarios de consejería genética.
|1 de julio
|HB 1121
|Servicios para adultos mayores
|Añade alimentos y suplementos como usos permitidos del programa Home Care for the Elderly.
|1 de julio
|SB 1134
|Prohibición de DEI
|Impide a gobiernos locales financiar, promover o aprobar políticas y programas DEI.
|1 de enero de 2027
|HB 1137
|Impuestos sobre alcohol
|Permite deducciones tributarias por pérdidas estándar de productos alcohólicos.
|21 de abril
|HB 1153
|Justicia juvenil
|Incluye a oficiales de detención y probación juvenil en protecciones legales de agentes correccionales.
|30 de marzo
|HB 1159
|Delitos sexuales
|Aumenta penas por delitos sexuales contra menores y actualiza terminología de CSAM.
|1 de julio
|HB 1175
|Cirugías en consultorio
|Fija nuevos estándares de diseño y capacidad de suites quirúrgicas ambulatorias.
|1 de julio
|SB 1180
|Distritos de desarrollo comunitario
|Establece proceso de revocatoria para miembros de juntas de CDD.
|1 de julio
|HB 1201
|Salud estudiantil
|Actualiza atención escolar a estudiantes con epilepsia o convulsiones.
|1 de julio
|HB 1217
|Gases de efecto invernadero
|Prohíbe políticas públicas de emisiones netas cero y tributos al carbono.
|1 de julio
|HB 1219
|Spoil Island
|Designa una isla de manglares de Jupiter Sound en honor a Andrew “Red” Harris.
|1 de julio
|SB 1246
|Fondo de educación de enfermería
|Amplía el fondo a programas de ciencias de la salud.
|1 de julio
|HB 1279
|Financiamiento docente
|Autoriza incentivos para que maestros destacados trabajen en escuelas de bajo rendimiento.
|1 de julio
|HB 1285
|Gestión de biosólidos
|Restringe permisos de aplicación de biosólidos clase B cerca de plantas aptas.
|1 de julio de 2027
|HB 1293
|Entrada fraudulenta a viviendas
|Crea delito grave por obtener posesión residencial mediante identidad o documentos falsos.
|1 de octubre
|SB 1296
|Sindicatos escolares
|Modifica recertificación sindical y eleva multas por huelgas ilegales.
|1 de julio
|HB 1311
|Moneda de curso legal
|Ratifica reglas para reconocer monedas de oro y plata calificadas como moneda legal.
|11 de junio
|HB 1329
|Publicación de presupuestos
|Exige a gobiernos locales publicar presupuestos y realizar ejercicios de reducción.
|1 de enero de 2027
|SB 1332
|Delincuentes profesionales
|Actualiza registro, datos exigidos e identificación de career offenders.
|1 de octubre
|HB 1337
|Administración de herencias
|Reduce la necesidad de procesos formales en ciertas distribuciones testamentarias.
|1 de julio
|HB 1343
|Licencias de seguros
|Reconoce ciertos diplomas de Florida para licencias y desarrolla curso escolar de seguros.
|1 de julio
|HB 1347
|Personal de laboratorio
|Adopta requisitos federales mínimos para pruebas clínicas complejas.
|1 de julio
|HB 1389
|Vivienda asequible
|Amplía herramientas del Live Local Act para proyectos en terrenos públicos y escolares.
|1 de julio
|SB 1404
|Atención de memoria
|Crea una licencia especializada para servicios de memory care.
|22 de mayo
|HB 1405
|Personas desaparecidas
|Restablece programa de dispositivos de búsqueda y rescate para personas con necesidades especiales.
|1 de julio
|HB 1407
|Acciones civiles
|Fija límites temporales para demandas por discriminación laboral tras reclamo estatal.
|1 de julio
|HB 1417
|Departamento de Protección Ambiental
|Elimina la Environmental Regulation Commission y modifica controles para proyectos solares.
|1 de julio
|SB 1434
|Reurbanización urbana
|Prevalece sobre algunas normas locales para habilitar desarrollo residencial en parcelas calificadas.
|21 de mayo
|HB 1443
|Registro de Parkinson
|Crea un registro estatal de enfermedad de Parkinson en USF.
|1 de julio
|HB 1445
|Registros de Parkinson
|Protege información identificable de pacientes contenida en el registro de Parkinson.
|1 de julio
|HB 1451
|Servicios públicos
|Limita a 25% los cargos extra de agua o alcantarillado a usuarios fuera de límites municipales.
|11 de junio
|SB 1452
|Servicios financieros
|Realiza diversos ajustes legales vinculados al Department of Financial Services.
|26 de junio
|HB 1471
|Organizaciones terroristas
|Crea designaciones, restricciones educativas y otras medidas contra organizaciones terroristas.
|1 de julio
|HB 1473
|Registros de terrorismo
|Exime determinada información relacionada con las medidas de HB 1471.
|1 de julio
|HB 1509
|Licencia veterinaria
|Simplifica licencia por endoso para veterinarios con licencias externas en buen estado.
|1 de julio
|HB 1515
|Registros sobre fibromas
|Protege información identificable de la base de datos de fibromas uterinos.
|1 de julio
|HB 1525
|Exposición indecente
|Tipifica delito grave por exposición sexual ante menores con fines de excitación.
|1 de octubre
|SB 1568
|Moneda digital
|Crea piloto para aceptar stablecoins en determinados pagos gubernamentales.
|26 de junio
|SB 1602
|Vivienda para veteranos
|Crea incentivo para propietarios que reserven viviendas para veteranos.
|1 de julio
|SB 1614
|Código de Construcción
|Restringe el uso de excedentes de fiscalización del código de construcción.
|1 de julio
|SB 1668
|NICA
|Modifica reglas de compensación por lesiones neurológicas relacionadas con el nacimiento.
|11 de junio
|SB 1690
|Educación temprana
|Actualiza regulación de cuidado infantil y difusión de información sobre centros.
|1 de julio
|SB 2506-E
|Impuestos sobre combustible
|Ajusta distribuciones de impuestos de combustible conforme al presupuesto.
|1 de julio
|SB 2508-E
|Radios policiales
|Mantiene recargo de 3 dólares para financiar el sistema estatal de radio policial.
|29 de junio
|HB 4001
|Jefferson County
|Limita pagos médicos sin contrato para reclusos al 110% de Medicare.
|8 de junio
|HB 4003
|Marco Island
|Define mecanismos para cubrir vacantes del concejo municipal.
|Sujeta a aprobación de votantes el 3 de noviembre
|HB 4005
|Naples Airport Authority
|Cambia la junta aeroportuaria de designada por la ciudad a elegida por residentes de Collier.
|6 de abril
|HB 4007
|Martin County
|Crea proceso de reparto de fondos sanitarios entre hospitales autorizados.
|10 de junio
|HB 4011
|St. Lucie County
|Amplía el distrito de control de mosquitos en cerca de 95.000 acres.
|Pendiente de aprobación de votantes
|HB 4013
|Lee County
|Fusiona dos distritos de protección contra incendios.
|Pendiente de aprobación electoral en 2026
|HB 4017
|Nassau County
|Disuelve el distrito de recreación y conservación de agua.
|8 de junio
|HB 4019
|Lake County
|Limita compensación médica de reclusos sin contrato al 110% de Medicare.
|14 de abril
|HB 4027
|Escuelas de Hillsborough
|Convierte el cargo de superintendente en partidista y electivo desde 2028.
|Sujeta a aprobación de votantes el 3 de noviembre
|HB 4029
|Carta de Hillsborough
|Amplía la comisión del condado de siete a nueve miembros, con posible aumento posterior.
|Sujeta a aprobación de votantes el 3 de noviembre
|HB 4033
|Cuidado infantil familiar
|Ajusta límites de niños atendidos en family day care homes de Palm Beach.
|10 de junio
|HB 4035
|Palm Beach County
|Cambia requisitos para certificados de competencia del sector de construcción.
|10 de junio
|HB 4037
|Pasco County
|Extiende de dos a tres los mandatos en el distrito de control de mosquitos.
|23 de abril
|HB 4039
|Vertedero Monarch Hill
|Exige estudio de viabilidad y audiencia antes de expansión física del vertedero.
|1 de octubre
|HB 4041
|Indian River County
|Limita compensación médica de reclusos sin contrato al 110% de Medicare.
|14 de abril
|HB 4043
|Citrus County
|Disuelve la junta hospitalaria y transfiere activos al condado.
|10 de junio
|HB 4045
|Jacksonville Aviation Authority
|Entrega a la autoridad responsabilidad de desarrollo económico de Cecil Airport.
|8 de junio
|HB 4047
|Lee County
|Amplía el consejo de desarrollo turístico de nueve a once miembros.
|8 de junio
|HB 4049
|Escuelas de Duval
|Permite al distrito contratar un asesor jurídico independiente de Jacksonville.
|8 de junio
|HB 4051
|Pace Fire Rescue District
|Ajusta topes de evaluaciones no ad valorem y crea excepción para entidades religiosas.
|10 de junio
|HB 4053
|Santa Rosa Fire District
|Ajusta topes de evaluaciones y excepción fiscal para instituciones religiosas.
|10 de junio
|HB 4055
|Lake Wales
|Permite ventas de alcohol para consumo fuera del local en un distrito específico.
|10 de junio
|HB 4057
|DeFuniak Springs
|Transfiere más de siete acres estatales para fines públicos y comunitarios.
|10 de junio
|HB 4059
|Polk County
|Limita compensación médica de reclusos sin contrato al 110% de Medicare.
|14 de abril
|HB 4061
|Land Reserve Stewardship District
|Crea distrito especial independiente de infraestructura en Hillsborough.
|16 de junio
|HB 4063
|Policía de West Palm Beach
|Actualiza beneficios y procedimientos del fondo de pensiones policial.
|8 de junio
|HB 4065
|Bomberos de West Palm Beach
|Actualiza el fondo de pensiones de bomberos, incluidos cálculos de retiro.
|8 de junio
|HB 4067
|Plantation
|Convierte Plantation Acres Improvement District en distrito dependiente.
|Tras aprobación de votantes del distrito
|HB 4071
|Palm Beach First Responders
|Mantiene servicios de rescate y EMS en propiedades anexadas por seis años.
|10 de junio
|HB 4079
|Marion County
|Crea Uplands Stewardship District para infraestructura comunitaria.
|25 de junio
|HB 4081
|Franklin County
|Amplía Eastpoint Water and Sewer District, incluida St. George Island.
|Tras aprobación de votantes el 3 de noviembre
|HB 4085
|Okeechobee County
|Transfiere más de 400 acres estatales a la autoridad de servicios públicos.
|1 de julio
|HB 4087
|Highlands County Hospital District
|Autoriza evaluación de arrendamiento, venta o gestión del hospital distrital.
|10 de junio
|HB 4089
|Trenton
|Transfiere terreno estatal, incluido el antiguo Train Depot, para fines públicos.
|8 de junio
|HB 4091
|University Town Center
|Crea distrito de mejoras en Sarasota y Manatee para infraestructura pluvial.
|16 de junio
|HB 4093
|Indian River County I
|Reduce y transforma el Fellsmere Water Control District.
|1 de octubre
|HB 4095
|Indian River County II
|Crea Headwaters Water Control District.
|1 de octubre
|HB 4103
|Franklin County
|Crea Apalachicola Water and Sewer District.
|30 de junio
|HB 4105
|Port St. Joe Port Authority
|Amplía límites de la autoridad portuaria a cuatro condados.
|30 de junio
|HB 5001-E
|Presupuesto estatal
|Aprueba el presupuesto de Florida para el año fiscal 2026-2027.
|1 de julio
|HB 5003-E
|Implementación presupuestaria
|Realiza cambios legales temporales para ejecutar el presupuesto estatal.
|1 de julio
|HB 5201-E
|Negociación colectiva
|Resuelve impases de negociación de empleados estatales conforme al presupuesto.
|1 de julio
|HB 5205-E
|Aportes de jubilación
|Ajusta aportes patronales y reglas del Florida Retirement System.
|1 de julio
|HB 5301-E
|Atención médica
|Implementa medidas presupuestarias de salud, cribados, becas y apoyos familiares.
|1 de julio
|HB 5401
|Sistema judicial estatal
|Elimina el Mediation and Arbitration Trust Fund y transfiere sus recursos.
|1 de julio
|HB 5403-E
|Centros correccionales
|Financía planificación y mejoras de infraestructura penitenciaria.
|1 de julio
|HB 5601-E
|Educación superior
|Ajusta métricas universitarias, crea centro de desastres de FIU y modifica reglas académicas.
|29 de junio
|HB 5701-E
|Limpieza de petróleo
|Modifica programas de limpieza de combustibles y elimina deducibles elegibles.
|1 de julio
|HB 6507
|Víctima de negligencia
|Asigna 3,8 millones de dólares para compensar a una menor lesionada.
|8 de junio
|HB 6509
|Víctima de accidente con tractor
|Asigna 2,2 millones de dólares al patrimonio de Mark LaGatta.
|8 de junio
|HB 6515
|Víctima de barrera automática
|Autoriza pago de 500.000 dólares por lesión causada por brazo de portón.
|25 de junio
|HB 6517
|Víctima de accidente con autobús
|Asigna 2,3 millones de dólares para compensar a Heriberto Sanchez-Mayen.
|8 de junio
|SB 7000
|Registros de refugios
|Mantiene confidencialidad de direcciones y teléfonos de proveedores de refugios de emergencia.
|23 de abril
|SB 7002
|Registros militares
|Renueva exención de registros del Department of Military Affairs.
|10 de junio
|SB 7004
|Unidades de integridad de condenas
|Mantiene confidencialidad de materiales de revisión de condenas.
|16 de junio
|SB 7006
|Registros de Florida PSC
|Mantiene exención para información empresarial confidencial en ciertas audiencias.
|1 de abril
|SB 7008
|Registros de Florida Gaming Commission
|Mantiene exención para reuniones que tratan información confidencial.
|10 de junio
|HB 7011
|Registros de acuicultura
|Mantiene confidencialidad de ciertos registros de mariscos y acuicultura.
|27 de marzo
|SB 7012
|Registros de DHSMV
|Mantiene protección para información derivada de investigaciones de tránsito y licencias.
|10 de junio
|SB 7014
|Registros sobre redes sociales
|Mantiene exenciones vinculadas con investigaciones antimonopolio de plataformas.
|16 de junio
|SB 7016
|Registros de programas de préstamo
|Mantiene confidencialidad de información fiscal, financiera y crediticia de pequeños negocios.
|1 de abril
|SB 7022
|Instrumentos de examen
|Amplía y extiende la confidencialidad de instrumentos de evaluación.
|11 de mayo
|SB 7024
|Registros de ciberseguridad
|Amplía protección de credenciales, IP y geolocalización en entidades públicas.
|10 de junio
|SB 7026
|Secretos comerciales
|Mantiene la exención de registros públicos para secretos comerciales.
|23 de abril
|HB 7031
|Internal Revenue Service
|Adopta el Código del IRS de 2026 para fines de impuesto corporativo estatal, con excepción señalada.
|11 de junio
|SB 7040
|Fondo de emergencia
|Recrea el Emergency Preparedness and Response Fund para preparación y respuesta ante desastres.
|29 de junio