El Powerball vuelve a sortearse este sábado 8 de agosto de 2026 con un premio mayor estimado de US$856 millones, una cifra que mantiene la expectativa entre los jugadores de Estados Unidos. El sorteo está programado para las 10:59 p.m. ET y en esta nota podrás consultar los números ganadores, el Powerball, el Power Play y si hubo un boleto que acertó el millonario jackpot.

¿Cuáles son los resultados del Powerball hoy, sábado 8 de agosto?

Los resultados del sorteo todavía están pendientes. La combinación ganadora se conocerá después de la extracción de las cinco bolas blancas y el Powerball rojo.

Resultado Número Bola blanca 1 5 Bola blanca 2 9 Bola blanca 3 35 Bola blanca 4 54 Bola blanca 5 63 Powerball 7 Power Play 3x

Números ganadores: 5-9-35-54-63

5-9-35-54-63 Powerball: 7

7 Power Play: 3x

Una vez publicados los resultados oficiales, podrás comprobar la combinación completa en esta misma nota.

¿Alguien ganó el jackpot de US$856 millones?

Nadie ganó el jackpot del Powerball del sábado 8 de agosto de 2026, por lo que el premio mayor para el sorteo del lunes 10 de agosto llegó a la cifra de 905 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $391.9 millones).

El eventual ganador del premio mayor se conocerá después del sorteo de cada noche. Para llevarse el jackpot es necesario acertar las cinco bolas blancas y el Powerball.

El premio llegó a US$856 millones después de que el jackpot quedara sin ganador durante los sorteos anteriores. La actual racha de acumulación comenzó tras el premio mayor del 2 de mayo, cuando dos boletos vendidos en Florida y Texas compartieron US$20 millones.

¿Cuánto paga el Powerball hoy?

El jackpot anunciado para este sábado es de US$856 millones si el ganador elige la modalidad de anualidad. También existe una opción de pago único estimada en US$370.7 millones, antes de impuestos.

Forma de recibir el premio Monto estimado Anualidad US$856 millones Pago único US$370.7 millones

La elección entre ambas modalidades corresponde al ganador y está sujeta a las condiciones e impuestos aplicables.

¿Qué números salieron en el último Powerball?

El sorteo más reciente se realizó el miércoles 5 de agosto de 2026. En aquella jornada, la combinación fue:

14 – 20 – 59 – 60 – 61 | Powerball: 25 | Power Play: 2x

Nadie acertó los seis números necesarios para quedarse con el jackpot. Un boleto vendido en Ohio consiguió US$1 millón al acertar las cinco bolas blancas.

Últimos resultados del Powerball

Fecha Números ganadores Powerball Power Play 8 de agosto de 2026 5 - 9 - 35 - 54 - 63 7 3x 5 de agosto de 2026 14 – 20 – 59 – 60 – 61 25 2x 3 de agosto de 2026 8 – 30 – 41 – 48 – 54 4 2x 1 de agosto de 2026 6 – 17 – 27 – 48 – 50 5 3x 29 de julio de 2026 30 – 36 – 40 – 42 – 57 2 2x

¿A qué hora es el sorteo del Powerball hoy?

La extracción de este sábado está programada para las 10:59 p.m. ET.

Si vas a seguir el sorteo desde otra parte de Estados Unidos, estos son algunos horarios de referencia:

Nueva York y Miami: 10:59 p.m.

Chicago y Houston: 9:59 p.m.

Denver: 8:59 p.m.

Los Ángeles y Las Vegas: 7:59 p.m.

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados.

¿Cómo comprobar si ganaste el Powerball?

Una vez que aparezcan los números ganadores, compara los cinco números blancos de tu boleto con la combinación oficial y después revisa el Powerball.

Para conseguir el premio mayor debes acertar:

Las cinco bolas blancas.

El número del Powerball.

El sorteo correspondiente a la fecha indicada en el boleto.

No es necesario acertar los números blancos en el mismo orden en que aparecen en el resultado.

Powerball también ofrece categorías de premios menores para quienes consiguen diferentes combinaciones.

¿Qué es el Power Play y cuánto puede aumentar un premio?

El Power Play es una opción adicional que puede multiplicar determinados premios que no corresponden al jackpot. No multiplica los US$856 millones del premio mayor.

El multiplicador se determina durante cada sorteo. En el último Powerball, celebrado el miércoles 5 de agosto, el Power Play fue 2x.

¿Cuándo vuelve a jugarse el Powerball?

Si nadie gana el jackpot este sábado, el siguiente sorteo será el lunes 10 de agosto de 2026.

El premio mayor volverá a acumularse y el nuevo monto dependerá de los resultados y las ventas de boletos de la jornada del sábado.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el Powerball?

La posibilidad de acertar el jackpot es de aproximadamente 1 entre 292.2 millones.

Sin embargo, existen diferentes categorías de premios y las probabilidades de conseguir cualquier premio son considerablemente mayores que las de ganar el jackpot.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Powerball de hoy

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball del 8 de agosto?

Los números ganadores del sábado 8 de agosto están pendientes y serán publicados después del sorteo de las 10:59 p.m. ET.

¿Cuánto está el Powerball hoy?

El jackpot estimado es de US$856 millones. La opción de pago único alcanza aproximadamente los US$370.7 millones, antes de impuestos.

¿Quién ganó el Powerball del miércoles?

Nadie ganó el jackpot del miércoles 5 de agosto. Los números fueron 14 – 20 – 59 – 60 – 61, con Powerball 25 y Power Play 2x.

¿A qué hora salen los resultados del Powerball?

Los resultados se conocen después del sorteo de las 10:59 p.m. ET.

¿Cuándo es el próximo sorteo?

El siguiente sorteo está programado para el lunes 10 de agosto de 2026, siempre que el jackpot quede sin ganador este sábado.