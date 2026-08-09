La 75ª edición de Miss Universo Guatemala reunirá a 27 candidatas en Salón 6, ubicado en el Parque de la Industria , Zona 9 de Ciudad de Guatemala, quienes competirán por el título de la mujer más bella del territorio guatemalteco. La reina saliente, Raschel Paz, coronará a su sucesora, quien representará al país centroamericano en el máximo certamen de belleza que se celebrará en noviembre próximo en San Juan, Puerto Rico.

El cronograma está diseñado para captar la mayor atención del público gautemalteco ya que se transmitirá en el horario de las 6:00 p.m. hora local en Guatemala, y la diferencia horaria beneficia a América, permitiendo seguir la coronación en horarios cómodos.

¿Quién ganó la corona del Miss Universo Guatemala 2026?

La gala de Miss Universe Guatemala 2026 ya tiene resultado. María Adelina Castillo Birba, representante de Sacatepéquez, se queda con la corona y se convierte en la nueva Miss Universe Guatemala.

Junto a ella, Carlota Jenny Vanegas Brenes, Debbie Nohemi Ruiz de la Cruz y Yaquelin Sucely España Véliz completan las cuatro primeras posiciones del certamen.

Puesto Nombre Representación Ganadora María Adelina Castillo Birba Sacatepéquez Primera finalista Carlota Jenny Vanegas Brenes Antigua Guatemala Segunda finalista Debbie Nohemi Ruiz de la Cruz Guatemala en USA Tercera finalista Yaquelin Sucely España Véliz El Progreso

Las 27 candidatas de Miss Universo Guatemala 2026

Estas son las 27 candidatas que participan en la edición 2026 del certamen:

Miss Alta Verapaz: Yesenia Estefanía Bol Valdez

Miss Antigua Guatemala: Carlota Jenny Vanegas Brenes

Miss Baja Verapaz: Beyfer Yulisa Hernández Alvarado

Miss Chimaltenango: Thelma Gabriela Girón Recinos

Miss Chiquimula: Sophia Elaine Osorio Oliveros

Miss Ciudad Capital: Daniella Paulina Gallusser Illescas

Miss Ciudad de Quetzaltenango: Geraldine Bliseth Tanchez Barrios

Miss Comunidad de Sordos: Evany Noemi Chun Fajardo

Miss Departamento de Guatemala: Astrid Nicolle Méndez Vielman

Miss El Progreso: Yaquelin Sucely España Véliz

Miss Escuintla: Hortensia Rocio Abascal Cancelo de Herrera

Miss Guatemala Centro: Mónica Alejandra Arévalo Meza

Miss Guatemala en USA: Debbie Nohemi Ruiz de la Cruz

Miss Guatemala Oriente: Odeth Jaquelin Rosario García García

Miss Huehuetenango: Ana Cristina de León Peñate

Miss Izabal: Alejandra Elizabeth Orellana Luna

Miss Jalapa: Victoria Ninoshka Villatoro Lima

Miss Jutiapa: Stephanie Alexandra Claverie Ruiz

Miss Petén: Estrella Belén Castro Gómez

Miss Quetzaltenango: Nivian Guadalupe Jiménez

Miss Retalhuleu: Milagro María Alexandra Martínez Nova

Miss Sacatepéquez: María Adelina Castillo Birba

Miss San Marcos: Fátima Monserrat Martínez Escobar

Miss Santa Rosa: Margarita de Lourdes del Cid Morataya

Miss Suchitepéquez: Karime Yaneli Veloso Gramajo

Miss Totonicapán: Edna Yaneth Gutiérrez Chacón

Miss Zacapa: María Inés Rossal Castañeda

¿Quiénes son los conductores de Miss Universo Guatemala 2026?

La conducción de la gala está a cargo de Gaby Asturias y Pablo Guerra, quienes participan como presentadores estelares del certamen.

La cobertura también cuenta con Armando Alfaro y Paula Henao, quienes están al frente de la conducción digital y del contenido para las plataformas online de Miss Universe Guatemala.

¿Quiénes conforman el jurado de Miss Universo Guatemala 2026?

Los nombres de los integrantes del jurado calificador de Miss Universe Guatemala 2026 no han sido difundidos públicamente de manera completa por la organización.

Por ello, no se debe atribuir a personas específicas la evaluación de las candidatas si esa información no ha sido confirmada oficialmente.

¿Quién es Fátima Bosch, invitada especial de Miss Universo Guatemala 2026?

La gala cuenta con la presencia de Fátima Bosch, actual Miss Universe, quien visita Guatemala como invitada especial de la organización.

Su presencia acompaña la noche de elección y coronación y suma un atractivo internacional a la ceremonia, en una edición especialmente significativa por el aniversario 75 de Miss Universe.

La nueva reina guatemalteca, María Adelina Castillo Birba, tendrá ahora la responsabilidad de representar al país en la próxima edición del certamen internacional, que se celebra en Puerto Rico durante noviembre.