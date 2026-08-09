La pregunta que se repite entre los jugadores este sábado es una sola: ¿quién se llevará los $856 millones del Powerball? El sorteo de este 8 de agosto todavía no se realiza, pero el premio mayor ya ocupa el octavo lugar entre los jackpots más grandes de la historia de la lotería. La combinación se conocerá esta noche y aquí podrás comprobar los números ganadores, el Powerball y si hubo uno o más boletos premiados.

¿Hay ganador del Powerball hoy, 8 de agosto?

No hubo ganador del jackpot del Powerball del sábado 8 de agosto de 2026, por lo que el premio mayor para el sorteo del lunes 10 de agosto se elevó a $905 millones (con una opción de pago al cash de 391.9 millones de dólares).

La extracción está programada para las 10:59 p.m. ET y, una vez publicados los resultados oficiales, se podrá determinar si algún boleto consiguió los cinco números blancos y el Powerball.

El premio llega a esta jornada después de 41 sorteos consecutivos sin un ganador del jackpot. El último premio mayor fue acertado el 2 de mayo, cuando dos boletos, vendidos en Florida y Texas, compartieron $20 millones.

Estos son los números del Powerball del 8 de agosto

La combinación ganadora todavía no está disponible. Actualizaremos este cuadro después del sorteo:

Resultado Número Bola 1 5 Bola 2 9 Bola 3 35 Bola 4 54 Bola 5 63 Powerball 7 Power Play 3x

Combinación ganadora: 5-9-35-54-63

5-9-35-54-63 Powerball: 7

7 Power Play: 3x

El premio mayor se obtiene al acertar las cinco bolas blancas, en cualquier orden, y el número rojo del Powerball.

$856 millones: el premio que está en juego esta noche

El jackpot anunciado para este sábado es de $856 millones, mientras que el valor estimado si el ganador opta por recibir el dinero en un solo pago es de $370.7 millones, ambos montos antes de impuestos.

Premio Monto Jackpot $856 millones Pago único $370.7 millones

Powerball permite escoger entre una anualidad distribuida en 30 pagos durante 29 años o el pago único.

¿Por qué el Powerball llegó a una cifra histórica?

El premio fue creciendo sorteo tras sorteo porque ningún jugador consiguió la combinación completa. La racha comenzó después del jackpot ganado el 2 de mayo y este sábado alcanza su 42.ª extracción.

El monto de $856 millones ya colocó el premio en el octavo puesto de la lista histórica de jackpots de Powerball. Solo siete premios anteriores fueron mayores, con el récord de $2.04 mil millones sorteado en noviembre de 2022.

Los 10 mayores jackpots de Powerball

Puesto Jackpot Fecha 1 $2.04 mil millones 7 de noviembre de 2022 2 $1.817 mil millones 24 de diciembre de 2025 3 $1.787 mil millones 6 de septiembre de 2025 4 $1.765 mil millones 11 de octubre de 2023 5 $1.586 mil millones 13 de enero de 2016 6 $1.326 mil millones 6 de abril de 2024 7 $1.08 mil millones 19 de julio de 2023 8 $856 millones 8 de agosto de 2026 9 $842.4 millones 1 de enero de 2024 10 $768.4 millones 27 de marzo de 2019

El último sorteo: 14, 20, 59, 60 y 61

Antes de buscar al nuevo ganador, hay que recordar qué ocurrió el miércoles. En aquella extracción aparecieron los números 14, 20, 59, 60 y 61, junto con el Powerball 25 y un Power Play de 2x.

Nadie acertó el jackpot. Un jugador de Ohio sí consiguió $1 millón al acertar las cinco bolas blancas. Powerball informó que la actual racha de acumulación ya había producido 36 ganadores de Match 5.

Los cinco sorteos más recientes

Fecha Números ganadores Powerball Power Play 8 de agosto de 2026 5 - 9 - 35 - 54 - 63 7 3x 5 de agosto de 2026 14 – 20 – 59 – 60 – 61 25 2x 3 de agosto de 2026 8 – 30 – 41 – 48 – 54 4 2x 1 de agosto de 2026 6 – 17 – 27 – 48 – 50 5 3x 29 de julio de 2026 30 – 36 – 40 – 42 – 57 2 2x

¿A qué hora se juega el Powerball del 8 de agosto?

El sorteo está fijado para las 10:59 p.m. ET y se realiza desde el estudio de la Florida Lottery en Tallahassee. Powerball también transmite sus sorteos en directo a través de su sitio oficial.

Para quienes siguen el sorteo desde otros puntos de Estados Unidos:

Zona / ciudad Hora Nueva York 10:59 p.m. Miami 10:59 p.m. Washington D.C. 10:59 p.m. Chicago 9:59 p.m. Houston 9:59 p.m. Denver 8:59 p.m. Los Ángeles 7:59 p.m. Las Vegas 7:59 p.m.

¿Qué necesito acertar para ganar el jackpot?

El boleto ganador debe coincidir con las cinco bolas blancas y el Powerball rojo. Los jugadores escogen cinco números del 1 al 69 y un número adicional del 1 al 26.

Las probabilidades de conseguir el jackpot son de aproximadamente 1 entre 292.2 millones. Para cualquier premio, las probabilidades generales son de 1 entre 24.9.

No es necesario acertar los seis números para obtener un premio. Powerball contempla nueve formas diferentes de ganar.

¿Qué pasa si nadie gana los $856 millones?

Si ningún boleto consigue la combinación completa, el jackpot continuará acumulándose.

El siguiente sorteo está previsto para el lunes 10 de agosto de 2026, aunque el nuevo monto dependerá de lo ocurrido este sábado.

Una novedad: el Reino Unido también participa

El sorteo del 8 de agosto tiene una particularidad: es el primer jackpot de Powerball en el que los jugadores del Reino Unido pueden participar junto con quienes compran sus boletos en Estados Unidos.

La venta de boletos en Reino Unido comenzó el 21 de julio de 2026. Powerball continúa vendiéndose en 45 estados de EE.UU., además de Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses y ahora Reino Unido.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Powerball (08/08/2026)

¿Quién ganó el Powerball hoy, 8 de agosto?

Todavía no se conoce al ganador. El sorteo se realiza esta noche y los resultados determinarán si hubo uno o más boletos que acertaron el jackpot.

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball de hoy?

Los números del sábado 8 de agosto aún están pendientes. Se actualizarán después de la extracción.

¿Cuánto paga el Powerball hoy?

El jackpot estimado es de $856 millones. La opción de pago único tiene un valor estimado de $370.7 millones, antes de impuestos.

¿Alguien ganó el Powerball del miércoles?

No. El jackpot quedó vacante el 5 de agosto. Los números fueron 14 – 20 – 59 – 60 – 61, con Powerball 25 y Power Play 2x.

¿Cuál es el mayor jackpot de Powerball?

El récord pertenece al premio de $2.04 mil millones, sorteado el 7 de noviembre de 2022. El jackpot de $856 millones de este sábado ocupa el octavo lugar histórico.

¿Cuándo es el próximo sorteo?

Si nadie gana este sábado, Powerball volverá a sortearse el lunes 10 de agosto de 2026.