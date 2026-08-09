Horarios y canales para ver EN VIVO el Miss Universo Guatemala 2026 que se realizará HOY sábado 8 de agosto en Parque de la Industria de la Ciudad de Guatemala. FOTO: Imagen creada por IA de Gemini.
Horarios y canales para ver EN VIVO el Miss Universo Guatemala 2026 que se realizará HOY sábado 8 de agosto en Parque de la Industria de la Ciudad de Guatemala. FOTO: Imagen creada por IA de Gemini.
Jesús Yupanqui
mailJesús Yupanqui

La Gran Final del Miss Universo Guatemala 2026 promete ser una noche cargada de emoción y expectativas. El sábado 8 de agosto, 27 candidatas que representarán los diversos departamentos, así como a la comunidad migrante, participarán por la corona que le perteneció a Raschel Alexandra Paz. Además, el magno evento que se realizará en el Parque de la Industria, Zona 9, salón 6, contará con la presencia de Fátima Bosch, actual Miss Universe.

Experiencia, diversidad y un altísimo nivel de competencia serán los ingredientes principales en una gala que, más allá de la belleza física, reivindica valores como el liderazgo, la representación cultural y la responsabilidad social.

En 1955 debutó el certamen en Guatemala y desde ese momento, sus representantes han llevado la cultura, elegancia y voz a los escenarios más importantes del mundo.

¿A qué hora inicia Miss Universo Guatemala 2026? Horarios en diferentes países del mundo

En Ciudad de Guatemala, ciudad donde se llevará a cabo el Miss Universo Guatemala 2026, la gala empezará a partir de las 18:00 horas. Mismo horario en países como México, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador.

Asimismo, en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, que comparten el mismo huso horario, el Miss Universo Guatemala 2026 iniciará a las 19:00 horas; mientras que en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana, el certamen será transmitido desde las 20:00 horas.

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, 08/08/2026.- Canal Antigua transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO la final del Miss Universo Guatemala 2026 hoy sábado 8 de agosto desde Parque de la Industria, Ciudad de Guatemala. FOTO: Imagen creada por IA de Gemini.
CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, 08/08/2026.- Canal Antigua transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO la final del Miss Universo Guatemala 2026 hoy sábado 8 de agosto desde Parque de la Industria, Ciudad de Guatemala. FOTO: Imagen creada por IA de Gemini.

Por su parte, en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el evento estará disponible a partir de las 21:00 horas.

En Estados Unidos, los residentes latinos de Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Virginia, Michigan, Georgia, Connecticut y Pensilvania podrán ver Miss Universo 2025 desde las 8:00 p.m. (ET).

En Texas, Illinois, Iowa, Misuri y Wisconsin la transmisión será a las 7:00 p.m. (CT), mientras que en California, Nevada, Washington, Oregón e Idaho comenzará a las 5:00 p.m. (PT).

PaísesHorario
Estados Unidos7:00 p.m. CT/ 8:00 p.m. ET/ 6:00 p.m. MT/ 5:00 p.m. PT.
México6:00 p.m.
Costa Rica6:00 p.m.
El Salvador6:00 p.m.
Nicaragua6:00 p.m.
Guatemala6:00 p.m.
Honduras6:00 p.m.
Perú7:00 p.m.
Panamá7:00 p.m.
Ecuador7:00 p.m.
Colombia7:00 p.m.
Canadá8:00 p.m.
Cuba8:00 p.m.
Venezuela8:00 p.m.
Bolivia8:00 p.m.
Puerto Rico8:00 p.m.
Rep. Dominicana8:00 p.m.
Chile8:00 p.m.
Argentina9:00 p.m.
Paraguay9:00 p.m.
Uruguay9:00 p.m.
Brasil9:00 p.m.
Reino Unido1:00 a.m. (09/08)
España2:00 a.m. (09/08)
Italia2:00 a.m. (09/08)
Alemania2:00 a.m. (09/08)
Francia2:00 a.m. (09/08)

¿Cómo ver la transmisión del Miss Universo Guatemala 2026 en vivo?

Canal Antigua ofrecerá la transmisión para el territorio guatemalteco en señal abierta y para el resto del mundo por Internet a través de su sitio oficial.

Asimismo, el canal oficial de YouTube de Canal Antigua emitirá la reacción a la gala en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Lista completa de candidatas al Miss Universo Guatemala 2026

Las 27 candidatas que buscarán la corona del Miss Universo de Guatemala 2026:

  1. Yesenia Estefanía Bol Valdez – Alta Verapaz
  2. Carlota Jenny Vanegas Brenes – Antigua Guatemala
  3. Beyfer Julisa Hernández Alvarado – Baja Verapaz
  4. Thelma Gabriela Girón Recinos – Chimaltenango
  5. Sophia Elaine Osorio Oliveros – Chiquimula
  6. Daniella Paulina Gaulluser Illescas – Ciudad Capital
  7. Geraldine Bliseth Tanche Barrios – Ciudad de Quetzaltenango
  8. Evany Noemi Chun Fajardo – Comunidad de Sordos
  9. Astrid Nicolle Méndez Vielman – Departamento de Guatemala
  10. Yaquelin Sucely España Véliz – El Progreso
  11. Hortensia Rocio Abascal Cancelo de Herrera – Escuintla
  12. Mónica Alejandra Arévalo Meza – Guatemala Centro
  13. Debbie Nohemi Ruiz de la Cruz – Guatemala en USA
  14. Odeth Jaqueline Rosario García García – Guatemala Oriente
  15. Ana Cristina de León Peñate – Huehuetenango
  16. Debbie Alejandra Elizabeth Orellana Luna – Izabal
  17. Victoria Ninoshka Villatoro Lima – Jalapa
  18. Stephanie Alexandra Claverie Ruiz – Jutiapa
  19. Estrella Belén Castro Gómez – Petén
  20. Nivia Guadalupe Jiménez – Quetzaltenango
  21. Milagros María Alexandra Martínez Nova – Retalhuleu
  22. María Adelina Castillo Birba – Sacatepéquez
  23. Fátima Monserrat Martínez Escobar – San Marcos
  24. Margarita de Lourdes del Cid Morataya – Santa Rosa
  25. Karime Yaneli Veloso Gramajo – Suchitepéquez
  26. Edna Yaneth Gutierrez Chacón – Totonicapán
  27. María Inés Rossal Castañeda – Zacapa
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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