Netflix volvió a apostar por otra serie coreana. Se trata de “Acaramelados” (“Our Sticky Love” en inglés y “Ireon Yeot Gateun Sarang” en su idioma original), que narra la historia de la fiscal Go Eun-sae (Ha Young) que tras sufrir un accidente pierde la memoria y queda al cuidado de Jang Tae-ha ( Jung Hae-in ), un exboxeador que finge ser su novio para protegerla del jefe de una banda criminal. Tras mudarse al pueblo de su supuesto novio, empieza a dudar de que esa sea su verdadera vida.

Aunque se estrenó el 7 de agosto de 2026, la comedia romántica dirigida por Kim Jang-han a partir del guion de Mo Ji-hye logró llegar al Top 10 de las series más populares de Netflix en Latinoamérica, Asia y otras partes del mundo. Esto se debe a su elenco estelar liderado por Jung Hae-in y Ha Young.

Además, “Acaramelados” combina una trama adictiva de misterio, amnesia y segundas oportunidades, y los tropos clásicos de romance coreano. Pero si ya viste los doce episodios de la primera temporada y buscas series similares para este fin de semana, estos son algunos de los títulos que Netflix recomienda.

¿QUÉ SERIES DEBES VER EN NETFLIX LUEGO DE “ACARAMELADOS”?

1. Humana por accidente

“Humana por accidente” (“No Tail to Tell” en inglés y “Oneulbuteo inganimnidaman” en su idioma original) es una comedia romántica y de fantasía coescrita por Park Chan-young y Jo Ah-young, dirigida por Kim Jung-kwon y protagonizada por Kim Hye-yoon y Lomon (“All of Us Are Dead”). La serie sigue a Eun-ho (Kim Hye-yoon), una gumiho que se niega a convertirse en humano, pero un accidente lo cambia todo.

Sinopsis: “La vida de una mujer ―en realidad, una zorra de nueve colas capaz de conceder deseos― da un giro cuando se topa con un futbolista y cambia el destino de ambos para siempre.”

Kim Hye-yoon asume el papel de Eun-ho/Kim Ok-soon y Lomon asume el papel de Kang Si-yeol en la serie coreana "Humana por accidente" (Foto: Netflix)

2. Muertos de amor

Dirigida por Lee Min Soo (“Resident Playbook”) a partir del guion de Choi Jung Mi (“Shoot My Heart”), “Muertos de amor” (“Spooky in Love” en inglés “Ossakhan Yeonae” en su idioma original) es una serie coreana sobrenatural que mezcla misterio, humor y romance a medida que estos dos personajes opuestos se ven envueltos en situaciones caóticas y desarrollan sentimientos el uno por el otro.

Sinopsis: “Después de descubrir que un roce entre ellos los convierte en un dúo poderoso, una heredera que puede ver fantasmas y un fiscal estrella se lanzan a resolver misterios juntos.”

Park Eun-bin interpreta a Cheon Yeo-ri y Yang Se-jong interpreta a Ma Kang-uk en la comedia romántica de terro coreana "Muertos de amor" (Foto: tvN / Netflix)

3. Mi adorable secretaria

“Mi adorable secretaria” es una comedia romántica surcoreana de 2019 que sigue a Do Min-ik, un exitoso y exigente ejecutivo que, tras sufrir un accidente, queda con prosopagnosia (incapacidad para reconocer rostros). Esto lo lleva a depender por completo de su leal secretaria, Jung Gal-hee, de quien se enamora tras confundirla con otra mujer.

Sinopsis: “Un alto ejecutivo que se vuelve incapaz de reconocer rostros por una lesión cerebral se enamora perdidamente de su secretaria cuando la confunde con una rica heredera.”

4. El amor es como el chachachá

“El amor es como el chachachá” (“Hometown Cha-Cha-Cha”) es una comedia romántica que sigue a Yoon Hye-jin, una dentista perfeccionista de la gran ciudad que se muda a un hermoso pueblo costero llamado Gongjin tras perder su empleo en Seúl. En ese lugar conoce a Hong Doo-shik, quien ayuda a todos en la comunidad.

Sinopsis: “Una dentista deja la gran ciudad para abrir un consultorio en un pequeño pueblo costero donde conoce a un hombre encantador que es, en todo sentido, lo opuesto a ella.”

Shin Min Ah y Kim Seon‑ho son los protagonistas de la serie surcoreana "El amor es como el chachachá" (Foto: Netflix)

5. Propuesta laboral

Basada en un homónimo webtoon de HaeHwa, “Propuesta laboral” es un drama coreano de Netflix dirigida por Park Sun-ho y protagonizada por Ahn Hyo-seop, Kim Se-jeong, Kim Min-kyu, y Seol In-ah. En los doce episodios, el director ejecutivo de la empresa se enamora de una de sus empleadas luego de que ella se hace pasar por su amiga en una cita a ciegas.

Sinopsis: “Una mujer se hace pasar por su amiga en una cita a ciegas para alejar al pretendiente. Pero el plan se complica cuando él resulta ser su jefe y le hace una propuesta.”