La expectativa por conocer a la nueva representante de la belleza guatemalteca culminará este sábado 8 de agosto durante la celebración del certamen Miss Universo Guatemala 2026. En su quincuagésima quinta edición, el evento reunirá a 27 candidatas que buscarán suceder a la actual reina, Raschel Paz, y asegurar su pase directo a la septuagésima quinta edición del concurso internacional. Este año, la competencia adquiere una relevancia especial para la diáspora en Estados Unidos, ya que el grupo oficial incluye la participación protagónica de una representante de la comunidad migrante. Las aspirantes demostrarán en el escenario principal el resultado de una ardua preparación, buscando proyectar el empoderamiento femenino y el compromiso social que exige la corona actual. Para la amplia comunidad guatemalteca radicada en territorio estadounidense y el público internacional, la gran gala final estará disponible en directo a partir de las 6:00 p.m. La transmisión principal en territorio local estará a cargo de la señal de Canal Antigua, red que ofrecerá una cobertura completa de cada etapa de la ceremonia de coronación. Por su parte, quienes busquen opciones digitales podrán seguir el evento de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de Miss Universe, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet. De esta manera, los espectadores podrán sintonizar el minuto a minuto del certamen de forma fluida y ser testigos del momento exacto en que nazca una nueva embajadora nacional.

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Para ver la final del concurso de belleza Miss Universo Guatemala 2026 por Canal Antigua en vivo de forma gratuita por Internet, puedes ingresar directamente al sitio oficial Canal Antigua En Vivo o sintonizar su señal en plataformas de streaming y televisión por cable en Guatemala.

Opciones Ver la señal en vivo Sitio web oficial Entra a Canal Antigua y haz clic en la sección de transmisión en directo. Redes sociales y YouTube El canal transmite programas especiales de análisis, entrevistas y noticieros en su cuenta oficial de Canal Antigua en YouTube. Plataformas de streaming externas Puedes encontrar la señal abierta en listas de reproducción legales o directorios en línea como TDTChannels. Televisión por cable Está disponible en las principales proveedoras de cable locales dentro del territorio guatemalteco.

¿Cómo ver Canal Antigua EN VIVO por Internet, la final del concurso Miss Universo Guatemala 2026?

Puedes ver Canal Antigua de Guatemala en vivo de forma gratuita y directa a través de su Sitio Web Oficial de Canal Antigua en la sección específica de transmisión en directo desde cualquier navegador en tu computadora o celular.

Además, podrás disfrutar del certamen que coronará a la mujer chapina más bella monitoreando las coberturas especiales, entrevistas de actualidad y programas informativos mediante los streams en vivo en su canal de YouTube de Canal Antigua y sus transmisiones programadas en su página de Facebook de Canal Antigua.

¿Cómo ver Canal Antigua EN VIVO por Internet, la final del concurso Miss Universo Guatemala 2026 en TV abierta?

No te pierdas la coronación de la nueva reina de belleza chapina en la gran final del Miss Universo Guatemala 2026 sintonizando Canal Antigua de manera alternativa mediante servicios de catálogos abiertos como TDTChannels, que enlazan de forma legal y directa la transmisión oficial.

¿Cómo ver Canal Antigua EN VIVO por Internet, la final del concurso Miss Universo Guatemala 2026 en Televisión por Cable?

Si te encuentras dentro del territorio nacional, puedes sintonizar la gran final del Miss Universo Guatemala 2026 por la señal tradicional a través de las principales empresas de cable del país en sus respectivas grillas de canales de noticias y entretenimiento locales, así como vía satélite Satmex 8, que cubre gran parte del continente americano.

Lista completa de candidatas al Miss Universo Guatemala 2026

Yesenia Estefanía Bol Valdez, Miss Alta Verapaz

Carlota Jenny Vanegas Brenes, Miss Antigua Guatemala

Beyfer Yulisa Hernández Alvarado, Miss Baja Verapaz

Thelma Gabriela Girón Recinos, Miss Chimaltenango

Sophia Elaine Osorio Oliveros, Miss Chiquimula

Daniella Paulina Gallusser Illescas, Miss Ciudad Capital

Geraldine Bliseth Tanchez Barrios, Miss Ciudad de Quetzaltenango

Evany Noemi Chun Fajardo, Miss Comunidad de Sordos

Astrid Nicolle Méndez Vielman, Miss Departamento de Guatemala

Yaquelin Sucely España Véliz, Miss El Progreso

Hortensia Rocio Abascal Cancelo de Herrera, Miss Escuintla

Mónica Alejandra Arévalo Meza, Miss Guatemala Centro

Debbie Nohemi Ruiz de la Cruz, Miss Guatemala en USA

Odeth Jaquelin Rosario García García, Miss Guatemala Oriente

Ana Cristina De León Peñate, Miss Huehuetenango

Alejandra Elizabeth Orellana Luna, Miss Izabal

Victoria Ninoshka Villatoro Lima, Miss Jalapa

Stephanie Alexandra Claverie Ruiz, Miss Jutiapa

Estrella Belén Castro Gómez, Miss Petén

Nivian Guadalupe Jiménez, Miss Quetzaltenango

Milagro María Alexandra Martínez Nova, Miss Retalhuleu

Maria Adelina Castillo Birba, Miss Sacatepéquez

Fátima Monserrat Martínez Escobar, Miss San Marcos

Margarita de Lourdes Del Cid Morataya, Miss Santa Rosa

Karime Yaneli Veloso Gramajo, Miss Suchitepéquez

Edna Yaneth Gutiérrez Chacón, Miss Totonicapán

María Inés Rossal Castañeda, Miss Zacapa