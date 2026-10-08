El gobernador Ron DeSantis emitió una declaración de emergencia para 25 condados de Florida debido a la aproximación de la depresión tropical Nueve. El fenómeno podría ocasionar precipitaciones abundantes, ráfagas de viento e inundaciones en áreas del Panhandle y Big Bend. La medida busca facilitar la preparación de las autoridades ante posibles impactos. En esta nota te contamos qué alcances tiene la orden ejecutiva.

Imagen satelital del Golfo de América, donde se formó la depresión tropical Nueve (Foto: NOAA)

LAS MEDIDAS QUE AUTORIZA LA ORDEN EJECUTIVA FIRMADA POR RON DESANTIS

La orden ejecutiva 26-202 permitirá a la División de Manejo de Emergencias de Florida desplegar recursos críticos de preparación y coordinar una respuesta más rápida ante los posibles efectos de la depresión tropical Nueve en los 25 condados bajo emergencia.

Además, autoriza la activación, cuando sea necesario, de la Guardia Nacional de Florida y la Guardia Estatal para apoyar las labores de respuesta.

“Hoy firmé una orden ejecutiva que declara el estado de emergencia ante los posibles impactos de la depresión tropical 9. Esta orden permitirá a la División de Manejo de Emergencias de Florida desplegar recursos críticos de preparación y garantizar que Florida esté lista para responder. Los floridanos deben aprovechar este tiempo para establecer planes de emergencia y asegurarse de que su kit de suministros para huracanes esté completo”, dijo DeSantis.

Entre los principales alcances que otorga están los siguientes:

Coordina la respuesta estatal: designa al director de la División de Manejo de Emergencias como coordinador estatal y le ordena activar el Plan Integral de Manejo de Emergencias de Florida.

designa al director de la División de Manejo de Emergencias como coordinador estatal y le ordena activar el Plan Integral de Manejo de Emergencias de Florida. Facilita el despliegue de recursos: permite solicitar ayuda directa y celebrar acuerdos con agencias federales, además de movilizar personal de organismos estatales, regionales y locales, incluida la policía, si es necesario.

permite solicitar ayuda directa y celebrar acuerdos con agencias federales, además de movilizar personal de organismos estatales, regionales y locales, incluida la policía, si es necesario. Permite flexibilizar normas temporalmente: autoriza suspender leyes, reglas u órdenes que puedan retrasar las tareas urgentes de preparación, respuesta, mitigación o recuperación.

autoriza suspender leyes, reglas u órdenes que puedan retrasar las tareas urgentes de preparación, respuesta, mitigación o recuperación. Autoriza medidas presupuestarias de emergencia: el Ejecutivo puede suspender ciertas normas presupuestarias para que las agencias estatales cuenten con recursos para enfrentar la situación.

el Ejecutivo puede suspender ciertas normas presupuestarias para que las agencias estatales cuenten con recursos para enfrentar la situación. Habilita a la Guardia Nacional: el gobernador ordenó activar a la Guardia Nacional de Florida cuando sea necesario para atender la emergencia.

el gobernador ordenó activar a la Guardia Nacional de Florida cuando sea necesario para atender la emergencia. Tiene vigencia inmediata: la orden entra en vigor de inmediato y vence en 60 días, salvo que el gobernador decida extenderla.

De acuerdo con el pronóstico actual, la tormenta tropical o huracán podría tocar tierra en algún punto de la costa central del Golfo a finales de esta semana. Se espera que los impactos se extiendan más allá del punto de impacto, con fuertes lluvias, vientos intensos, inundaciones costeras y posibles tornados aislados en el norte de Florida. Las precipitaciones adicionales podrían saturar aún más los suelos y aumentar el riesgo de inundaciones repentinas tras las recientes lluvias significativas en el estado.

El gobernador DeSantis declaró el estado de emergencia en los siguientes condados: Baker, Bay, Calhoun, Columbia, Dixie, Escambia, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Gulf, Hamilton, Holmes, Jackson, Jefferson, Lafayette, Leon, Liberty, Madison, Okaloosa, Santa Rosa, Suwannee, Taylor, Walton, Wakulla y Washington.