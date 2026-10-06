Florida ya aplica una protección para determinados correos electrónicos que el FLHSMV recopila durante trámites de licencias de conducir, tarjetas de identificación, vehículos y embarcaciones. La medida puede ser relevante para quienes renuevan el tag, actualizan sus documentos, registran un auto o reciben avisos de la agencia estatal, ya que limita el acceso a esas direcciones mediante solicitudes ordinarias de registros públicos. Para las comunidades hispanas de Miami-Dade, Broward, Orange, Hillsborough y otros condados, donde el email suele ser una herramienta habitual para resolver gestiones oficiales, la norma busca reducir el riesgo de estafas, mensajes comerciales no solicitados e intentos de robo de identidad.

La medida es la SB 490, aprobada por el gobernador Ron DeSantis el 21 de abril de 2026. Un día después fue registrada como la Chapter No. 2026-40. La disposición entró en vigor el 1 de octubre de 2026.

El cambio amplía una protección que existía para ciertos emails utilizados en avisos de renovación. Ahora, la exención abarca direcciones recopiladas por el FLHSMV para notificaciones más amplias, incluidas comunicaciones sobre licencias, identificaciones estatales, matrículas de vehículos, embarcaciones y algunas órdenes administrativas.

Así se ve la nueva licencia de conducir de Florida (Foto: FLHSMV)

¿QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA LEY?

Antes de la SB 490, el resguardo se concentraba principalmente en correos empleados para enviar recordatorios de renovación. El FLHSMV podía usar esa vía, en situaciones específicas, en reemplazo del Servicio Postal de Estados Unidos para contactar a residentes por asuntos vinculados con documentos de conducir, identificaciones o registros vehiculares.

Con la nueva disposición, se ensancha ese blindaje. La modificación de la sección 119.0712 de los Estatutos de Florida determina que las direcciones obtenidas bajo determinadas normas del departamento quedan exentas de inspección y copia mediante las reglas generales de acceso a documentos públicos.

En términos sencillos, una persona que entregó su email para recibir una comunicación contemplada por estos estatutos contará con mayor protección frente a solicitudes de información pública.

Antes de la SB 490 Con la SB 490 La protección se enfocaba sobre todo en cuentas usadas para avisos de renovación. El alcance se extiende a direcciones recopiladas como método de notificación en distintos trámites. La cobertura estaba asociada a determinados recordatorios. Se incorporan otras comunicaciones emitidas por el FLHSMV. Algunos datos vinculados con gestiones podían quedar expuestos bajo las reglas generales. Las direcciones incluidas en la norma quedan fuera de inspección y copia como registros públicos. La regulación previa abarcaba supuestos existentes de vehículos, licencias e identificaciones. Se añade expresamente la notificación sobre registros de embarcaciones.

La legislación identifica las disposiciones bajo las cuales se recopila la información protegida: las secciones 319.40(3), 320.95(2), 322.08(10) y 328.30 de los Estatutos de Florida.

¿QUÉ COMUNICACIONES QUEDAN PROTEGIDAS?

La ley no se limita a los recordatorios para renovar documentos. Está vinculada a una actualización que permite al FLHSMV utilizar el email, en más circunstancias, como mecanismo de aviso en vez del correo postal.

Entre los casos que pueden estar relacionados con esta exención se encuentran:

Avisos sobre licencias de conducir.

Comunicaciones vinculadas con tarjetas de identificación estatales.

Notificaciones relacionadas con registros vehiculares.

Información sobre registros de embarcaciones.

Determinados avisos y órdenes emitidos por el departamento.

Órdenes por revocación, cancelación o suspensión de una licencia.

Comunicaciones relacionadas con ciertos asuntos de seguro de vehículos.

Este punto resulta relevante para quienes usan el correo electrónico para estar al tanto de gestiones estatales. En Florida, muchas familias dependen del automóvil para trabajar, llevar a los hijos a la escuela, hacer compras o desplazarse entre ciudades. La norma no modifica las exigencias para conducir ni elimina la obligación de renovar documentos a tiempo. Su efecto se concentra en la reserva de la información suministrada al organismo.

LA RELACIÓN CON SB 488

La SB 490 está conectada con la SB 488, otra disposición aprobada en 2026 y relacionada con el FLHSMV.

La SB 488 amplía las circunstancias en las que el departamento puede emplear mensajes electrónicos, en vez del Servicio Postal de Estados Unidos, para comunicarse con sus usuarios. Incluye gestiones sobre licencias, identificaciones, registros de automóviles, seguros y embarcaciones.

La SB 490 funciona como la parte de privacidad de ese cambio. Si el FLHSMV obtiene direcciones para enviar esos avisos, la norma limita el acceso público a determinados datos reunidos para tal fin.

Aunque ambas entraron en vigor el 1 de octubre, sus efectos son diferentes:

Ley Tema principal Efecto para los usuarios SB 488 Uso de email por parte del FLHSMV para más tipos de avisos Amplía los casos en que la agencia puede contactar a residentes por vía electrónica. SB 490 Privacidad de determinadas direcciones recogidas por el FLHSMV Exime esos datos de ciertas reglas de acceso a registros públicos.

¿POR QUÉ FLORIDA PROTEGE ESTOS CORREOS?

La Legislatura de Florida justificó la exención por los riesgos que supone la disponibilidad pública de una dirección electrónica personal.

Según el análisis legislativo, un email es un dato único que, combinado con otra información identificable, puede facilitar situaciones de fraude. Esa exposición podría dar lugar a:

Robo de identidad.

Estafas dirigidas a consumidores.

Solicitudes comerciales no deseadas.

Contacto invasivo o acoso.

Intentos de conseguir datos adicionales mediante engaños.

Para muchas familias hispanas en Florida, esta preocupación no es ajena. Un mensaje que aparenta provenir del DMV o del FLHSMV puede utilizarse para pedir un pago urgente, solicitar información personal o dirigir al usuario a una página falsa. La intención de la ley es cerrar una vía de acceso a direcciones incluidas dentro de las categorías protegidas.

La recomendación para residentes sigue siendo verificar cualquier alerta directamente en los canales oficiales. También es aconsejable desconfiar de enlaces inesperados, cobros urgentes y formularios que soliciten números personales, contraseñas o información bancaria.

LA PROTECCIÓN ES RETROACTIVA

La nueva exención tiene aplicación retroactiva. Esto quiere decir que su alcance no está limitado a las direcciones recopiladas desde el 1 de octubre de 2026.

El texto extiende el resguardo, dentro de los supuestos previstos, a datos que el FLHSMV hubiera recibido antes de que la medida entrara en vigor. Así, la cobertura no queda restringida a nuevos registros ni a personas que entreguen su información en futuros trámites.

Ron DeSantis firmó esta ley el pasado 21 de abril (Foto: AFP)

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ VIGENTE?

La SB 490 quedó sujeta al Open Government Sunset Review Act, un mecanismo de Florida que exige revisar periódicamente algunas exenciones a las normas de acceso a documentos públicos.

Salvo que la Legislatura intervenga para mantenerla, la protección está programada para ser derogada el 2 de octubre de 2031.

Dato Información Ley SB 490 Capítulo Chapter No. 2026-40 Gobernador Ron DeSantis Fecha de aprobación 21 de abril de 2026 Fecha de capítulo 22 de abril de 2026 Entrada en vigor 1 de octubre de 2026 Agencia involucrada Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV) Tema principal Protección de determinadas direcciones de correo electrónico como registros públicos Aplicación Retroactiva Fecha prevista de derogación 2 de octubre de 2031, salvo revisión y renovación legislativa

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LOS CONDUCTORES?

Para conductores, propietarios de vehículos y usuarios del FLHSMV, la modificación principal es de privacidad, no de requisitos para manejar.

La SB 490 no crea una licencia, no elimina el deber de renovar documentos, no modifica los plazos del tag y tampoco cambia por sí sola el procedimiento para matricular un automóvil o una embarcación. Su objetivo consiste en ampliar el resguardo de ciertas direcciones recopiladas por el organismo para enviar comunicaciones.

En otras palabras, quien proporcionó su email al FLHSMV para recibir avisos incluidos en los supuestos legales tendrá una mayor protección frente a pedidos ordinarios de acceso a información pública. La Legislatura considera que esa reserva puede ayudar a reducir la exposición a fraude, robo de identidad y contactos no solicitados.