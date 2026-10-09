La actividad ciclónica mantiene bajo vigilancia a varias zonas de Estados Unidos, donde un huracán puede obligar a las autoridades a emitir órdenes de evacuación para proteger a la población. Ante este escenario, es importante conocer cómo actuar y mantenerse informado antes de salir de casa, durante el traslado y al momento de regresar a una zona afectada.

“Los huracanes son peligrosos y pueden causar daños mayores a causa de las marejadas ciclónicas, los daños por viento, las corrientes de resaca y las inundaciones. Pueden ocurrir a lo largo de cualquier costa de los Estados Unidos o en cualquier territorio en los océanos Atlántico o Pacífico. Las marejadas ciclónicas, históricamente, son la causa principal de las muertes relacionadas con los huracanes en los Estados Unidos”, publica Ready.gov.

Los huracanes suelen traer condiciones climáticas capaces de dañar severamente estructuras (Foto: Magnific / Imagen referencial)

¿CÓMO MANTENERSE A SALVO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA EVACUACIÓN POR HURACÁN?

Ante una orden de evacuación por huracán en Estados Unidos, lo más importante es salir temprano, seguir las rutas oficiales y no regresar hasta que las autoridades lo autoricen.

ANTES DE EVACUAR

Haz un plan de emergencia. Asegúrate de que todos los miembros de tu hogar conozcan y comprendan tus planes ante un huracán. Para ello debes definir un punto de encuentro y un contacto fuera de la zona afectada. No olvides incluir un plan para niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.

Asegúrate de que todos los miembros de tu hogar conozcan y comprendan tus planes ante un huracán. Para ello debes definir un punto de encuentro y un contacto fuera de la zona afectada. No olvides incluir un plan para niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas. Conoce tu zona de evacuación. Saber cuáles son las rutas de evacuación de tu hogar, ayudará a toda tu familia a desalojarla rápidamente cuando haya una alerta por huracán. Para ello debes seguir las instrucciones de los funcionarios locales de manejo de emergencias porque te brindarán recomendaciones actualizadas basadas en la amenaza que tu comunidad afronta y emitirán medidas de seguridad.

Saber cuáles son las rutas de evacuación de tu hogar, ayudará a toda tu familia a desalojarla rápidamente cuando haya una alerta por huracán. Para ello debes seguir las instrucciones de los funcionarios locales de manejo de emergencias porque te brindarán recomendaciones actualizadas basadas en la amenaza que tu comunidad afronta y emitirán medidas de seguridad. Conoce los avisos y alertas. Asegúrate de tener varias formas de recibir mensajes de alerta descargando la aplicación de FEMA. Si quieres recibir alertas en tiempo real sigue al Servicio Meteorológico Nacional para tener información de hasta cinco ubicaciones en todo el país; asimismo, NOAA Weather Radio. También permanece atento al Sistema de Alertas en Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés) y a las Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA, por sus siglas en inglés), que no requieren inscripción.

Asegúrate de tener varias formas de recibir mensajes de alerta descargando la aplicación de FEMA. Si quieres recibir alertas en tiempo real sigue al Servicio Meteorológico Nacional para tener información de hasta cinco ubicaciones en todo el país; asimismo, NOAA Weather Radio. También permanece atento al Sistema de Alertas en Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés) y a las Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA, por sus siglas en inglés), que no requieren inscripción. Revisa tus documentos importantes. Asegúrate de que tus pólizas de seguro y documentos personales, como documentos de identificación, estén actualizados. Haz copias y guárdalas en un espacio digital seguro y protegido por contraseña.

Asegúrate de que tus pólizas de seguro y documentos personales, como documentos de identificación, estén actualizados. Haz copias y guárdalas en un espacio digital seguro y protegido por contraseña. Refuerza tu vivienda. Despeja los desagües y canaletas, guarda los muebles colocados al exterior y considera tormenteras para huracanes. Define quién desconectará los aparatos eléctricos y cortará el gas, la electricidad y el agua, siguiendo las indicaciones locales.

Despeja los desagües y canaletas, guarda los muebles colocados al exterior y considera tormenteras para huracanes. Define quién desconectará los aparatos eléctricos y cortará el gas, la electricidad y el agua, siguiendo las indicaciones locales. Prepárate con la tecnología. Mantén tu teléfono inteligente cargado cuando se pronostique un huracán y compra fuentes de energía de reserva para recargar los dispositivos.

Mantén tu teléfono inteligente cargado cuando se pronostique un huracán y compra fuentes de energía de reserva para recargar los dispositivos. Prepara una mochila de emergencia. Prepara una mochila para cada integrante de la familia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, identificación, documentos importantes, cargadores, linterna, baterías, artículos de higiene y efectivo.

Prepara una mochila para cada integrante de la familia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, identificación, documentos importantes, cargadores, linterna, baterías, artículos de higiene y efectivo. Si tienes un coche. Llena el tanque del vehículo, revisa el kit de emergencia del auto y asegúrate de contar con combustible suficiente antes de que se formen filas o haya cortes de suministro.

Es importante tener un kit de emergencia ante cualquier desastre natural que ocurra (Foto: LifestyleVisuals / iStock)

DURANTE LA EVACUACIÓN

Mantente informado. Presta atención a la información y alertas de emergencia. Si vives en una zona de evacuación obligatoria y los funcionarios locales indican que debes desalojar, hazlo de inmediato.

Presta atención a la información y alertas de emergencia. Si vives en una zona de evacuación obligatoria y los funcionarios locales indican que debes desalojar, hazlo de inmediato. Lleva solo lo esencial. Tu kit, teléfono y cargador, documentos, dinero en efectivo, medicamentos y necesidades especiales. Además, usa las rutas señaladas por las autoridades y no tomes atajos: pueden estar bloqueados, inundados o ser inseguros.

Tu kit, teléfono y cargador, documentos, dinero en efectivo, medicamentos y necesidades especiales. Además, usa las rutas señaladas por las autoridades y no tomes atajos: pueden estar bloqueados, inundados o ser inseguros. Lidiar con el clima. Determina la mejor manera de protegerte contra vientos fuertes e inundaciones. Busca un refugio designado para tormentas o ve a una habitación interior en caso de ventarrones. En caso de quedar atrapado por inundaciones, ve al nivel más alto de tu edificio y jamás entres en un ático cerrado. Tampoco camines, nades ni conduzcas por aguas de inundación.

DESPUÉS DEL HURACÁN