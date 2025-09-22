El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció, hace poco, la actualización en el examen de naturalización. Ahora, la prueba estará conformada por un total de 128 preguntas sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos. Si estás preparándote con el propósito de conseguir dicha nacionalidad, te informaré que habrá un límite de respuestas incorrectas.

Esta nueva prueba de educación cívica para la naturalización 2025 se tomará a aquellos inmigrantes que presenten el formulario N-400, conocido como Solicitud de Naturalización, pasando el próximo 20 de octubre. No obstante, en caso presentes dicha carpeta antes de la fecha mencionada, te corresponderá el examen del 2008 .

En caso consideres que rendirás el examen oral de naturalización 2025, se te realizará un total de 20 preguntas, al azar, de las 128 sobre educación cívica. Por eso, es importante que sepas qué responder ante estas incógnitas.

Es importante que te prepares adecuadamente para rendir un buen examen. (Foto: El Universo)

¿Cuál es el número máximo de preguntas que puedo fallar en este examen de naturalización?

Es importante resaltar que este examen debes tomarlo con profunda seriedad, pues se trata de una sola oportunidad en esa ocasión. Según USCIS, bastará que respondas correctamente 12 de las 20 preguntas que se te realizarán. De esa manera, serás aprobado.

Ahora, en caso respondas incorrectamente un total de 9 preguntas de este examen oral, se dará por finalizada esta entrevista. Es más, los propios oficiales no te realizarán ninguna otra pregunta.

En caso respondas correctamente 12 de las 20 preguntas, aprobarás el examen de naturalización. (Foto: Evgenia Parajanian / iStock)

Ten en consideración que también se te tomará un examen de inglés con el propósito de demostrar si realmente tienes un buen dominio del idioma. Para ello, tendrás que hablar, leer y escribir correctamente el inglés básico.

Se trata de un proceso más complicado a comparación del examen de naturalización 2008, impuesto por el gobierno de Joe Biden. Esta actualización por parte de la Administración Trump pretende que los inmigrantes solicitantes estén “identificados” con las leyes y principios de este país.