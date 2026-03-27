Si sueles hacer tus compras en Costco, hay una información clave que debes saber: el domingo 5 de abril todas sus tiendas en Estados Unidos estarán cerradas durante 24 horas. Con este aviso buscamos que no viajes hasta alguno de sus almacenes y te encuentres, al llegar, con la molesta sorpresa de que no hay servicio. Ahora bien, si no es un feriado federal, ¿por qué la cadena decidió no abrir ese día? A continuación, te lo explicamos.

Costco no atenderá por 24 horas a sus clientes el 5 de abril. Aquí, un almacén en Woodbridge, Virginia, el 5 de enero de 2016 (Foto: Saul Loeb / AFP)

LA RAZÓN POR LA QUE COSTCO CERRARÁ SUS LOCALES EN EE.UU. EL 5 DE ABRIL

Costco cerrará todas sus sucursales en Estados Unidos el 5 de abril por ser Domingo de Pascua, una celebración de Semana Santa que está incluida en su calendario de feriados. En otras palabras, esa fecha sus trabajadores tendrán el día libre.

Por tal motivo, cadena recomendó a sus clientes abastecerse de sus productos o hacer compras en sus establecimientos hasta un día antes.

Vale mencionar que Costco es una de las tiendas que observa más feriados en el año, ya que de acuerdo con su calendario tradicional tiene en total siete. El primero fue el 1 de enero por Año Nuevo y el del 5 de abril es el segundo.

Después de eso, el próximo será el lunes 25 de mayo con motivo del Día de los caídos o Memorial Day, una fecha que honra a los militares fallecidos con ceremonias, desfiles y visitas a cementerios.

¿Cuándo atenderá nuevamente al público?

El cierre de todas las tiendas de Costco no durará mucho, ya que sus operaciones se reanudarán al siguiente día, lunes 6 de abril.

Una pareja se dirige a la entrada de una tienda Costco en Alhambra, California, el 2 de junio de 2013 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

¿QUÉ OTROS SUPERMERCADOS CIERRAN POR PASCUA?

Si nos basamos en el año pasado, también cerraron el Domingo de Pascua: Target, Sam’s Club, Aldi y Publix.

En el lado contrario se encuentran Walmart, Kroger y Trader Joe’s que estarán atendiendo con normalidad a la gente durante esta celebración.