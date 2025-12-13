En muchas ocasiones hemos oído hablar de Costco, Sam’s Club o BJ’s, las cadenas estadounidenses donde puedes encontrar lo que quieras a precios muy económicos. Si alguna vez has ido a algunos de sus establecimientos, te habrás dado cuenta de las grandes ofertas y alternativas que hay, pero, a pesar de ello, no te animaste a afiliarte. Pues bien, ahora es el momento ya que si te unes a una de ellas obtendrás hasta un 75% de descuento en una membresía. A continuación, te explicamos cómo obtenerla.

MEMBRESÍA DE BJ’s

Si decides obtener una membresía anual de BJ’s Wholesale, puedes conseguir hasta un 75% de descuento. Y es que StackSocial tiene una gran oferta en membresías del Club de Mayoristas de BJ’s.

¿Cómo hacerlo? Podrás unirte a la cadena con solamente 15 dólares (su precio normal es de US$60), pero si lo que quieres es actualizar la membresía Club+, hazlo por 60 dólares (costo normal es de US$120).

La disminución de dichos montos representa hasta un 75% de descuentos, la cual estará vigente hasta el 28 de diciembre. Una vez que seas miembro tendrás grandes ofertas cuando vayas, además de ahorrar en gasolina en BJ’s Gas y beneficios adicionales a través del Programa de Ahorro de Combustible, publica Fox News.

Una membresía en BJ's es una buena opción (Foto: AFP)

MEMBRESÍA DE SAM’S CLUB

Si ahora decides unirte a Sam’s Club, también será una buena decisión; ya que ahorrarás un 60% en la cuota de membresía estándar.

¿Cómo hacerlo? Para formar parte de la cadena debes pagar 20 dólares a través de StackSocial. Si quieres actualizar tu Membresía Plus, hazlo por 60 dólares (su precio normal es US$110); de esta forma ahorrarás un 45%.

Una vez que seas miembro de la cadena, tendrás acceso a precios exclusivos en diversos productos, incluyendo comestibles. Vale precisar que una de sus ventajas es la recogida gratuita en la acera, descuento en gasolina, ahorros adicionales en hoteles y más.

Sam’s Club ha presentado una selección de productos pensados para facilitar el día a día y consentir a toda la familia (Foto: AFP)

MEMBRESÍA DE COSTCO

Si lo que quieres es obtener una Tarjeta de Cotsco Shop ahorrarás 60 dólares al registrarte hasta el 21 de diciembre.

¿Cómo hacerlo? La membresía Gold Star por un año te costará 65 dólares. Pero eso no es todo, ya que por hacerlo te darán un regalo: una tarjeta digital de compras de Costco de US$40. Si optas por la membresía Gold Star Ejecutiva, pagarás US$130 y te darán como premio una tarjeta de compras de Costco de US$60.

Vale precisar que cada membresía es válida en todas las tiendas de Cotsco a nivel mundial y para las compras en línea. Además de adquirir artículos y productos en sus establecimientos, tendrás otros beneficios como ofertas de viajes, ahorros en seguros y más.