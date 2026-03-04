Gracias a sus precios bajos en compras al por mayor, a sus productos de marca propia bien valorados, a su gasolina más económica y a varios servicios exclusivos, Costco se ha posicionado como uno de los clubes de almacén favoritos entre quienes viven en Estados Unidos. Pensando en los millones de clientes potenciales que todavía no han visitado una de sus tiendas y que incluso deben manejar largas distancias para hacerlo, la compañía abrirá nuevas sucursales en el país durante marzo y abril. ¿Quieres saber en qué ciudades estarán estas nuevas tiendas? Te lo contamos a continuación.

Con nuevas sucursales y tres tipos de membresía, Costco busca conquistar a más clientes (Foto: Mandel NGAN / AFP)

¿EN QUÉ CIUDADES DE EE.UU. COSTCO ABRIRÁ NUEVAS SUCURSALES EN MARZO Y ABRIL?

Costco abrirá nuevas sucursales en cinco ciudades estadounidenses, tres de ellas en Texas, una en California y la otra en Utah. Las fechas de inauguración según USA Today son:

Liberty Hill, Texas (inauguración el 11 de marzo).

Forney, Texas (inauguración el 12 de marzo).

St. George, Utah (inauguración el 13 de marzo).

Visalia del Norte, California (abril).

New Braunfels, Texas (por determinar).

Una tienda más en Canadá

Adicional a los cinco establecimientos que abrirá Costo en Estados Unidos, también tiene previsto instalar un local en Canadá:

Centro de Negocios de Winnipeg, MB que abrirá sus puertas en abril.

Clientes ingresan a una tienda de Costco Wholesale Corp. en Hawthorne, California, el 12 de junio de 2024 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

ASÍ PUEDES OBTENER UNA MEMBRESÍA DE COSTCO

Para acceder a la mayoría de los servicios que ofrece Costco, solamente debes tener una membresía de la cadena. No es necesario que seas ciudadano estadounidense ni que tengas un estatus migratorio específico para que puedas asociarte. Hay tres tipos de membresía:

Membresía Gold Star: es la membresía básica para uso personal o familiar, da acceso a todas las tiendas Costco y a las compras en línea en EE.UU. Incluye generalmente dos tarjetas para personas del mismo hogar.

es la membresía básica para uso personal o familiar, da acceso a todas las tiendas Costco y a las compras en línea en EE.UU. Incluye generalmente dos tarjetas para personas del mismo hogar. Membresía Executive: incluye todos los beneficios de la Gold Star. Además, ofrece alrededor de 2% de reembolso anual en compras elegibles (con tope) y descuentos en servicios como viajes o seguros. De preferencia debe ser usado por quienes compran con frecuencia o en grandes volúmenes.

incluye todos los beneficios de la Gold Star. Además, ofrece alrededor de 2% de reembolso anual en compras elegibles (con tope) y descuentos en servicios como viajes o seguros. De preferencia debe ser usado por quienes compran con frecuencia o en grandes volúmenes. Membresía Business (o Empresarial): está dirigida a comerciantes, emprendedores o negocios que compran al por mayor para reventa. Con ella puedes agregar tarjetas adicionales y hacer compras a nombre del negocio. Mantiene beneficios similares a la Gold Star, pero con flexibilidad para operaciones comerciales.

Precio anual por cada membresía de Costco

Membresía Gold Star: US$65 al año.

US$65 al año. Membresía Executive: US$130 al año.

US$130 al año. Membresía Business: US$65 al año.

¿Dónde obtener la membresía?

En tienda: debes acercarte personalmente al mostrador de membresías llevando los requisitos. El mismo día te entregan tu tarjeta.

debes acercarte personalmente al mostrador de membresías llevando los requisitos. El mismo día te entregan tu tarjeta. Online: ingresa al sitio web oficial de Costco, pagas la membresía y luego vas a una tienda a retirar la tarjeta física con una identificación.

ingresa al sitio web oficial de Costco, pagas la membresía y luego vas a una tienda a retirar la tarjeta física con una identificación. Por teléfono: llamas y te comunicas para informar que quieres una membresía.