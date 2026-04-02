Millones de personas en Estados Unidos están pendientes de sus calendarios para identificar la fecha en que les toca cobrar el Seguro Social, ya que ese ingreso representa una parte clave de sus finanzas mensuales. En este cuarto mes del año, muchos beneficiarios buscan conocer con precisión cuándo se hará el depósito para planificar el pago de la renta, los servicios y otros gastos esenciales. Para este viernes 3 de abril está previsto uno de esos pagos, de acuerdo con el calendario regular que maneja la Administración del Seguro Social (SSA). En esta nota te explicamos quiénes están programados para recibir sus cheques ese día.

El Seguro Social ya tiene planificado su cronograma de pagos de abril (Foto: AFP)

¿A QUIÉNES LES CORRESPONDE SUS PAGOS DEL SEGURO SOCIAL EL 3 DE ABRIL?

El viernes 3 de abril recibirán sus pagos del Seguro Social dos grandes categorías de beneficiarios:

PRIMER GRUPO: quienes empezaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997. A ellos, a diferencia de los nuevos beneficiarios, no se les paga en función de su día de nacimiento, sino se establece una fecha fija cada mes, que normalmente es el día 3.

quienes empezaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997. A ellos, a diferencia de los nuevos beneficiarios, no se les paga en función de su día de nacimiento, sino se establece una fecha fija cada mes, que normalmente es el día 3. SEGUNDO GRUPO: las personas que reciben Seguro Social, así como el Ingreso Suplementario de Seguridad. Vale mencionar que a los que tienen SSI, los pagos generalmente se les emiten a inicios de mes.

¿Y EL RESTO DE LOS PAGOS DE ABRIL?

Una vez que se hacen los pagos del 3 de abril, los siguientes depósitos se distribuyen en base a las fechas de nacimiento de los beneficiarios. Así tenemos:

Los nacidos entre los días 1 y 10 de cada mes: 8 de abril

8 de abril Los nacidos entre el 11 y el 20 de cada mes: 15 de abril

15 de abril Los nacidos entre el 21 y el 31 de cada mes: 2 de abril

El Seguro Social de Estados Unidos ya se alista para realizar los depósitos del mes de abril (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

LOS BENEFICIARIOS DEL SEGURO SOCIAL RECIBEN MÁS POR INCREMENTO DEL COLA EN 2.8%

Para este 2026, el ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social es del 2.8%, lo que se traduce en un incremento promedio de US$56 mensuales para los jubilados; por tanto, cada beneficiario recibirá US$2,071.

En tanto, el pago mensual promedio para un sobreviviente, con este aumento, sería de aproximadamente US$52, mientras que para un trabajador que recibe Seguro por Incapacidad subiría en US$44.

Vale precisar que este aumento para 2026 es mayor que el COLA del 2,5% que recibieron los beneficiarios este 2025, pero mucho menor que el de los años anteriores.

¿QUÉ DEBO HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA DE ABRIL?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.