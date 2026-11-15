Este miércoles 18 de noviembre, la Administración del Seguro Social (SSA) realizará un nuevo pago mensual a un grupo de beneficiarios. Para quienes dependen de estos ingresos tras jubilarse, recibir el depósito a tiempo es clave para cubrir gastos básicos como alimentación, medicamentos y alquiler. Por eso, en esta nota te contamos a quiénes les corresponde cobrar en esa fecha, quiénes podrían recibir hasta US$5,181 y cómo estimar el monto de tu beneficio.

La llegada del pago del Seguro Social representa para muchos jubilados una alegría porque dependen de ese dinero para cubrir necesidades básicas (Foto: Getty Images)

¿QUIÉNES COBRARÁN HASTA US$5,181 DEL SEGURO SOCIAL EL 18 DE NOVIEMBRE?

El miércoles 18 de noviembre de 2026 le corresponde cobrar hasta US$5,181 de Seguro Social al segundo grupo de beneficiarios, es decir, a quienes nacieron entre el 11 y el 20 de cualquier mes . Aunque no todos recibirán ese monto, sino solamente quienes se jubilaron a los 70 años.

Para entenderlo mejor, te comentamos que la cantidad que reciben los beneficiarios de la SSA depende de su historial de aportes, los años trabajados y la edad en la que una persona decide jubilarse. En la siguiente tabla te mostramos una referencia útil sobre los máximos mensuales estimados:

Edad de jubilación Monto máximo a recibir A los 62 años Hasta US$2,969 A los 67 años (edad plena de jubilación) Hasta US$4,152 A los 70 años Hasta US$5,181

Entonces, ¿cómo se llega al cheque máximo de US$5,181?

Solo lo alcanza quien cumple los siguientes requisitos:

Historial laboral.

Ganó durante al menos 35 años al nivel del “límite máximo imponible” (los salarios más altos sujetos a Seguro Social)

Retrasó la solicitud de beneficios hasta los 70 años.

Ten en cuenta que, por lo general, necesitas 40 créditos de trabajo, con un máximo de cuatro por año. En la práctica, esto equivale aproximadamente a 10 años de trabajo en Estados Unidos con ingresos sujetos al Seguro Social.

ASÍ PUEDES CALCULAR EL MONTO EXACTO DE TU PAGO

Aquí lo importante que debes saber es que el monto es personalizado; no hay una cifra única. ¿De qué depende? De tres factores: tus ingresos durante la vida laboral y los años cotizados al sistema, la edad a la que empezaste a cobrar (por ejemplo: 62, edad plena de jubilación o 70 años) y el tipo de beneficio: jubilación, incapacidad, sobrevivientes.

Para calcular el monto exacto, sigue estos pasos:

1. Crea o entra a tu cuenta “my Social Security” en el portal oficial de la SSA (ssa.gov/myaccount).

2. Una vez dentro, usa las calculadoras de beneficios de la SSA, que estiman tu pago según tu historial de ganancias y la edad a la que solicitaste o vas a solicitar el beneficio.

3. Revisa la sección de “Estimates” o “Beneficios futuros”: allí verás el monto mensual exacto que la SSA calcula para ti, incluyendo ajustes por haber pedido el beneficio antes o después de la edad plena de jubilación.

¿Y el resto de pagos del mes de noviembre de 2026?

El siguiente pago del Seguro Social es el miércoles 25 de noviembre para quienes nacieron del día 21 al 31 de cualquier mes.

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