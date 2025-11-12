Después de semanas de tensión, legisladores republicanos y demócratas alcanzaron un acuerdo provisional para financiar al gobierno federal hasta finales de enero de 2026, tras arduas disputas sobre subsidios de atención médica, beneficios alimentarios y despidos de empleados. Esta medida marca el fin de un cierre histórico que dejó a 22 millones de familias sin sus depósitos completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y ahora salta la pregunta: ¿Se devolverán los pagos no recibidos de noviembre ahora que el gobierno se encamina a reabrir totalmente?

El cierre del gobierno, iniciado el 1 de octubre de 2025, provocó que estados y agencias como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) enfrentaran desafíos presupuestarios: no hubo fondos regulares para los beneficios SNAP y las decisiones judiciales y el estancamiento político retrasaron millones de depósitos. Tras el acuerdo de reapertura, la atención se centra en cómo se realizarán los pagos retroactivos y en el impacto que tendrá en los hogares más vulnerables. El fallo judicial del 6 de noviembre ordenó restaurar los pagos completos, pero la Corte Suprema suspendió su aplicación, y ahora la mayor parte de los estados espera nuevas directrices.

¿LOS PAGOS RETRASADOS DE SNAP SE DEVOLVERÁN EN LA REAPERTURA?

Sí, aunque persisten retrasos y faltan fechas exactas, los beneficiarios deberían recibir el monto total de noviembre. “La mayoría de los estados espera claridad legal antes de autorizar los depósitos retroactivos; los pagos completos llegarán una vez reanudados los federales”, según comunicados institucionales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Los hogares que recibieron pagos parciales tendrán derecho a recuperar el resto, mientras aquellos sin depósito aún deberán monitorear sus beneficios y actualizaciones estatales. En Texas, California y Florida, donde el gobernador Ron DeSantis pidió celeridad federal, el reembolso será clave para millas de familias.

Se espera que los millones de beneficiarios afectados reciban el abono completo en su tarjeta EBT (Foto: AFP)

¿CÓMO PUEDEN ACTUAR LOS BENEFICIARIOS DEL SNAP DURANTE LA TRANSICIÓN?

Mientras se resuelve la fecha de pago SNAP, toma en cuenta estas recomendaciones:

Puedes seguir usando tu tarjeta EBT para comprar alimentos con cualquier saldo que tengas disponible, aunque tu depósito de noviembre esté retrasado.​

Si necesitas apoyo adicional, puedes acudir a bancos de alimentos locales, donde suele haber mayor disponibilidad ante los retrasos en los beneficios SNAP.​

Si tienes hijos en edad escolar, revisa que estén inscritos para recibir el almuerzo escolar gratuito, así aseguras una comida diaria en la escuela.​

Mantente al tanto de los depósitos y otros cambios consultando el sitio oficial del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) o usando la aplicación Propel, que te permite revisar tu saldo y recibir avisos cuando haya actualizaciones importantes.​

Considera que, aunque el reciente acuerdo en el Congreso garantiza fondos federales hasta enero de 2026, todavía pueden presentar demoras en los pagos retroactivos, así que es fundamental prevenir y monitorear frecuentemente la información oficial.​