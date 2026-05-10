A partir del lunes 11 de mayo, NY Waterway aplicará un aumento en las tarifas de sus viajes, una medida que afectará a miles de usuarios que cruzan diariamente el río Hudson entre Nueva York y Nueva Jersey . Esta modificación en los costos de los pasajes responde a una decisión oficial de la empresa, cuyos motivos y detalles te los explicaré a continuación si utilizas este servicio de transporte de manera habitual.

Esta empresa de ferris suele ser clave para el traslado de personas entre distintas ciudades de Nueva Jersey y Manhattan (Nueva York), ya que les permite acudir a sus puestos laborales en el menor tiempo posible; también ofrece servicios de turismo.

De acuerdo con una información otorgada por la app Transit , el ferri de NY Waterway opera más de 20 rutas y brinda atención en cerca de 16 muelles dentro de la zona metropolitana de Nueva York .

Entonces, se trata de un servicio de transporte confiable y de buena reputación por parte de los usuarios; sin embargo, la perspectiva puede cambiar ante este anuncio de incremento de tarifas, pero la medida tiene una razón en específica.

Las personas usan estos ferris para acudir a sus centros de labores; también brindan servicios de turismo. (Crédito: Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Nuevas tarifas por incremento del precio de combustible

Según el medio NBC New York , la decisión de subir los precios de este servicio responde al alza en los combustibles debido a los conflictos existentes en el Medio Oriente . Se trata de un fenómeno que impacta actualmente al transporte en todo el mundo.

“Al igual que la mayoría de los proveedores de transporte, nos enfrentamos a un aumento drástico en los costos del combustible debido a acontecimientos mundiales ajenos a nuestro control. Sabemos que cualquier cambio en las tarifas afecta a nuestros clientes”, declaró un portavoz de NY Waterway al medio citado.

Las tarifas de los servicios de los ferris de NY Waterway subirán un 5,5% desde el lunes 11 de mayo. (Crédito: KENA BETANCUR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Por consecuente, desde el lunes 11 de mayo, las tarifas de este servicio de ferris incluirán recargo temporal por combustible, lo que representará un incremento promedio del 5,5% en las tarifas que ofrecen.

Mediante un comunicado en su sitio oficial, NY Waterway puntualizó que informará oportunamente cuando se haya determinado el final de esta etapa de ajustes temporales.