El aumento de las temperaturas en Estados Unidos hará que muchas familias enfrenten un mayor gasto en sus facturas de electricidad, especialmente por el uso del aire acondicionado, que resulta imprescindible en una temporada marcada por el calor extremo en varias regiones. Ante la dificultad que esto representa para muchos hogares de bajos ingresos, el estado de Nueva Jersey brinda una ayuda para cubrir estos pagos. Se trata del Programa de Asistencia de Energía (LIHEAP). ¿En qué consiste y cómo se puede solicitar?

LO QUE DEBES SABER SOBRE EL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ENERGÍA (LIHEAP)

El Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) de Nueva Jersey es una ayuda estatal y federal que otorga subsidios para que familias con bajos ingresos puedan pagar sus facturas de calefacción y, en algunos casos, de aire acondicionado o enfriamiento médicamente necesario.

Los beneficios pueden aplicarse directamente a la cuenta de la compañía de luz/gas o entregarse como un pago único, según el caso y el tipo de ayuda (calefacción, emergencia o enfriamiento médico).

Hogares que ganan hasta el 60% del ingreso medio estatal pueden solicitar LIHEAP en Nueva Jersey y recibir apoyo para evitar atrasos o cortes de servicio eléctrico (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿De cuánto es la ayuda y hasta cuándo solicitarla?

El apoyo para enfriamiento por motivos médicos puede ser de hasta 300 dólares, ya sea como crédito aplicado directamente a la cuenta de luz activa o, en algunos casos, como un cheque emitido a nombre de la persona solicitante.

El periodo de solicitudes para LIHEAP está abierto hasta el martes 30 de junio de 2026.

Requisitos para obtener ayuda del LIHEAP

Para calificar al Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) en Nueva Jersey se requiere:

Vivir en el estado de Nueva Jersey.

Ser responsable de pagar la calefacción o el aire acondicionado del hogar, ya sea porque paga la factura directamente o porque el costo está incluido en la renta.

Tener ingresos del hogar dentro de los límites establecidos, que suelen ser hasta aproximadamente el 60% del ingreso medio estatal o alrededor del 200% del nivel de pobreza federal, según la guía vigente.

En algunos tipos de ayuda por enfriamiento o emergencia puede requerirse una condición médica documentada o estar en riesgo de desconexión del servicio.

Vale precisar que el límite exacto de ingresos cambia cada año. A continuación, la tabla del Límite de ingresos del Programa del año fiscal 2026:

Tamaño del hogar Ingreso mensual Ingreso anual 1 $4,167 $50,005 2 $5,449 $65,392 3 $6,732 $80,778 4 $8,014 $96,165 5 $9,296 $111,551 6 $10,578 $126,937 7 $10,819 $129,822 8 $11,059 $132,707 9 $11,299 $135,592 10 $11,540 $138,477 11 $11,780 $141,362 12 $12,021 $144,247

“Miembros del hogar mayores de 12 años, agregar $241 por cada miembro adicional para el límite de ingresos mensuales; agregue $2,285 por cada miembro adicional del hogar para el límite de ingresos anuales”, se lee en el sitio web del Departamento de Asuntos Comunitarios de NJ.

¿Cómo aplicar y calificar?

Para solicitar y ver si calificas, el proceso usual es:

1. Verificar elegibilidad de ingresos

Revisa la hoja informativa de LIHEAP y la tabla de guías de ingreso publicada por el Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey (DCA).

2. Llenar la solicitud

Descarga y completa el formulario de Home Energy/USF/Weatherization/LIHEAP disponible en el portal oficial de asistencia de energía de Nueva Jersey.

También se puede aplicar en línea a través del sitio de asistencia de energía del estado.

3. Entregar la solicitud

Presenta la solicitud y la documentación (identificación, comprobante de residencia, comprobantes de ingresos, facturas de servicios) en una agencia local de acción comunitaria o la oficina designada en tu condado.

Personas mayores o con discapacidad pueden, en muchos casos, enviar la solicitud por correo.

4. Esperar la determinación

La agencia revisa si cumples con los requisitos de residencia, responsabilidad sobre la factura y nivel de ingresos, y decide el monto del beneficio según tu situación (tipo de combustible, tamaño del hogar, ingresos, si hay emergencia, etc.).

Para obtener más información o para localizar la agencia de solicitud más cercana, llama a la línea directa gratuita 1-800-510-3102.

Las personas de 60 años o más, así como quienes tienen alguna discapacidad, también tienen la opción de tramitar la ayuda por correo o solicitar que una agencia comunitaria realice una visita a su domicilio.