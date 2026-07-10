En la Ciudad de Nueva York, dar el salto a un empleo estable dentro del gobierno municipal pasa casi siempre por el mismo filtro: superar un examen de servicio civil. Para quienes vienen de familias inmigrantes, han atravesado periodos de desempleo o viven en barrios con fuerte presencia latina en los cinco condados, ese examen no solo implicaba preparación académica, sino también asumir un costo que podía frenar la postulación antes de mostrar sus capacidades. En una ciudad donde muchas familias combinan varios trabajos, el high school y responsabilidades de cuidado, una tarifa adicional se convierte fácilmente en el factor que decide si se intenta acceder a esa oportunidad o se deja pasar.

Ahora, la administración del alcalde Zohran Kwame Mamdani busca cambiar esa realidad con una medida que amplía el acceso a miles de aspirantes, y que puede resultar especialmente relevante para comunidades latinas de vecindarios como el Bronx, Queens, Brooklyn o Washington Heights, donde muchos jóvenes ven en el empleo público una vía para lograr estabilidad económica, seguro de salud y una carrera a largo plazo dentro del gobierno municipal.

Si estás estudiando en una escuela secundaria de Nueva York o planeas presentar por primera vez un examen para ingresar a un empleo público, esta noticia puede interesarte. La New York City Department of Citywide Administrative Services (DCAS) anunció que determinados grupos ya no tendrán que pagar las tarifas de inscripción para estos exámenes, una decisión que pretende abrir la puerta a más oportunidades laborales dentro del gobierno municipal.

¿QUIÉNES PODRÁN PRESENTAR GRATIS LOS EXÁMENES DE SERVICIO CIVIL?

La nueva política establece que los estudiantes de escuelas secundarias (high school) de la Ciudad de Nueva York y las personas que presenten por primera vez un examen de servicio civil podrán acceder a una exención total del pago.

La iniciativa fue anunciada por el alcalde Zohran Kwame Mamdani junto con la comisionada de DCAS, Yume Kitasei, como parte de la implementación de la Ley Local 57 de 2025, que amplía los beneficios ya existentes para facilitar el acceso a los empleos públicos.

Los nuevos beneficiarios son:

Grupo beneficiado Beneficio Estudiantes de secundaria de NYC Examen gratuito presentando comprobante de matrícula vigente Personas que rinden por primera vez Exención automática tras verificar su elegibilidad en el sistema

Esta medida se suma a otras exenciones que ya existían para determinados sectores de la población.

¿QUIÉNES YA PODÍAN OBTENER LA EXENCIÓN DEL PAGO?

Antes de esta ampliación, la Ciudad de Nueva York ya permitía presentar gratuitamente los exámenes de servicio civil a ciertos grupos. Actualmente, las exenciones incluyen:

Veteranos.

Personas desempleadas.

Solicitantes que reciben asistencia pública.

Estudiantes de secundaria de NYC (nuevo beneficio).

Aspirantes que presentan el examen por primera vez (nuevo beneficio).

Las solicitudes se realizan mediante el sistema oficial OASys 2.0 (Online Application System). En el caso de quienes presentan el examen por primera vez, la verificación de elegibilidad será automática. Los estudiantes deberán cargar un documento que acredite que actualmente están matriculados en una escuela secundaria de la ciudad.

En la práctica, esto significa que un estudiante latino en una high school pública de Brooklyn, el Bronx, Queens, Manhattan o Staten Island puede iniciar su proceso hacia un empleo municipal sin tener que destinar parte del presupuesto familiar al pago del examen, algo que muchas familias sienten como un alivio en una ciudad con un costo de vida elevado.

El examen de servicio social de Nueva York es fundamental para postular a un trabajo público (Foto: Freepik)

UNA PUERTA DE ENTRADA A MILES DE EMPLEOS PÚBLICOS

La decisión tiene un impacto mucho mayor de lo que parece. Según explicó DCAS, aproximadamente el 80% de los empleos del gobierno de la Ciudad de Nueva York requieren aprobar un examen de servicio civil.

Cada año, la agencia organiza en promedio:

Dato Cifra Exámenes administrados anualmente 175 Personas que participan cada año Más de 110,000 Porcentaje de empleos municipales que requieren examen 80%

Estas pruebas permiten acceder a una enorme variedad de profesiones dentro del gobierno municipal, entre ellas:

Científico.

Guardabosques.

Operador de puentes.

Trabajador social (caseworker).

Herrero.

Fisioterapeuta.

Personal administrativo.

Ingenieros.

Profesionales de la salud.

Empleos de seguridad pública.

En otras palabras, eliminar el costo del examen puede convertirse en el primer paso para acceder a una carrera con estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento dentro del servicio público. Para muchas familias latinas de Nueva York, acostumbradas a encadenar empleos temporales o informales, la posibilidad de que un hijo o hija ingrese al gobierno de la ciudad representa un cambio importante en términos de seguridad económica y proyección profesional.

MAMDANI: “ABRIMOS LAS PUERTAS A MILLONES DE NEOYORQUINOS”

Durante el anuncio, el alcalde Zohran Kwame Mamdani destacó que el objetivo es eliminar barreras económicas que impidan a las personas trabajar para la ciudad.

“Servir a Nueva York es el privilegio de toda una vida. Las personas mejor preparadas para construir una ciudad que funcione para todos son los estudiantes de nuestras aulas, quienes caminan por nuestras calles y los neoyorquinos que llaman hogar a esta ciudad. Al hacer gratuitos los exámenes para estudiantes de secundaria y quienes presentan por primera vez, estamos abriendo las puertas a millones más de neoyorquinos para servir a la ciudad que aman”, afirmó el alcalde.

Por su parte, la comisionada Yume Kitasei explicó que la intención es ampliar las oportunidades laborales para todos los residentes: “Queremos que todos los neoyorquinos tengan acceso a excelentes carreras en el servicio público. Al ofrecer nuevas exenciones de pago y compartir la información de los exámenes en múltiples idiomas, facilitamos que más personas puedan conseguir un empleo con la Ciudad de Nueva York”.

En comunidades latinas de la ciudad —desde Jackson Heights hasta el Lower East Side, pasando por barrios con fuerte presencia hispana en el Bronx y Brooklyn— estas declaraciones se leen como una señal de que el gobierno quiere que más residentes se vean a sí mismos como parte del aparato público, y no solo como usuarios de sus servicios. También refuerza la idea de que estudiar en el sistema de escuelas públicas puede ser la antesala de una carrera estable dentro del gobierno municipal.

TAMBIÉN PUBLICARON EL CALENDARIO DE EXÁMENES PARA EL AÑO FISCAL 2027

Junto con las nuevas exenciones, DCAS publicó el calendario oficial de exámenes correspondiente al año fiscal 2027, que servirá como guía para quienes buscan ingresar al gobierno municipal.

Las cifras principales son las siguientes:

Característica Información Total de exámenes programados 149 Abiertos al público 72% Promocionales para empleados municipales 28% Áreas disponibles Seguridad pública, administración, ingeniería, salud y otras funciones esenciales

Los exámenes se realizarán a lo largo del próximo año fiscal y permitirán cubrir numerosos puestos que mantienen en funcionamiento los servicios de la ciudad. Para quienes viven en Nueva York y siguen de cerca las convocatorias, este calendario se convierte en una herramienta clave para organizar el estudio, preparar documentos y planificar la inscripción a tiempo.

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MÁS DE 190 IDIOMAS

Otra de las novedades anunciadas es la ampliación del acceso a la información. Desde ahora, los Notices of Examination, documentos donde se detallan los requisitos y condiciones de cada convocatoria, podrán traducirse a más de 190 idiomas. Es importante tener presente que la traducción solo aplica a la información sobre los exámenes. Las evaluaciones continuarán administrándose en inglés.

La administración municipal considera que esta medida ayudará a que más residentes conozcan las oportunidades disponibles y comprendan con mayor facilidad los requisitos para postular a una carrera dentro del gobierno de la Ciudad de Nueva York. En barrios donde el español se mezcla con otros idiomas —como ocurre en muchas zonas de Queens y el Bronx— disponer de información oficial traducida reduce la dependencia de terceros y facilita que los propios aspirantes entiendan fechas, documentos, requisitos y pasos para inscribirse.

Con estas acciones, la alcaldía de Zohran Mamdani, DCAS y el sistema de escuelas públicas de New York City Public Schools buscan fortalecer el acceso al empleo público, reducir las barreras económicas y acercar a más jóvenes y residentes a carreras que ofrecen estabilidad, desarrollo profesional y la posibilidad de servir directamente a las comunidades de Nueva York. Para muchas familias latinas que han hecho de la ciudad su hogar, estas políticas pueden convertirse en una nueva puerta de entrada a trabajos con mejores condiciones que los empleos informales o de temporada.