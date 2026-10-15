Nueva York comenzó a enviar por correo cheques de hasta US$200 a los contribuyentes que califican para el programa Protecting Our Wallets Energy Rebate, conocido como POWER. La distribución contempla a unos 8,2 millones de hogares y se extenderá hasta diciembre de 2026, con una ayuda que puede destinarse al recibo de la luz o a otros gastos cotidianos, como la renta y las compras del supermercado. Sin embargo, residir actualmente en el estado no garantiza el beneficio: el acceso y la cantidad asignada dependen de la declaración de impuestos de 2024, los ingresos registrados y la categoría fiscal de cada persona.

Los envíos comenzaron el 21 de septiembre y son automáticos, así que no necesitas llenar una solicitud ni inscribirte. La iniciativa forma parte del presupuesto estatal del año fiscal 2026-2027 y busca ayudar con los gastos energéticos. Si esperas el pago en la Gran Manzana, ten presente un detalle: no existe un calendario de entrega por borough, región o código postal.

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA RECIBIR EL CHEQUE DE HASTA US$200 EN NUEVA YORK?

El Departamento de Impuestos y Finanzas determina la elegibilidad con los datos fiscales de 2024. Por eso, antes de contar con ese dinero para cubrir los gastos del mes, conviene revisar cómo presentaste tu declaración y si reúnes todas las condiciones.

Estos son los requisitos:

Haber presentado a tiempo la declaración estatal para residentes de Nueva York correspondiente a 2024, mediante el formulario IT-201.

Haber vivido en el estado durante todo ese año.

Tener un ingreso bruto ajustado dentro de los límites establecidos para tu categoría fiscal.

No haber sido incluido como dependiente en los impuestos de otro contribuyente durante ese periodo.

Para este beneficio, presentar a tiempo significa haber entregado la documentación hasta el 15 de abril de 2025 o hasta el 15 de octubre de ese año si contabas con una prórroga válida. Tampoco hace falta adjuntar recibos de electricidad ni demostrar cuánto pagaste por los servicios del hogar.

El programa POWER de Nueva York distribuye cheques únicos de hasta US$200 a contribuyentes elegibles, con montos definidos según los ingresos y la declaración estatal de impuestos de 2024 (Foto: Magnific)

¿CUÁNTO DINERO RECIBIRÁS SEGÚN TU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS?

Los importes serán de US$100, US$150 o US$200. Para calcular la cantidad, las autoridades utilizan el ingreso bruto ajustado de Nueva York correspondiente a 2024, que aparece en la línea 33 del formulario IT-201, junto con la modalidad de presentación.

Tipo de declaración de impuestos de 2024 Ingreso bruto ajustado de Nueva York Importe del cheque Individual, cabeza de familia o casados que presentan por separado Hasta US$150.000, inclusive US$100 Casados que presentan conjuntamente o cónyuge sobreviviente calificado Hasta US$150.000, inclusive US$200 Casados que presentan conjuntamente o cónyuge sobreviviente calificado Más de US$150.000 y hasta US$300.000, inclusive US$150

Por ejemplo, una pareja que declaró conjuntamente y registró exactamente US$150.000 en esa línea recibirá US$200, siempre que cumpla las demás condiciones. Si la cifra alcanzó los US$160.000, le corresponderán US$150. En cambio, alguien que presentó como cabeza de familia con US$60.000 obtendrá US$100.

La ayuda no equivale, por tanto, a US$200 para todos. Tampoco depende del número de hijos ni del saldo del último recibo de luz: el cálculo responde a los criterios tributarios establecidos para esta iniciativa.

¿CUÁNDO LLEGARÁ EL CHEQUE POWER A TU CASA?

El calendario anunciado por la Gobernación comenzó el 21 de septiembre y se extenderá hasta diciembre de 2026. La distribución es gradual, de modo que no encontrar el sobre durante las primeras semanas no significa, por sí solo, haber quedado fuera.

Si un familiar en Queens o un vecino del Bronx ya cobró, eso no permite anticipar tu fecha de entrega. Según la autoridad tributaria, los envíos no siguen un orden geográfico y sus representantes telefónicos tampoco disponen de información sobre el estado individual de cada pago.

Duda sobre la entrega Qué informa el estado ¿Cuándo se distribuyen los pagos? Los envíos comenzaron el 21 de septiembre y continuarán hasta diciembre de 2026. ¿Hay fechas por borough o código postal? No. El orden de distribución no depende de la región ni del código postal. ¿Se puede recibir mediante depósito directo? No. Los cheques POWER se entregan únicamente por correo. ¿A qué dirección llegará? Al domicilio más reciente que tenga registrado el Departamento de Impuestos. ¿Se puede consultar la fecha exacta por teléfono? No. El centro de atención no dispone del estado individual de los cheques.

¿QUÉ DEBES HACER SI TE MUDASTE DESPUÉS DE PRESENTAR LOS IMPUESTOS?

Cambiar de apartamento puede generar dudas sobre dónde llegará el sobre. Aunque la información fiscal de 2024 determina si calificas, el Departamento de Impuestos utilizará la dirección más reciente que figure en sus registros.

Por ejemplo, si presentaste la declaración de 2025 con tu nuevo domicilio, esa será la referencia para el envío. Si todavía aparece la vivienda anterior, puedes actualizar los datos mediante tu cuenta de Individual Online Services.

Antes de esperar el beneficio, revisa estos puntos:

Comprueba qué dirección figura en tu declaración estatal más reciente. Si ya no vives allí, actualiza el domicilio en tu cuenta de servicios en línea del Departamento de Impuestos. Mantente atento al correo postal: haber recibido otros reembolsos mediante depósito directo no cambia la modalidad de entrega de POWER.

¿POR QUÉ NUEVA YORK ESTÁ ENVIANDO ESTOS CHEQUES?

La iniciativa cuenta con una asignación de US$1.000 millones en el presupuesto estatal del año fiscal 2026-2027. La administración de la gobernadora Kathy Hochul la presentó como una medida de alivio frente al costo de la energía, mediante pagos únicos para quienes cumplan las condiciones.

No se trata de un descuento mensual aplicado automáticamente al recibo de electricidad, sino de dinero enviado directamente al beneficiario. Además, este programa es distinto del reembolso por inflación distribuido principalmente durante el otoño de 2025; haber cobrado aquel incentivo no garantiza la elegibilidad actual.

Así se ven los cheques de reembolso de Nueva York cuando llegan a los buzones de correo (Foto: Nueva York)

¿QUÉ PASA SI NO PRESENTASTE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE 2024?

Según el Departamento de Impuestos, únicamente recibirán el cheque quienes entregaron a tiempo la declaración estatal para residentes correspondiente a 2024 y reúnen las demás condiciones. Las personas que omitieron ese trámite o vivieron en territorio neoyorquino solo durante parte del año no califican.

Tampoco existe una solicitud independiente que permita reemplazar ese requisito. Para los contribuyentes elegibles, el procedimiento es automático: lo importante es mantener actualizado el domicilio registrado y recordar que la distribución continuará hasta diciembre de 2026.