¿Quieres vivir en Nueva York, pero el costo del alquiler se sale de tu presupuesto? La ciudad abrió una lotería de vivienda para nueve apartamentos de renta regulada en un edificio nuevo, con alquileres desde US$1,812 mensuales. Conoce dónde se encuentra, quiénes pueden postular y cuál es la fecha límite para enviar la solicitud.

Conoce dónde está ubicado el edificio, qué ingresos debes tener según el tamaño de tu familia, cómo completar tu solicitud y qué documentos podrían pedirte si resultas seleccionado (Foto: mastersenaiper / Pixabay)

¿DÓNDE ESTÁN LOS APARTAMENTOS DE LA LOTERÍA DE VIVIENDA?

Los apartamentos de renta regulada de la lotería de vivienda de la ciudad de Nueva York están en 132 Brown Place Apartments, un edificio ubicado en el vecindario de Port Morris, en El Bronx, según la información disponible en NYC Housing Connect.

Dato Información Edificio 132 Brown Place Apartments Dirección 132 Brown Place / 496 East 134th Street, Port Morris, El Bronx, Nueva York Tipo de desarrollo Edificio residencial de cinco plantas y uso mixto Unidades disponibles 9 apartamentos de renta regulada Rango de renta Desde US$1,812 hasta US$2,713 mensuales Tamaño de las unidades Estudios, apartamentos de una y dos habitaciones

REQUISITOS PARA POSTULAR

La convocatoria está destinada a hogares de una a cinco personas, siempre que cumplan con los límites de ingresos y de ocupación establecidos para cada tipo de apartamento. Incluye estudios y departamentos de hasta dos habitaciones. El precio y requisitos varían según el tamaño de la unidad, Así tenemos:

Tipo de vivienda y unidades Renta mensual Destinado a: Ingresos anuales Estudios (2) US$1,812 Hogares de una o dos personas US$67,886-US$108,560 Apartamentos de una habitación (2) US$2,283 Hogares de hasta tres personas Ingreso conjunto de US$84,858-US$122,160 Apartamentos de dos habitaciones (5) US$2,713 Hogares de entre dos y cinco personas Ingreso conjunto de US$101,863-US$146,560

Todas están ubicadas en un edificio de cinco pisos, diseñado por Boaz M. Golani Architect y desarrollado por Lefko Capital Group. Hay una entrada accesible, lavandería compartida, espacio recreativo exterior, almacenamiento para bicicletas y cámaras de seguridad.

Además de cumplir con el tamaño del hogar y los ingresos requeridos, las personas seleccionadas tendrán que presentar documentos que respalden la información incluida en su solicitud, como comprobantes de ingresos, declaraciones de impuestos, talones de pago, estados de cuenta y documentación sobre los integrantes del hogar. Los criterios exactos pueden variar según la unidad solicitada.

FECHA LÍMITE PARA POSTULAR Y CÓMO HACERLO

Hasta el 18 de septiembre de 2026 es la fecha límite para postular a la lotería de vivienda para nueve apartamentos de renta regulada en un edificio de Nueva York. Así puedes postular:

1. Crea o actualiza una cuenta en NYC Housing Connect.

Ingresa a NYC Housing Connect y regístrate con un correo electrónico al que tengas acceso. Guarda tus datos de ingreso y verifica que la dirección de email sea correcta.

2. Completa el perfil de tu hogar con el número de integrantes e ingresos.

Añade la información de todas las personas que vivirían en el apartamento:

Nombre, fecha de nacimiento y parentesco.

Dirección actual.

Situación laboral.

Ingresos de cada integrante adulto.

Bienes o activos, como cuentas bancarias o inversiones, cuando la plataforma lo solicite.

Información de identificación, como SSN o ITIN, si corresponde.

3. Calcula y declara el ingreso correcto

Incluye todos los ingresos del hogar, no solo el salario principal: empleo, trabajo independiente, beneficios, pensiones, manutención, Seguro Social u otras fuentes aplicables. El tamaño del hogar y el ingreso anual declarado son los datos que se compararán con los límites de cada lotería, señala la web de Housing Preservation & Development.

4. Busca el desarrollo disponible

Dentro de la plataforma, revisa las convocatorias abiertas y localiza el edificio que te interesa. Para este caso, busca 132 Brown Place Apartments, en Port Morris, El Bronx.

5. Revisa si calificas antes de postular

Lee el anuncio de la convocatoria y verifica:

Cantidad de personas permitidas por unidad.

Ingreso mínimo y máximo exigido.

Renta mensual.

Preferencias de selección, si las hay.

Fecha y hora límite para postular.

6. Envía la solicitud

Selecciona “Apply” o “Postular”, revisa que el perfil esté actualizado y confirma el envío. Conserva la confirmación o toma una captura de pantalla.

7. Actualiza tu información si cambia

Si cambian tus ingresos, empleo, número de integrantes del hogar, teléfono, correo o domicilio mientras esperas el resultado, actualiza el perfil. La información declarada debe coincidir con los documentos que presentarás si eres seleccionado.

¿Qué ocurre después?

Presentar la solicitud no garantiza un apartamento. Después de que cierra la convocatoria, las solicitudes se ordenan mediante un proceso de lotería y el administrador del inmueble contacta a las personas seleccionadas para una revisión de elegibilidad. Si te contactan, tendrás que entregar documentos que demuestren los datos de tu perfil, entre ellos:

Identificaciones y certificados de nacimiento.

Talones de pago, formularios W-2 y declaraciones de impuestos.

Pruebas de beneficios o ingresos adicionales.

Estados de cuenta de bancos o inversiones.

Comprobante de domicilio actual y, según el caso, tu contrato de alquiler vigente, precisa Access NYC.

Puedes solicitar orientación gratuita:

Línea de NYC Housing Connect: 212-863-7990.

Atención en español: 212-863-5620.

IMPORTANTE: postular a las loterías de vivienda de NYC Housing Connect es gratuito. No debes pagar a nadie para presentar una solicitud ni para garantizar una selección.

Postular no tiene costo y no necesitas pagar a terceros para presentar la solicitud. La selección se realiza mediante un sorteo y, después, se verifica que las personas elegidas cumplan con los requisitos (Foto: Magnific)

LOS DOCUMENTOS QUE EXIGEN PARA COMPROBAR LOS INGRESOS EN ESTA LOTERÍA DE VIVIENDA

Para esta lotería de 132 Brown Place Apartments, debes poder comprobar los ingresos de todas las personas adultas que formarán parte del hogar. La revisión se hace después de que tu solicitud sea seleccionada y los documentos deben coincidir con el ingreso anual y la composición familiar declarados en NYC Housing Connect, publica el sitio web del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HPD).

Documentos para ingresos laborales

Si trabajas para un empleador, normalmente te pedirán:

Comprobantes de pago recientes y consecutivos: por lo general, los últimos seis talones de pago. La lista específica de Housing Connect también señala que puede requerirse un mes de comprobantes: dos si el pago es mensual, quincenal o cada dos semanas; cuatro si es semanal.

Formularios W-2 del último año, con todas las páginas.

Declaraciones de impuestos federales y estatales del último año, firmadas y completas.

Carta de tu empleador, si se requiere confirmar tu puesto, salario, horas trabajadas o ingresos en efectivo.

Si recibes pagos en efectivo

En ese caso, prepara:

Una carta del empleador que confirme los pagos recibidos; Housing Connect indica que puede requerirse que esté notarizada.

Estados de cuenta bancarios que demuestren los depósitos relacionados con esos pagos.

Si trabajas por cuenta propia

Para ingresos como independiente, negocio propio o trabajo por contrato, suelen solicitar:

Declaración federal de impuestos más reciente, firmada, incluyendo los anexos Schedule C, E o F, según corresponda.

Formularios 1099 del último año.

Una proyección de tu ingreso neto estimado para los próximos 12 meses; es decir, ingresos brutos menos gastos del negocio.

Otros ingresos y activos

También debes declarar y, si te lo solicitan, documentar ingresos no salariales, como: