Desde septiembre, el estado de Nueva York puso en marcha el envío de cheques de hasta US$200 para residentes que cumplan con los requisitos del programa POWER. La medida busca dar un alivio puntual a hogares que han enfrentado alzas en sus gastos de electricidad y gas, una situación habitual tras los meses de calor y el mayor uso de aire acondicionado en zonas como el Bronx, Washington Heights, Queens, Sunset Park y East Harlem. El beneficio no se reflejará como un crédito en las cuentas de Con Edison, National Grid u otros proveedores: llegará por correo y se otorgará automáticamente a los contribuyentes elegibles, sin formularios adicionales.

La medida forma parte del presupuesto estatal para el año fiscal 2026-2027, firmado por la gobernadora Kathy Hochul. Nueva York destinó US$1.000 millones al programa Protecting Our Wallets Energy Rebate, conocido como POWER. La iniciativa contempla pagos únicos para aliviar la presión que generan las tarifas de los servicios públicos y podría alcanzar a cerca de 8.2 millones de neoyorquinos entre septiembre y diciembre de 2026.

El valor del cheque depende de los ingresos declarados y de la manera en que cada persona presentó sus impuestos estatales de 2024. Algunas parejas podrán obtener US$200; otros contribuyentes recibirán US$150 o US$100. Todo se definirá a partir de los datos que ya tiene el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York.

En Nueva York, la factura de electricidad se dispara en verano por el continuo uso del aire acondicionado (Foto: Freepik)

NUEVA YORK INICIÓ LOS ENVÍOS DEL PROGRAMA POWER

POWER significa Protecting Our Wallets Energy Rebate, un nombre que puede traducirse como reembolso energético para proteger el bolsillo de los residentes. No se trata de una ayuda mensual ni de un crédito fijo aplicado a la cuenta de luz. Es un pago único del estado para personas que cumplen con los criterios establecidos.

Los fondos llegarán mediante un cheque enviado a la dirección registrada en los archivos fiscales. Por esa razón, no aparecerán automáticamente como un ajuste en el recibo de electricidad ni como una reducción del saldo pendiente con la empresa proveedora del servicio.

Situación Información Nombre del programa Protecting Our Wallets Energy Rebate (POWER) Monto total asignado US$1.000 millones Residentes que podrían beneficiarse Cerca de 8.2 millones Inicio de los envíos Septiembre de 2026 Finalización prevista Diciembre de 2026 Pago máximo US$200 Forma de entrega Cheque por correo ¿Se necesita solicitud? No

La intención es dar un respiro económico a hogares que afrontan costos altos de electricidad, gas y otros servicios esenciales. Para muchas personas, ese dinero puede ayudar a cubrir parte de una factura pendiente, comprar alimentos, recargar la OMNYCard o enfrentar los gastos de vuelta a clases.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR US$200?

El monto máximo está dirigido a matrimonios o parejas que presentaron una declaración conjunta de impuestos estatales y reportaron menos de US$150.000 en ingresos durante 2024.

La cantidad que cada contribuyente puede recibir queda establecida de la siguiente manera:

Tipo de declaración Ingresos reportados en 2024 Monto del reembolso Declaración conjunta Menos de US$150.000 US$200 Declaración conjunta Entre US$150.000 y US$300.000 US$150 Declaración individual Menos de US$150.000 US$100

No todos los residentes obtendrán el mismo valor. El pago de US$200 se reserva para quienes declararon junto con su cónyuge y se mantuvieron por debajo del primer límite de ingresos.

Las personas que presentaron sus impuestos por cuenta propia podrán recibir US$100 si sus ingresos no superaron los US$150.000. Quienes declararon de manera conjunta y estuvieron entre US$150.000 y US$300.000 tendrán derecho a US$150.

REQUISITOS PARA OBTENER EL CHEQUE POWER

La agencia estatal usará las declaraciones de impuestos presentadas en 2024 para definir quiénes califican. Es decir, no se revisará el consumo de una vivienda ni el monto facturado por electricidad durante el verano.

Para recibir el dinero, una persona debe cumplir con estas condiciones:

Haber presentado a tiempo una declaración de impuestos como residente del estado de Nueva York para el año fiscal 2024.

Haber vivido en Nueva York a tiempo completo durante ese periodo tributario.

Tener ingresos dentro de los rangos establecidos por el programa.

No haber sido reclamado como dependiente en la declaración fiscal de otra persona.

En resumen, podrían ser elegibles quienes realizaron su trámite estatal correctamente, residieron todo 2024 en Nueva York, no fueron declarados como dependientes y cumplieron con los límites de ingresos.

NO ES NECESARIO PRESENTAR UNA SOLICITUD

Uno de los puntos que más tranquilidad puede dar a las familias es que no hace falta completar una solicitud. El gobierno estatal tomará como referencia los documentos fiscales que ya fueron presentados para el año 2024.

Las personas elegibles no necesitan enviar recibos de luz, comprobantes de gas ni documentos de compañías como Con Edison, PSEG Long Island, National Grid o Central Hudson. Tampoco deben demostrar cuántas horas usaron el aire acondicionado o cuánto aumentó su consumo durante los días de calor.

La selección se realizará de forma automática. Si una persona reúne los requisitos, el estado enviará el cheque sin que tenga que realizar gestiones adicionales.

En Nueva York existe un programa que ofrece dinero para el pago de las facturas de electricidad (Foto: Freepik)

¿CUÁNDO LLEGARÁ EL PAGO?

La distribución empezó en septiembre de 2026 y se desarrollará en varias etapas. Por ese motivo, algunos beneficiarios podrían ver el sobre en su buzón antes que otros.

Periodo Situación Septiembre de 2026 Comienzo de los envíos Octubre y noviembre de 2026 Entrega de cheques en distintos lotes Diciembre de 2026 Fecha estimada para completar la distribución

No recibir el dinero durante las primeras semanas de septiembre no significa necesariamente que una persona haya quedado fuera. El proceso continuará durante el otoño y tiene como fecha prevista de cierre diciembre.

ATENCIÓN SI CAMBIASTE DE DIRECCIÓN

Como el beneficio llegará por correo, resulta importante que la dirección postal esté actualizada. Esto puede ser especialmente relevante para quienes se mudaron después de presentar la declaración estatal de 2024.

En una ciudad donde muchas familias cambian de apartamento por vencimiento de contrato, aumento de renta o búsqueda de un lugar más grande, revisar los datos de contacto puede evitar contratiempos. Quienes se hayan mudado en zonas como Jackson Heights, Corona, Bushwick, Harlem, el Bronx o Brooklyn deberían verificar que su información coincida con los registros estatales y con el United States Postal Service.

POWER es una ayuda única y temporal; no reducirá de manera permanente las tarifas de energía. Sin embargo, para hogares que equilibran renta, alimentos, transporte, seguro médico y servicios básicos, recibir entre US$100 y US$200 puede representar un alivio oportuno antes de la llegada del invierno.

CLAVES DEL PROGRAMA POWER