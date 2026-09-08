Nueva York abre al público una parte de los registros que pueden ayudar a esclarecer qué se sabía sobre el aire contaminado que envolvió Lower Manhattan después del 11-S. La medida llega cerca del 25.º aniversario de los atentados, una fecha que cada septiembre reúne a familiares, sobrevivientes y primeros respondedores para homenajear a quienes murieron en las Torres Gemelas. Para miles de neoyorquinos, sin embargo, las secuelas no pertenecen únicamente al pasado: continúan en enfermedades respiratorias, casos de cáncer, trámites sin resolver y preguntas que siguen acompañando a quienes estuvieron expuestos al polvo y al humo tras el derrumbe.

El alcalde Zohran Mamdani anunció la creación de un portal municipal dedicado a documentos sobre la calidad del aire, los efectos en la salud y las decisiones adoptadas por NYC después de los ataques. La plataforma comienza con la publicación de aproximadamente 170,000 páginas de registros que durante años estuvieron fuera del alcance de investigadores, familias y personas afectadas.

Las torres gemelas del World Trade Center se elevan humeantes tras el impacto de aviones secuestrados el 11 de septiembre de 2001. (Foto de HENNY RAY ABRAMS / AFP).

MÁS DE 170,000 PÁGINAS YA ESTÁN DISPONIBLES

La primera entrega reúne documentos de distintas agencias municipales relacionados con las consecuencias del atentado. El material se distribuye en tres áreas principales: salud pública, contaminación ambiental y respuesta institucional.

Información disponible Qué contiene Problemas de salud Registros sobre consecuencias médicas posteriores a los atentados, reportes y comunicaciones sobre posibles riesgos de exposición. Calidad del aire Archivos sobre contaminación, polvo, humo y condiciones ambientales registradas en Lower Manhattan. Respuesta de NYC Información sobre medidas, decisiones y comunicaciones de agencias municipales después de la tragedia.

Entre los archivos figura el llamado Harding Memo, uno de los documentos más citados en discusiones sobre la información que circulaba dentro del gobierno acerca de los riesgos ambientales y sanitarios en los alrededores de Ground Zero.

También aparecen las conocidas como “68 boxes” o “68 cajas”, un conjunto de registros que no había sido localizado hasta 2025, pese a solicitudes presentadas mediante la Ley de Libertad de Información de Nueva York, conocida como FOIL.

La publicación inicial incluye además expedientes relacionados con el World Trade Center 7, el edificio que se desplomó horas después de los ataques.

Los documentos contienen reportes sobre la composición del aire, datos de contaminación y comunicaciones entre funcionarios. Su difusión puede ayudar a reconstruir cómo se evaluaron las condiciones en Manhattan y de qué manera las autoridades informaron a quienes regresaban a trabajar, estudiar o vivir cerca del sitio.

El alcalde Zohran Mamdani dio una conferencia de prensa para comunicar que ahora se podrá acceder a un paquete de documentos relacionados con Nueva York y los estragos causados por el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 (Foto: AFP)

¿CÓMO ACCEDER A LOS DOCUMENTOS DEL 11-S?

Los archivos pueden revisarse de manera gratuita a través de la plataforma oficial creada por la ciudad: Portal público de documentos del 11-S de NYC

La administración de Mamdani indicó que esta es apenas la primera etapa del proyecto. El Departamento Legal de la ciudad seguirá revisando material adicional durante los próximos 12 meses antes de incorporarlo al sitio.

Esa revisión incluye la eliminación de datos personales cuando sea necesario. NYC espera sumar una cantidad considerablemente mayor de registros durante el próximo año.

La creación y el mantenimiento del portal cuentan con una asignación de $34.2 millones dentro del presupuesto fiscal 2027 de la ciudad. La partida busca sostener una plataforma pública con archivos sobre los riesgos sanitarios y ambientales posteriores al 11-S.

¿POR QUÉ PUEDE SER IMPORTANTE PARA LOS NEOYORQUINOS?

La apertura no tiene únicamente un valor histórico. Para alguien que vivió, trabajó, estudió o realizó labores de emergencia en Lower Manhattan después del 11-S, estos expedientes podrían aportar elementos para reconstruir una parte de su historia.

Hay personas que todavía guardan una tarjeta de empleo, una dirección antigua, una carta de la escuela, un recibo de pago o una fotografía de aquella época. Para una familia, esos papeles pueden parecer simples recuerdos; sin embargo, también podrían convertirse en piezas útiles para demostrar dónde estuvo un ser querido durante el periodo de exposición.

La ciudad informó que nombrará personal especializado en el Department of Citywide Administrative Services, conocido como DCAS, y en New York City Public Schools, o NYCPS, para asistir a quienes necesiten recuperar registros.

La meta es facilitar la búsqueda de evidencia sobre la presencia de una persona dentro de la denominada New York City Exposure Zone, el perímetro vinculado con la exposición a sustancias tóxicas tras los ataques.

Esto puede ser especialmente importante para quienes desean conocer sus opciones en programas federales creados bajo la Ley Zadroga:

World Trade Center Health Program, que ofrece monitoreo y atención médica a personas elegibles afectadas por la exposición.

September 11th Victim Compensation Fund, destinado a brindar compensación económica a determinadas víctimas y familiares que cumplan los requisitos.

La consulta del portal no garantiza la aprobación de atención médica ni compensación. Cada programa tiene criterios propios y analiza los casos de manera individual. Aun así, reunir documentos puede ser un paso relevante para quienes llevan años tratando de ordenar su historia y entender qué alternativas tienen.

UNA DEUDA CON SOBREVIVIENTES Y FAMILIAS

La publicación se produce luego de una prolongada batalla legal impulsada por la organización 9/11 Health Watch. El anuncio también contempla la resolución de dos demandas sobre el acceso a expedientes vinculados con la contaminación y los problemas de salud posteriores al atentado.

Durante distintas administraciones, sobrevivientes, rescatistas, familiares de víctimas y funcionarios electos exigieron que NYC hiciera públicos estos registros. La presión no solo venía de abogados o activistas: también procedía de personas que enfermaban sin saber con precisión qué información tenían las autoridades cuando la ciudad empezó a retomar su rutina.

Mamdani aseguró que la medida responde a una deuda con quienes cargaron las consecuencias de aquel día.

“Lo mínimo que nuestra ciudad les debe a las familias, sobrevivientes y primeros respondedores cuyas vidas cambiaron para siempre por los ataques del 11 de septiembre es transparencia y rendición de cuentas”, afirmó el alcalde Zohran Mamdani.

El alcalde sostuvo que demasiados neoyorquinos tuvieron que luchar durante años para conseguir información que, según dijo, debió estar disponible desde el principio.

“Este portal forma parte del compromiso duradero de nuestra administración de honrar a quienes perdimos, cuidar a quienes viven con consecuencias de salud permanentes y dar a miles de neoyorquinos las respuestas que han estado buscando”, señaló.

El 9/11 Memorial es uno de los lugares más emotivos y significativos de Nueva York (Foto: AP)

¿QUÉ REVELAN LOS ARCHIVOS SOBRE LOS RIESGOS?

Uno de los puntos más delicados de la publicación tiene que ver con la información que funcionarios municipales manejaban sobre los efectos del polvo y el humo en Ground Zero y sus alrededores.

El congresista Jerry Nadler afirmó que representantes de las comunidades cercanas al World Trade Center alertaron desde el primer momento sobre las sustancias presentes en el ambiente.

“Mis colegas y yo, que representábamos a Ground Zero y las comunidades circundantes, advertimos inmediatamente a las autoridades locales y federales sobre los riesgos para la salud que representaban las toxinas en el aire”, declaró Nadler.

Según el congresista, el material recién divulgado puede ayudar a entender mejor qué sabía el gobierno municipal durante la administración del entonces alcalde Rudy Giuliani y cuáles fueron las decisiones tomadas después.

El presidente del distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, recordó que la exposición alcanzó a decenas de miles de socorristas.

“Decenas de miles de primeros respondedores estuvieron expuestos a polvo y humo tóxicos que contenían más de 2,500 contaminantes y continúan enfrentando consecuencias de salud a largo plazo, incluidas enfermedades respiratorias crónicas y cánceres”, afirmó.

La divulgación de los registros devuelve esas preguntas al centro del debate público. Para quienes limpiaron oficinas, repararon edificios, trabajaron en el transporte, atendieron comercios o vivían en vecindarios cercanos, no se trata de una discusión lejana: es parte de una experiencia que dejó marcas en muchas casas de la ciudad.

UNA HERRAMIENTA QUE PUEDE CAMBIAR EL ACCESO

Para Carolyn Maloney, excongresista y una de las figuras políticas que impulsó la protección de la comunidad afectada por el 11-S, los archivos pueden tener una utilidad concreta.

Maloney señaló que el contenido del portal podría ayudar a sobrevivientes a demostrar su presencia dentro de la zona de exposición y a reunir información para solicitar beneficios, cuando corresponda.

“Los aproximadamente 170,000 documentos pertenecen al pueblo de Nueva York y ayudarán a los sobrevivientes a demostrar su presencia en la Exposure Zone y obtener los beneficios que se les deben”, sostuvo.

La concejal Gale A. Brewer también describió la iniciativa como un primer paso importante después de décadas en las que partes fundamentales de los archivos municipales permanecieron inaccesibles.

Hasta ahora, muchas personas dependían de solicitudes FOIL, búsquedas entre agencias, abogados o procesos administrativos para intentar hallar documentos. Con el nuevo portal, una parte de esa información queda concentrada en un solo lugar.

Antes Ahora Muchos archivos no eran accesibles públicamente. Un portal centraliza la publicación de registros. Era necesario recurrir a solicitudes FOIL para obtener parte de la información. Decenas de miles de páginas pueden revisarse directamente. Las personas afectadas enfrentaban dificultades para encontrar evidencia de su presencia. NYC designará personal para ayudar a recuperar registros. La información estaba dispersa entre varias agencias. La ciudad inicia un proceso de divulgación centralizada y progresiva.

La apertura llega en una semana profundamente simbólica para Nueva York. Las flores, las fotografías, los nombres leídos en voz alta y el homenaje de las luces sobre el skyline vuelven cada año; sin embargo, para muchos sobrevivientes la búsqueda continúa incluso cuando terminan las ceremonias.

Estos documentos pueden representar mucho más que un archivo histórico. Para algunas personas, podrían ayudar a completar una historia familiar, ubicar una fecha de trabajo, respaldar una solicitud médica o encontrar una respuesta que se ha esperado durante décadas.