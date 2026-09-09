La AB 1622, firmada el 27 de agosto por el gobernador Gavin Newsom, elimina la fecha de vencimiento de las reglas estatales sobre cercas electrificadas de seguridad. La norma, impulsada por la asambleísta demócrata Blanca Rubio, de Baldwin Park, mantiene de manera indefinida la posibilidad de usar estos sistemas en determinados inmuebles comerciales e industriales de California. Su alcance puede ser relevante para dueños de patios de vehículos, bodegas, talleres, empresas de carga y negocios que resguardan equipo, materiales o mercancía al aire libre, sectores que han reportado robos, vandalismo e ingresos no autorizados en distintas zonas del estado.

La norma, sin embargo, no habilita el uso de estos sistemas alrededor de casas, edificios de apartamentos ni inmuebles situados en áreas residenciales. Su alcance se limita a ciertos espacios comerciales, industriales y de manufactura. Además, exige condiciones técnicas, barreras físicas, avisos visibles y mecanismos que faciliten el ingreso de los equipos de emergencia.

En zonas donde los lotes comerciales están cerca de vecindarios, escuelas, parques o guarderías —una realidad frecuente en el Inland Empire, Los Ángeles, el Valle Central y el Área de la Bahía— la ubicación exacta del predio seguirá siendo un factor decisivo.

Las cercas eléctricas son consideradas como una forma de protección (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ CAMBIA CON LA AB 1622?

El principal efecto de la AB 1622 es la eliminación de la cláusula de vencimiento, conocida en inglés como sunset clause, que estaba prevista para el 1 de enero de 2028.

Hasta antes de esta legislación, las disposiciones del Código Civil de California sobre cercas electrificadas de seguridad dejarían de regir en 2028. Entonces habría entrado en vigor un sistema distinto, que habría dado a ciudades y condados un margen más amplio para prohibir o limitar ese tipo de instalaciones mediante ordenanzas locales.

Con la firma de Newsom, las normas vigentes continúan sin una fecha de expiración. En la práctica, la medida conserva de manera permanente el marco que el estado había aprobado anteriormente para estos sistemas de protección.

Antes de la AB 1622 Con la AB 1622 Las reglas actuales vencían el 1 de enero de 2028. Las reglas actuales continúan vigentes de manera indefinida. En 2028 entraba en vigor un sistema distinto. Ese cambio programado fue eliminado. Las ciudades y condados tendrían mayor capacidad para prohibir estas estructuras. Se mantiene la protección estatal para inmuebles que cumplan los requisitos. La regulación aprobada anteriormente era temporal. La regulación pasa a ser permanente.

La Legislatura también declaró que la regulación uniforme de estos dispositivos es un asunto de interés estatal. Por eso, la medida se aplica incluso a las charter cities o ciudades autónomas, que en otros temas pueden tener facultades locales más amplias.

¿EN QUÉ PROPIEDADES SE PERMITEN?

Este es el aspecto más relevante para empresarios, dueños de lotes y administradores de inmuebles: la AB 1622 no permite instalar una cerca electrificada en cualquier dirección.

La legislación contempla propiedades de manufactura e industria. También incluye terrenos con otra clasificación de zonificación, siempre que estén autorizados legalmente para determinados usos comerciales al aire libre.

Entre las actividades incluidas figuran inmuebles donde se:

Almacenan vehículos.

Estacionan vehículos o embarcaciones.

Reparan o dan servicio a automóviles.

Venden o alquilan autos.

Guardan equipos, herramientas o maquinaria.

Almacenan materiales, mercancías o carga.

Manejan freight o carga comercial.

Protege infraestructura de servicios públicos.

Utilizan patios o lotes exteriores para actividades comerciales.

La norma podría abarcar, por ejemplo, un lote de grúas, un auto body shop, una venta de autos usados, un almacén con equipo de construcción, una empresa de transporte o un patio con materiales. Aun así, no basta con que el negocio opere en California: debe encajar dentro de las categorías previstas y respetar todas las condiciones exigidas.

LAS PROPIEDADES RESIDENCIALES QUEDAN FUERA

El texto legal establece que el inmueble no puede estar dentro de una zona residencial.

Por esa razón, propietarios de una vivienda unifamiliar, condominio, edificio de apartamentos o unidad de alquiler no pueden usar esta legislación para colocar un sistema electrificado como protección en el frente, patio o perímetro de su hogar.

El nombre de la medida puede prestarse a confusión. La AB 1622 regula las llamadas electrified security fences, que son estructuras de seguridad destinadas a ciertos establecimientos comerciales e industriales. No se refiere a cercas eléctricas para casas.

REQUISITOS TÉCNICOS Y FÍSICOS

La AB 1622 impone condiciones concretas sobre la energía, los impulsos, la altura, la señalización y el acceso de los primeros respondedores.

Requisito técnico Límite o condición establecida Fuente de energía Energizador alimentado por baterías cargadas con energía solar de máximo 12 voltios de corriente directa. Frecuencia de los impulsos No más de 1 hertz. Duración del impulso No más de 10 milisegundos. Norma técnica IEC 60335, Parte 2-76:2018. Altura máxima 10 pies o 2 pies por encima de una cerca o muro perimetral no electrificado existente, según cuál permita mayor altura. Barrera exterior Cerca o muro convencional no electrificado de al menos 5 pies. Ubicación El sistema electrificado debe instalarse detrás de la barrera perimetral tradicional.

La instalación debe ajustarse a los estándares de la Comisión Electrotécnica Internacional, conocida como International Electrotechnical Commission. Esto significa que el dueño no puede improvisar el diseño ni utilizar equipos que no cumplan las especificaciones aplicables.

DEBEN COLOCARSE SEÑALES VISIBLES

Las estructuras deben contar con advertencias claras y legibles desde ambos lados. Los avisos deben ubicarse en cada puerta, entrada o punto de acceso. También deben repetirse a intervalos de no más de 30 pies.

Las señales deben alertar sobre:

El riesgo de descarga eléctrica.

El peligro para personas que usan marcapasos.

El riesgo de tocar la instalación cuando hay humedad o condiciones mojadas.

Si en el lugar existen advertencias sobre riesgos químicos, radiológicos o biológicos, los letreros relacionados con la descarga eléctrica deben estar colocados junto a ellos.

La finalidad es que trabajadores, clientes, repartidores, visitantes o cualquier otra persona identifique el riesgo antes de tener contacto con la estructura.

PERMISOS Y FACULTADES LOCALES

Para los inmuebles comerciales, industriales y de manufactura que cumplan las condiciones previstas en el Código Civil de California, una ciudad, condado o ciudad y condado no puede impedir la instalación ni la operación del sistema. Tampoco puede solicitar permisos o aprobaciones extra, con la excepción de una autorización relacionada con alarmas.

Esto puede ser relevante en zonas con fuerte actividad logística, automotriz y de almacenamiento, como partes de Los Ángeles County, Riverside County, San Bernardino County, Fresno County y Sacramento County. Allí existen patios de vehículos, bodegas, talleres y compañías vinculadas al movimiento de mercancías.

Aun así, los gobiernos locales pueden pedir un permiso administrativo para comprobar que se cumpla la ley si la propiedad:

Colinda con un uso residencial.

Está a menos de 300 pies de un parque público.

Se encuentra a menos de 300 pies de una guardería o childcare facility.

Está a menos de 300 pies de un centro recreativo.

Está a menos de 300 pies de un centro comunitario.

Queda a menos de 300 pies de una escuela.

Ese trámite tiene como finalidad verificar las exigencias de ubicación, seguridad, altura, señalización y demás criterios aplicables. La legislación estatal impide que las autoridades locales bloqueen estas instalaciones cuando el solicitante cumple los requisitos establecidos.

La medida tampoco elimina la facultad de ciudades y condados para regular cercas o muros perimetrales que no sean electrificados, cuando esa regulación esté permitida por la ley.

ALARMAS Y EMERGENCIAS

La AB 1622 permite conectar las cercas electrificadas a sistemas de alarma monitoreados. Si ocurre una intrusión o un intento de ingreso sin autorización, el mecanismo puede enviar una alerta al negocio, a una compañía de monitoreo o a ambos.

También debe existir una forma de desactivar el equipo durante una emergencia, siempre que la ciudad, el condado o la ciudad y condado utilice ese tipo de dispositivo.

La disposición busca evitar que bomberos, paramédicos u otros primeros respondedores encuentren un obstáculo al momento de ingresar a un establecimiento.

¿CUÁNDO ENTRÓ EN VIGOR?

Newsom firmó la AB 1622 el 27 de agosto de 2026. La iniciativa quedó registrada ese mismo día como el Capítulo 129 de los Estatutos de California de 2026.

Su principal efecto no consiste en permitir cercas eléctricas en casas o barrios residenciales. La norma mantiene de forma permanente las reglas que protegen la posibilidad de instalar estos sistemas de seguridad en determinados inmuebles comerciales, industriales y de manufactura.

Para propietarios de patios de almacenamiento, talleres, negocios de vehículos, bodegas y empresas con equipos expuestos al aire libre, la AB 1622 ofrece mayor certeza jurídica. Esa posibilidad, no obstante, depende del cumplimiento estricto de las reglas sobre ubicación, diseño, advertencias, barrera exterior y acceso durante una emergencia.