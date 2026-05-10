Si eres de los que caminan mirando el celular, aunque sea solo para ver la hora, cuidado: hay un lugar en Estados Unidos donde esa costumbre puede terminar en multa. Las autoridades están castigando a quienes cruzan la calle con la vista en la pantalla porque lo consideran un riesgo, tanto para el peatón como para los conductores. Por eso, si no quieres problemas ni sorpresas en tu billetera, aquí te contamos de qué sitio se trata y qué debes saber sobre esta ordenanza.

¿DE QUÉ TRATA “DISTRACTED WALK LAW”?

La “Distracted Walk Law” de Honolulu es una ordenanza que prohíbe que los peatones miren la pantalla del celular u otros dispositivos electrónicos mientras están cruzando la calle o carretera por un cruce peatonal, así te encuentres mirando la hora.

La capital de Hawái fue la primera gran ciudad de EE.UU. en aprobar este tipo de norma contra el “distracted walking” o caminar distraído. Se encuentra vigente desde 2017, año en el que fue incorporada en el código local bajo la sección 15-24.23 de las Ordenanzas Revisadas de Honolulu.

Su objetivo es reducir accidentes y atropellos de peatones en los cruces, ya que se detectó un número alto de personas golpeadas por autos mientras cruzaban más atentos a su celular que a la calle. De acuerdo con el Departamento de Policía de Houston (HPD), el año pasado se emitieron más de 10.000 multas por infracciones relacionadas con dispositivos electrónicos móviles, publicó NPR.

Vale mencionar que se enmarca en una estrategia más amplia de seguridad vial en Hawái, que también sanciona a conductores que usan el teléfono mientras manejan.

Hay una ciudad en USA que si cruzas la calle mirando la pantalla podrías terminar pagando una multa (Foto: Freepik)

¿Hay alguna excepción?

Sí. Solo hay una excepción clara: usar el teléfono para llamar al 911 en caso de emergencia mientras cruzas.

Multas y sanciones

Si la policía te ve cruzar mirando la pantalla de tu dispositivo móvil, puede ponerte una multa, que variará según las veces que las hayas infringido. Así tenemos:

De unos 15 a 35 dólares para la primera infracción.

De 75 dólares para la segunda vez que cometas la falta.

De hasta 99 dólares si vuelves a reincidir.

Así que ya sabes: si te encuentras de paseo por Honolulu, es importante que conozcas sobre esta norma para que no te sorprendas cuando un policía te interviene.

¿EN OTROS LUGARES SE APLICA “DISTRACTED WALK LAW”?

Sí, hay otros lugares que han aprobado normas parecidas a la “Distracted Walk Law” de Honolulu: