La tormenta invernal Gianna ha provocado un caos que va más allá de la interrupción de actividades cotidianas y el tránsito terrestre; su impacto en la aviación comercial ha sido severo. Este fin de semana, miles de pasajeros enfrentaron cancelaciones y demoras masivas debido a las intensas nevadas y ráfagas de viento en diversos estados. A continuación, te mencionaré cuáles son los aeropuertos más afectados por este frente meteorológico para que verifiques si tu itinerario se encuentra en riesgo.

Lo preocupante de esta nueva tormenta invernal es que tiene la posibilidad de intensificarse rápidamente, permitiendo la aparición de un ciclón bomba. Lo último mencionado causará estragos importantes en áreas desde el Golfo de México hasta Nueva Inglaterra.

En los últimos días, las nevadas y las ráfagas de viento se han hecho presente en las Carolinas, Virginia y partes de Georgia. Por consecuente, las autoridades locales han emitido alerta por tormenta invernal.

La presencia de nieve y fuertes vientos obligaron a ciertos aeropuertos en reprograma los vuelos. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

En relación con las cancelaciones y retrasos de vuelos, un reporte de Flight Ware, sitio web especializado en seguimiento de viajes aéreos, detalló cuáles han sido las terminales más afectadas. A continuación, te revelaré cuáles son.

Aeropuertos de EE.UU. con más cancelaciones y retrasos por tormenta invernal Gianna

Según la plataforma especializada, hasta el mediodía de este sábado 31 de enero, se han contabilizado más de 1870 cancelaciones de vuelos con origen, destino o tránsito dentro de los Estados Unidos.

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, situado en Georgia, lidera la lista de terminales aéreas más perjudicadas, con un total de 145 vuelos cancelados y 34 retrasados. Le sigue cerca el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, en Carolina del Norte, el cual reporta 94 vuelos cancelados y 59 demoras.

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson es el que registró mayores vuelos cancelados y retrasados hasta el mediodía de hoy. (Crédito: Joseph Prezioso / AFP)

El impacto de la tormenta también se ha sentido en los aeropuertos costeros de menor tamaño. Por ejemplo, en Wilmington (Carolina del Norte) y Charleston (Carolina del Sur) se reportaron numerosas cancelaciones para este día.

Es importante aclarar que estas cifras pueden incrementarse conformen pasen las horas o se añadan nuevos aeropuertos afectados. Por esa razón, es importante estar pendiente a los reportes que emitan estos puntos de viajes aéreos.