El gobernador Gavin Newsom lanzó una campaña para ayudar a los consumidores a identificar productos fabricados sustancialmente en California. La iniciativa busca facilitar la compra de artículos locales, dar mayor visibilidad a los fabricantes del estado y apoyar la economía regional. ¿En qué consiste el programa, cómo funciona, quiénes pueden beneficiarse y qué productos podrían llevar esta etiqueta? En esta nota te lo contamos.

CONOCE MÁS SOBRE MADE IN CALIFORNIA

Made in California es un nuevo programa estatal de etiquetado y promoción creado para que los compradores puedan reconocer productos elaborados sustancialmente en California. Las empresas que califiquen podrán usar un sello con la leyenda: Made in California o Proudly Made in California, con el objetivo de destacar que el producto fue fabricado por trabajadores del estado y bajo normas de California.

“Desde la industria aeroespacial en el sur de California hasta el procesamiento de alimentos en el Valle Central y los semiconductores en el Área de la Bahía, California fabrica prácticamente de todo; y lo hacemos mejor, más rápido y a una escala que pocos lugares en el mundo pueden igualar. Made en California no es solo una etiqueta: es una declaración sobre innovación, oportunidades y las personas que construyen el futuro aquí mismo en nuestro estado. Es un motivo de orgullo. Así que la próxima vez que compre algo, revise la etiqueta y, cuando tenga la opción, compre productos californianos”, señaló Newsom.

¿CÓMO FUNCIONA MADE IN CALIFORNIA?

El programa es voluntario y está dirigido a fabricantes que operan en California. Para usar el sello, un producto debe considerarse “sustancialmente fabricado” en el estado: la empresa debe agregar al menos 51% del valor mayorista mediante manufactura, ensamblaje, fabricación o producción realizada en California, publica FOX-KTVU.

Los fabricantes interesados deben presentar una solicitud: si son aprobados, reciben una licencia para utilizar la etiqueta durante dos años, con posibilidad de renovarla posteriormente. Cabe precisar que la recepción de solicitudes se aperturó y, por un período limitado, el estado está eximiendo las tarifas de inscripción para empresas elegibles.

¿A QUIÉN BENEFICIA MADE IN CALIFORNIA?

Grupo Posible beneficio Consumidores Podrán identificar de manera más rápida productos hechos sustancialmente en California y decidir si desean comprar local. Pequeños fabricantes Obtendrán una marca común y respaldada por el estado para mejorar su visibilidad ante compradores y comercios. Empresas manufactureras Podrán usar la etiqueta en su estrategia de mercadeo y presentarse ante minoristas, inversionistas, contratistas y socios de desarrollo económico. Trabajadores y comunidades La campaña busca apoyar la actividad manufacturera local y reforzar el vínculo entre las decisiones de compra y el empleo dentro de California.

El programa incluye desde compañías familiares y fabricantes tradicionales hasta firmas de rápido crecimiento y negocios de manufactura avanzada. Según la oficina del gobernador, 89% de los fabricantes de California son pequeñas empresas.

“Si bien ya son motores del empleo local, las cadenas de suministro regionales y el orgullo comunitario, estas empresas a menudo carecen de la infraestructura de marketing de las grandes compañías. La iniciativa Hecho en California cierra esa brecha y ayuda a las empresas participantes a llegar a nuevos clientes, conseguir contratos, atraer capital, ingresar a los mercados de exportación y competir por espacio en los estantes, al convertir la reputación del estado en cuanto a calidad, innovación y sostenibilidad en una verdadera ventaja competitiva”, se lee en el sitio web de la gobernación.

¿QUÉ PRODUCTOS PUEDE INCLUIR?

La campaña no está limitada a un único rubro. La oficina de Newsom mencionó como ejemplos productos tan distintos como tablas de surf, salsa, cerveza y artículos biotecnológicos, siempre que cumplan el criterio de fabricación sustancial dentro del estado.

Esto significa que no todo producto vendido por una empresa californiana podrá usar la etiqueta: una compañía puede tener su sede en California, pero no calificar si el producto se fabrica principalmente fuera del estado o no alcanza el umbral de valor requerido.

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