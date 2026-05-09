Con la cuenta regresiva para el Mundial 2026 en marcha, las ciudades sede han iniciado sus preparativos, destacando el caso de Los Ángeles , que ha abierto una convocatoria para que los vendedores ambulantes y patrocinadores participen en el evento y aprovechen la oportunidad de generar ingresos. Si estás interesado en formar parte de esta celebración deportiva, te invito a leer esta nota para que accedas a los requisitos y el proceso de registro.

El propósito de esta iniciativa es conectar a los pequeños negocios del condado de Los Ángeles con los beneficios económicos que producen los eventos deportivos de gran escala, tal como la Copa Mundial de la FIFA.

“Queremos que todos tengan oportunidades económicas, queremos empresarios de comida ambulante, carros de comida, empresarios de mercancía deportiva, ropa y artículos para el hogar”, fueron las palabras de Felipe Moscoso, jefe de Asuntos del Consumidor y Empresariales del condado, a Telemundo 52 .

Los negocios seleccionados formarán parte de los ‘Fan Zones’ del Mundial que se situarán en Los Ángeles; éstos contarán con gran presencia de fanáticos y turistas durante el desarrollo de este evento deportivo.

Según Felipe Moscoso, los espacios ofrecerán puestos de comidas y bebidas locales, ofertas culturales, sitios de cerámica y artículos para el hogar, actividades de recreación y zonas para visualizar los distintos partidos oficiales del Mundial 2026 .

Los 'Fan Zone' del Mundial permite la llegada de cientos de turistas para vivir la experiencia de este certamen deportivo. (Crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Imagen referencial)

Cómo participar en la convocatoria para vendedores ambulantes y patrocinadores del Mundial 2026 en Los Ángeles

Si cuentas con un emprendimiento y estás interesado en participar en esta convocatoria, es necesario que cumplas con los siguientes tres requisitos clave:

Tener la autorización de venta en California.

Contar con el certificado del Departamento de Oportunidad Económica (si eres comerciante ambulante del distrito).

Tramitar el permiso temporal de Salud Pública si planeas comercializar alimentos.

Los organizadores informaron que los emprendimientos interesados en sumarse como participantes o patrocinadores tienen hasta las 5 p.m. (hora local) del 15 de mayo de 2026 para que presenten la solicitud mediante el formulario oficial .

Faltan pocas semanas para que se dé inicio a la Copa Mundial de 2026. (Crédito: AFP)

Qué tipo de productos o servicios se están solicitando para esta convocatoria

Alimentos y bebidas locales

Ropa y accesorios

Cerámica y artículos para el hogar

Artesanía y manualidades

Grabados y obras de arte

Plantas

Productos para mascotas

Actividades interactivas (pintura facial, manualidades, etc.)

Ofertas culturales o comunitarias, entre otros