Pese a que el norte de Texas registra temperaturas extremas de tres dígitos, los meteorólogos advirtieron sobre la llegada de un frente frío para este fin de semana, el cual provocará condiciones climáticas que podrían prolongarse durante los días siguientes. Conoce más detalles sobre este pronóstico.

Un reciente reporte otorgado por el equipo meteorológico de CBS News puntualizó que el norte del ‘Estado de Estrella Solitaria" registró un periodo de calor intenso desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de julio, con valores térmicos muy elevados al oeste de la I-35.

A pesar de esta tendencia calurosa, se precisa que un sistema de tormentas aparecerá durante la noche de hoy en este área. Esto significa que existen altas posibilidades de que se registren lluvias y tormentas eléctricas en los próximos días.

Esta área de Texas ha registrado temperaturas de hasta tres dígitos en los últimos días. (Crédito: Roschetzky Istock Photo / iStock)

Pronóstico climático en el norte de Texas desde este fin de semana

El medio citado explica que Texas puede presenciar lluvias durante la noche de hoy; sin embargo, será en localidades puntuales. Eso sí, esta condición climática marcará el inicio de un patrón de precipitaciones más intenso en esta área del país.

Para este domingo 12 de julio, se prevé un incremento de lluvias y tormentas dispersas debido a un frente débil que se situará en el norte de Texas, presentándose un 40% de probabilidad de precipitaciones que, en algunas zonas, pueden ser de fuerte intensidad.

El equipo meteorológico descarta la probabilidad de condiciones climáticas extremas. No obstante, señala que el lento avance de las lluvias incrementará el riesgo de que se presenten inundaciones temporales.

Los expertos advierten que estas lluvias pueden activar una alerta de inundaciones en el norte de Texas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Habrá lluvia y tormentas para este nuevo inicio de semana?

Se espera que este lunes 13 de julio el norte de Texas aún registre chubascos y tormentas dispersas, específicamente en la I-20. Aunque las temperaturas pueden situarse hasta 95 °F para dicha jornada, se mantiene un 50% de probabilidad de que se registren lluvias intensas.

La tendencia seguirá para el martes 14, aunque la probabilidad de precipitaciones se reducirá en horas de la tarde. Durante el miércoles 15, el medio citado puntualiza que solo quedan posibilidades de tormentas, ya que este sistema se desplazará hacia el sur de la región.