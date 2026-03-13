Cada mes de marzo, una fecha en particular convierte de verde a muchas ciudades de Estados Unidos. Hablamos del Día de San Patricio, que en 2026 caerá martes 17. Como esta celebración originaria de la República de Irlanda se ha popularizado en todo el mundo y suele vivirse con gran despliegue, no son pocos los que se preguntan si, al celebrarse en EE.UU., también se trata de un feriado nacional. La inquietud se debe a la gran cantidad de actividades programadas para ese día, como desfiles, conciertos, locales decorados de verde y promociones especiales en comercios. En esta nota te contamos cuál es la respuesta.

En Nueva York, el Día de San Patricio genera mucha expectativa (Foto: AFP)

¿EL 17 DE MARZO ES FERIADO NACIONAL EN EE.UU. POR EL DÍA DE SAN PATRICIO?

No, el 17 de marzo, fecha en que se celebra el Día de San Patricio, no es feriado nacional federal en Estados Unidos; por lo tanto, las actividades se desarrollan con normalidad en oficinas, escuelas, bancos y la mayoría de servicios públicos y privados, más allá de que se realicen desfiles, pasacalles y otros eventos especiales vinculados a esta tradición irlandesa. En la práctica, esto significa que no hay un día libre obligatorio a nivel nacional, aunque algunos negocios puedan ajustar sus horarios o sumarse a la celebración con decoraciones y promociones temáticas.

Así que, si estabas pensando tomarte un tiempo libre para disfrutar de las diversas actividades por esta celebración irlandesa, lamentamos decirte que no podrás hacerlo; aunque si estás en Nueva York, tienes la posibilidad de ver parte del recorrido del desfile durante la hora del almuerzo de tu trabajo o estudios, ya que se llevará a cabo en la Quinta Avenida, en Manhattan, donde miles de personas se congregan para disfrutar de las bandas, carrozas y el ambiente festivo que caracteriza al Día de San Patricio.

Una participante del desfile, vistiendo de gala, sonríe en el Día de San Patricio en Boston, Massachusetts, el 17 de marzo de 2024 (Foto: Joseph Prezioso / AFP)

¿QUIÉN FUE SAN PATRICIO?

El Día de San Patricio es una festividad de origen católico que se celebra anualmente el 17 de marzo para conmemorar la muerte de San Patricio, el patrón de Irlanda. Los historiadores creen que su verdadero nombre fue Maewyn Succat y que nació en Escocia, pero cuando era un adolescente fue hecho prisionero durante una incursión de piratas escotos y llevado a Irlanda para esclavizarlo. En ese país trabajó como pastor hasta que se escapó a Francia, donde se preparó como sacerdote cristiano.

Tras un tiempo, regresó a Irlanda como misionero y se acabó convirtiendo en predicador del Evangelio en ese país, que en aquel tiempo se encontraba dividida en numerosos clanes sometidos a la poderosa autoridad de los druidas. Se adaptó muy bien a las condiciones sociales del lugar, formando un clero local y varias comunidades cristianas, respetando las tradiciones y costumbres propias de sus habitantes.

Se le conoce como el Apóstol de Irlanda, donde se creía que murió de vejez hacia el año 461, aunque análisis modernos sugieren una fecha posterior, 493.

Este día es una fiesta nacional en Irlanda, que se celebra junto al día nacional de la fundación de la República, además el brazo fuerte de la celebración se debe a la gran presencia católica en la isla.

Desde los últimos años del siglo XX se celebra a nivel mundial debido a la extensa diáspora irlandesa en América Anglosajona, especialmente Estados Unidos y Canadá, y en países europeos como Francia o España.