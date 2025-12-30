Iniciar un nuevo año en Texas casi siempre viene acompañado de cambios importantes, y esta vez la cosa no es menor. Desde Houston hasta El Paso, y pasando por Dallas, San Antonio o McAllen, miles de familias hispanas comienzan 2026 con la mirada puesta en las nuevas leyes firmadas por el gobernador Greg Abbott. El paquete que entra en vigor este 1 de enero toca varios temas sensibles: migración, impuestos, vivienda, tecnología y derechos digitales. Y aunque muchas de esas normativas suenan técnicas, sus efectos se sentirán directamente en el día a día, especialmente en comunidades latinas donde los negocios familiares, el trabajo duro y el esfuerzo por salir adelante son parte de la rutina. Por eso vale la pena entender qué cambia, cómo te puede afectar y qué puedes hacer para prepararte. Aquí te lo explico, en corto y claro, al estilo texano y con ejemplos concretos.

Para muchos residentes hispanos, estas leyes no son solo reglas escritas en documentos oficiales: representan decisiones que impactan en la vida real, en el empleo, el bolsillo y la seguridad de sus familias. En zonas como el Valle del Río Grande o el área metropolitana de Houston, donde viven generaciones de migrantes mexicanos, centroamericanos y caribeños, las políticas estatales suelen marcar la diferencia entre estabilidad y preocupación. Por eso conviene leer más allá del titular y entender las intenciones detrás de cada medida, ya que algunas abren oportunidades y otras exigen estar más atentos a nuestros derechos.

COOPERACIÓN OBLIGATORIA CON ICE EN CÁRCELES DEL CONDADO

Una de las medidas más comentadas es la SB 8, que establece que los alguaciles de condados con cárceles deberán buscar y firmar acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo el programa federal 287(g). Si no logran concretarlo en un primer intento, la ley les exige volver a intentarlo cada año.

Esto refuerza la postura del gobierno estatal en políticas migratorias y preocupa a muchas comunidades inmigrantes, especialmente en el sur del estado. Para otros sectores, en cambio, la medida representa un refuerzo a la seguridad y la cooperación con autoridades federales. Texas, además, ofrecerá subvenciones para ayudar a implementar estos acuerdos, una señal de que el tema migratorio seguirá siendo prioridad en 2026.

Todo lo migratorio en estados Unidos marcará la agenda de 2026 (Foto: EFE)

ALIVIO FISCAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS NEGOCIOS

En materia económica, la HB 9 trae un respiro para muchos empresarios texanos, especialmente los dueños de pequeños negocios latinos, tan comunes en Houston, San Antonio o el Valle. La ley amplía la exención del impuesto a la propiedad personal comercial, permitiendo deducir hasta US$125,000 del valor del inventario sujeto a impuestos.

Dicho más claro: si tienes una taquería, una tienda familiar o un food truck, podrías pagar menos impuestos por tus equipos de cocina, herramientas o materiales de trabajo. Según el discurso oficial, esta medida busca impulsar el emprendimiento local y aliviar la carga económica en tiempos donde cada dólar cuenta. En palabras simples, un alivio directo al bolsillo de quienes mantienen viva la economía texana.

DESALOJOS MÁS RÁPIDOS EN CASOS DE OCUPACIÓN ILEGAL

Otra norma que genera debate es la SB 38, enfocada en agilizar los procesos de desalojo, especialmente en situaciones de ocupación ilegal de viviendas. La ley permite a los propietarios acelerar los trámites legales para recuperar sus propiedades, evitando procesos largos como sucedía antes.

Los dueños celebran esta medida, pero organizaciones civiles advierten que podría poner en riesgo los derechos de personas que enfrentan desalojos en circunstancias complicadas, como pérdida de empleo o aumento de rentas. En ciudades como Dallas o Austin, donde el costo de vivienda se ha disparado, la aplicación de esta ley será especialmente observada.

TEXAS Y LA REGULACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Texas también se suma al debate tecnológico con la HB 149, conocida como la Ley de Gobernanza Responsable de la Inteligencia Artificial. Esta norma establece límites claros en el uso de IA tanto por parte del gobierno como del sector privado, buscando garantizar confianza y transparencia.

La ley prohíbe prácticas discriminatorias o manipuladoras, exige claridad cuando la inteligencia artificial influye en decisiones importantes (como créditos, empleo o servicios públicos) y protege los datos biométricos de los usuarios sin su consentimiento previo. Con esto, Texas lanza un mensaje claro: “la innovación es bienvenida, pero bajo reglas justas”.

VERIFICACIÓN DE EDAD EN TIENDAS DE APLICACIONES

Finalmente, la SB 2420 apunta al uso responsable de la tecnología por parte de menores. Conocida como la Ley de Responsabilidad de la App Store, ahora tiendas como Apple App Store y Google Play deberán verificar la edad de los usuarios antes de permitir descargas o compras de aplicaciones.

Si el usuario es menor de edad, se requerirá el consentimiento verificable de padres o tutores. Además, las plataformas deberán ofrecer clasificaciones de edad más claras y mayor protección de datos, una medida que impactará directamente en millones de adolescentes y familias texanas, donde los smartphones son parte del día a día.