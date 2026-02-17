En Estados Unidos, para una parte importante de los beneficiarios del Seguro Social —entre ellos muchos hispanohablantes que han trabajado años pagando impuestos en este país— esta semana vuelve a llegar ese momento clave del mes: el depósito que entra a su cuenta. En ciudades con alto costo de vida como Nueva York, Miami, Los Ángeles, Dallas o Chicago, ese cheque puede ser la diferencia entre pagar todo a tiempo o atrasarse con las cuentas. No se trata de “otro depósito” cualquiera, sino del dinero con el que se cubren gastos básicos como el alquiler, la luz, el gas, la comida del mes, las consultas médicas y, en muchos casos, la ayuda que se envía a la familia en el país de origen. Por eso, cada mes, millones de familias en Estados Unidos, incluidos muchos hogares latinos que viven al día entre la renta, el súper y las medicinas, tienen una fecha marcada en el calendario: el día en que llega su pago del Seguro Social.

El miércoles 18 de febrero, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) continúa con su calendario regular de pagos, y millones de personas recibirán su dinero correspondiente a febrero de 2026. En algunos casos, el monto puede alcanzar hasta US$5,108 mensuales, dependiendo de la edad de jubilación y del historial laboral del beneficiario.

¿QUIÉNES RECIBEN EL PAGO EL 18 DE FEBRERO?

La SSA organiza sus depósitos bajo lo que se conoce como el ciclo de los tres miércoles del mes. La fecha exacta depende del día de nacimiento del beneficiario (o del trabajador en cuyo récord se basan los beneficios).

En febrero de 2026, el calendario quedó así:

Fecha de nacimiento Día de pago Del 1 al 10 Miércoles 11 de febrero Del 11 al 20 Miércoles 18 de febrero Del 21 al 31 Miércoles 25 de febrero

Es decir, este 18 de febrero les corresponde cobrar a quienes cumplen años entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

Actualmente, más de 70 millones de personas reciben beneficios de jubilación, discapacidad o sobreviviente en Estados Unidos, y la mayoría está bajo este sistema escalonado. Entre ellos hay muchos trabajadores hispanos que pasaron años en construcción, limpieza, restaurantes, fábricas, agricultura y otros sectores esenciales.

¿CUÁNTO DINERO PUEDEN RECIBIR?

Aquí es donde muchos prestan más atención, porque de ese número depende cómo se arma el presupuesto del mes. Desde enero de 2026, los pagos reflejan un ajuste por costo de vida (COLA) del 2.8%, pensado para compensar parcialmente el aumento de precios en alimentos, vivienda y servicios.

Estos son los promedios actuales:

Tipo de beneficio Pago mensual promedio Jubilación US$2,074.53 Discapacidad US$1,633.48 Sobrevivientes US$1,622.32 SSI US$737

Ahora bien, el monto máximo depende de la edad en que la persona decide jubilarse:

A los 62 años: hasta US$2,831

A la edad plena (67 años): hasta US$4,018

A los 70 años: hasta US$5,108

Ese monto máximo de US$5,108 es el que pueden alcanzar quienes retrasan su jubilación hasta los 70 años y tuvieron ingresos altos durante su vida laboral, con muchos años cotizando y reportando sus salarios al IRS.

PAGOS FUERA DEL CICLO DE LOS TRES MIÉRCOLES

No todos siguen este calendario de los tres miércoles. Hay grupos que cobran en fechas distintas.

Beneficiarios antes de mayo de 1997. Quienes comenzaron a recibir pagos antes de esa fecha generalmente cobran el día 3 de cada mes. En febrero, ese pago se realizó el martes 3.

Beneficiarios de SSI. El programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) funciona diferente. Está dirigido a personas mayores de 65 años o con discapacidad y recursos limitados, muchos de ellos adultos mayores que viven solos o en casas multigeneracionales con hijos y nietos. Normalmente se paga el día 1 de cada mes. Pero cuando esa fecha cae en fin de semana, el pago se adelanta.

En febrero ocurrió lo siguiente:

Pago de febrero: viernes 30 de enero

Pago de marzo: viernes 27 de febrero (adelantado porque el 1 de marzo cae domingo)

Personas que reciben doble beneficio. Alrededor de 2.5 millones de estadounidenses reciben tanto SSI como Seguro Social regular, y en esa cifra también se incluyen muchos beneficiarios de origen latino.

En febrero cobraron:

SSI el 30 de enero

Seguro Social el 3 de febrero

La Administración del Seguro Social tiene oficinas a lo largo de todos los Estados Unidos (Foto: Google Maps / SSA)

¿CÓMO ENVÍA EL DINERO LA SSA?

La Administración del Seguro Social ya casi no emite cheques en papel. Hoy existen dos métodos principales:

Depósito directo a cuenta bancaria (la opción más usada, especialmente por quienes ya manejan su cuenta en línea o su app del banco).

Tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito para quienes no tienen cuenta bancaria y prefieren sacar efectivo en cajeros o pagar directamente en tiendas y supermercados.

El trámite puede gestionarse en línea mediante el portal “my Social Security” o por teléfono. Muchas personas que no dominan el inglés suelen pedir ayuda a un familiar, a un hijo o a alguien de confianza en la comunidad para crear su cuenta y revisar sus depósitos.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR EL SEGURO SOCIAL?

Para acceder a beneficios de jubilación se requiere:

Tener al menos 62 años.

Haber trabajado y pagado impuestos del Seguro Social durante un mínimo de 10 años.

El monto final dependerá siempre del historial de ingresos y los años cotizados. Por eso, muchos trabajadores hispanos que han pasado décadas en Estados Unidos, con empleos formales y pagando su FICA, terminan dependiendo en gran parte de este cheque cuando llega la jubilación.

¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DEL 18 DE FEBRERO?

El próximo grupo en recibir pagos será el de personas nacidas entre el 21 y el 31, el miércoles 25 de febrero. Luego el calendario continuará en marzo bajo el mismo sistema escalonado de los tres miércoles.

Si estás esperando tu depósito este 18 de febrero, lo más probable es que lo veas reflejado durante el día, dependiendo de tu banco o de la entidad donde recibes el dinero. Como muchos asesores financieros recomiendan, es importante revisar tu cuenta, monitorear la app de tu banco y asegurarte de que tu información bancaria esté actualizada para evitar retrasos.