Entre los residentes de Florida, cualquier cambio en las facturas de servicios públicos despierta mucha atención, especialmente en comunidades donde el presupuesto ya está ajustado mes a mes, desde Hialeah y Little Havana en Miami hasta zonas de Jacksonville y Kissimmee. La firma de la HB 1451 por el gobernador Ron DeSantis apunta precisamente a ese tema: recortar los cobros extra que muchos hogares venían pagando por recibir agua y alcantarillado fuera de los límites municipales. En la práctica, esto podría traducirse en un respiro para familias que hoy ven su recibo inflado y que, a partir de 2027, empezarían a notar una reducción cuando entren en vigor las disposiciones centrales de la norma. A la vez, la ley refuerza la transparencia en los acuerdos públicos y exige reuniones donde los residentes puedan pedir cuentas claras sobre tarifas y recargos.

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY HB 1451?

La HB 1451 introduce cambios en las normas que regulan los servicios municipales de agua, alcantarillado, electricidad y gas natural en Florida. Su objetivo principal es aumentar la transparencia en los acuerdos entre municipios y limitar la aplicación de ciertos recargos que muchos clientes debían pagar simplemente por vivir fuera de los límites de una ciudad. La ley obliga a formalizar por escrito los nuevos contratos y a celebrar reuniones públicas donde se expliquen tarifas, condiciones y cualquier cargo adicional.

PRINCIPALES CAMBIOS DE LA LEY

Eliminación de ciertos recargos. Se restringe la aplicación de recargos a usuarios ubicados fuera de los límites municipales.

Mayor transparencia. Los acuerdos de servicios deberán ser escritos y discutidos en reuniones públicas.

Supervisión estatal. Los municipios deberán reportar información a la Florida Public Service Commission.

Participación ciudadana. Se establecen reuniones públicas periódicas para escuchar a los usuarios.

Medida Qué cambia Eliminación de ciertos recargos Se restringe la aplicación de recargos a usuarios fuera de los límites municipales. Mayor transparencia Los acuerdos de servicios deberán ser escritos y discutidos en reuniones públicas. Supervisión estatal Los municipios deberán reportar información a la Florida Public Service Commission. Participación ciudadana Se realizarán reuniones públicas periódicas para escuchar a los usuarios.

EL CAMBIO QUE REDUCIRÁ LAS FACTURAS DE AGUA

La disposición que más atención ha generado es la relacionada con los llamados surcharges o recargos adicionales aplicados por algunos sistemas municipales de agua y alcantarillado. Hasta ahora, ciertas entidades municipales podían cobrar hasta un 25% adicional a usuarios fuera de sus límites territoriales. En la práctica, esto implicaba que miles de hogares y comercios (restaurantes cubanos, barberías, tiendas de abarrotes latinas) pagaban más por el mismo servicio. La HB 1451 elimina gran parte de estos recargos y establece reglas más estrictas para su aplicación, lo que podría traducirse en facturas más bajas para numerosos consumidores en distintas zonas del estado.

Millones de residentes de Florida se beneficiarán con precios más bajos en sus facturas de agua (Foto referencial: imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

EL CASO QUE IMPULSÓ EL DEBATE

Un ejemplo que se citó en la discusión legislativa fue el conflicto entre North Miami Beach y Miami Gardens. Residentes de Miami Gardens reportaron que pagaban un recargo del 25% por agua proveniente de la planta Norwood, afectando aproximadamente 130.000 cuentas de agua. Los críticos dijeron que el cobro se basaba solo en límites geográficos y no en costos reales del servicio, lo que tensionó a comunidades locales y organizaciones vecinales que organizaron audiencias públicas.

¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGOR LA HB 1451?

Aunque el gobernador DeSantis firmó la ley el 11 de junio de 2026, la mayoría de sus disposiciones no comenzarán a aplicarse de inmediato.

Fechas clave:

Fecha Evento 11 de junio de 2026 Firma de la ley por Ron DeSantis. 1 de julio de 2026 Entran en vigor algunas disposiciones administrativas. 1 de enero de 2027 Primeros reportes obligatorios de los municipios. 1 de julio de 2027 Comienza la aplicación general de la ley. 1 de julio de 2029 Fecha límite para eliminar determinados recargos permitidos temporalmente.

Esto significa que los consumidores que hoy enfrentan cargos adicionales deberán esperar hasta 2027 para ver cambios significativos en sus recibos, y algunos recargos podrán permanecer hasta 2029 si están ligados a obligaciones de deuda.

Ron DeSantis firmó esta ley el pasado 11 de junio (Foto: AFP)

¿DESAPARECERÁN TODOS LOS RECARGOS DE INMEDIATO?

No necesariamente. La ley incluye una excepción para municipios con obligaciones financieras relacionadas a bonos o deudas vigentes. Esos gobiernos locales podrán mantener ciertos recargos solo si son necesarios para cumplir compromisos financieros existentes —específicamente aquellos en vigor antes del 1 de julio de 2024 y que se mantenían el 1 de marzo de 2026— pero deberán eliminarlos, como máximo, el 1 de julio de 2029, o antes si refinancian o pagan las deudas.

MÁS CONTROLES PARA LOS MUNICIPIOS

A partir de 2027, la Florida Public Service Commission recibirá nuevos informes anuales de los municipios que suministren servicios fuera de sus fronteras. Los reportes deberán incluir:

Número de clientes ubicados fuera de la ciudad.

Volumen de servicios prestados.

Ingresos obtenidos por esos usuarios.

Diferencias tarifarias entre residentes y no residentes.

Uso de los ingresos en funciones gubernamentales no relacionadas con servicios públicos.

La información se compilará y enviará al gobernador y a la Legislatura estatal, lo que permitirá mayor escrutinio público y base para futuras reformas.

¿QUIÉNES PODRÍAN BENEFICIARSE?

Los principales beneficiados serán residentes y comercios que hoy pagan recargos por recibir agua o alcantarillado de un municipio distinto a su localización. Aunque el impacto exacto variará por región y acuerdo municipal, se espera que millones de floridanos —desde familias en áreas suburbanas hasta pequeñas empresas hispanas que emplean vecinos— accedan a tarifas más justas. Para muchas casas, esto puede significar un alivio económico permanente en un gasto esencial: el agua.