En estos días, la discusión sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos ha ganado fuerza porque su futuro podría redefinirse según lo que determinen los tribunales en Washington. Lo que allí se decida no quedará solo como teoría legal: puede modificar trámites, influir en planes de estudio, condicionar el acceso a ciertos beneficios y afectar la sensación de estabilidad de toda una generación. Esa misma regla, que durante décadas muchos dieron por garantizada, hoy se encuentra en el centro de una batalla judicial que se sigue con atención en comunidades latinas, entre organizaciones que defienden a inmigrantes y en hogares donde los padres aún están regularizando su situación migratoria mientras crían hijos nacidos en el país. Es el principio que ha permitido que numerosos niños que llegaron al mundo en hospitales de ciudades como Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles o Chicago reciban automáticamente la ciudadanía, incluso cuando sus progenitores entraron como indocumentados o solo contaban con una visa temporal. Por eso, hablar de ciudadanía por nacimiento no es un simple debate técnico: es poner en cuestión una de las columnas que han definido la historia estadounidense y la vida cotidiana de millones de familias hispanas durante más de un siglo.

Te lo explico como si lo estuviéramos conversando con calma, sentados en la cocina de cualquier casa latina en EE. UU.: todo gira alrededor de un caso que ya llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y que podría redefinir lo que significa nacer en territorio estadounidense. Para miles de familias, especialmente migrantes, esto no es teoría ni discurso político, es algo que podría afectar directamente el estatus de sus hijos ciudadanos, los llamados “anchor babies” por algunos sectores, aunque muchas organizaciones rechazan ese término por considerarlo despectivo.

Estos meses son claves para determinar si Estados Unidos seguirá teniendo la ciudadanía por nacimiento (Foto: AFP)

¿CUÁNDO ES LA AUDIENCIA CLAVE?

La fecha que hay que marcar en el calendario es bastante clara, porque a partir de ahí se acelera todo el proceso. Los jueces de la Corte Suprema escucharán los argumentos en: Miércoles 1 de abril de 2026.

Ese día se llevará a cabo la audiencia oral del caso Trump v. Barbara, donde ambas partes expondrán sus argumentos frente a los magistrados en Washington, D.C., mientras afuera se esperan protestas, conferencias de prensa y la atención de medios nacionales, incluidos muchos dirigidos al público hispano.

CRONOGRAMA DEL CASO SOBRE CIUDADANÍA POR NACIMIENTO

Etapa del proceso Fecha clave en 2026 Audiencia oral ante la Corte Suprema Miércoles 1 de abril de 2026 Posible decisión final Finales de junio de 2026

¿CUÁNDO SE CONOCERÁ LA DECISIÓN?

Después de la audiencia, no hay una respuesta inmediata: la Corte Suprema de los Estados Unidos suele tomarse varias semanas para deliberar y redactar sus opiniones. No es como un juicio de televisión donde el veredicto sale al final del día.

Lo que se espera:

El fallo final podría conocerse a finales de junio de 2026.

Esto coincide con el cierre del periodo anual del tribunal.

Ese margen de tiempo es clave, porque durante esos meses los jueces analizan precedentes, interpretaciones constitucionales y las implicancias prácticas de su decisión: cómo impactaría a agencias federales, a hospitales, a oficinas de registro civil y, en la vida diaria, a padres que hoy confían en que sus hijos nacidos aquí seguirán siendo ciudadanos sin cuestionamientos.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO EXACTAMENTE?

El centro del debate es la interpretación de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana. Es la misma enmienda que muchas organizaciones de derechos civiles y grupos proinmigrantes citan constantemente cuando explican por qué los bebés nacidos en EE. UU., sin importar el estatus migratorio de sus padres, obtienen automáticamente la ciudadanía.

El argumento impulsado por el entorno de Donald Trump plantea algo distinto:

La frase “bajo la jurisdicción” debería interpretarse como lealtad política plena.

Según esta visión, hijos de padres indocumentados, con visas temporales o incluso ciertos tipos de estatus migratorio no permanente, no cumplirían ese requisito.

Mientras tanto, quienes se oponen sostienen que esto rompe con precedentes históricos, especialmente el caso:

United States v. Wong Kim Ark, una decisión de fines del siglo XIX que ha sido la base de la ciudadanía por nacimiento tal como la conocemos hoy.

Para abogados de inmigración, clínicas legales de universidades y organizaciones comunitarias latinas, la gran preocupación es que, si se cambia esa lectura de la 14ª Enmienda, se abra la puerta a un sistema más restrictivo y difícil de navegar, especialmente para familias que ya viven entre turnos de trabajo, trámites de migración y horarios escolares.

POSIBLES EFECTOS SI CAMBIA LA LEY

Aquí es donde el tema se vuelve más tangible para la comunidad hispana en EE. UU. Si la Corte falla a favor de limitar la ciudadanía por nacimiento, podríamos ver cambios inmediatos en cómo se maneja algo tan cotidiano como el nacimiento de un bebé en un hospital de barrio.

Impactos posibles:

Hospitales tendrían que verificar el estatus migratorio de los padres con más detalle al momento del parto.

Se modificaría la emisión de certificados de nacimiento y podría sumarse más burocracia en estados con alta población latina como California, Texas, Florida, Nueva York o Nevada.

Podría surgir una generación de niños sin nacionalidad clara o con procesos mucho más largos y complejos para obtener documentos.

Familias mixtas (padres sin papeles, hijos ciudadanos) podrían enfrentar aún más incertidumbre sobre el futuro migratorio de sus hijos.

En cambio, si el tribunal rechaza la propuesta, todo seguiría igual: la ciudadanía por nacimiento continuaría vigente en todo Estados Unidos, y los bebés nacidos en el país, sin importar el estatus migratorio de sus padres, seguirían recibiendo su certificado de nacimiento y su número de Seguro Social como hasta ahora.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está impulsando la medida de eliminar la ciudadanía por nacimiento (Foto: EFE)

LO IMPORTANTE POR AHORA

Mientras no haya una decisión oficial de la Corte Suprema, hay algo que no cambia: