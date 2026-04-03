En Estados Unidos, el calendario fiscal ya entra en su etapa decisiva y, como sucede todos los años cuando se acerca el plazo final, miles de contribuyentes ponen la mirada en un mismo tema: el reembolso de impuestos. Para muchas familias hispanas, ese dinero representa mucho más que un ingreso adicional, porque suele servir para pagar la renta, hacer frente a las compras del mes, saldar algunas deudas o simplemente aliviar un poco la presión de un año de gastos constantes. Este 2026, además, llega con una novedad que está generando expectativa: el Internal Revenue Service (IRS) afirma que los pagos no solo se están procesando con mayor rapidez, sino que también están saliendo por montos más altos que en años anteriores.

Si estás esperando tu dinero o todavía vas a presentar tu declaración, vale la pena prestar atención. Hay cambios importantes en esta temporada que podrían jugar a tu favor, siempre que sigas algunos pasos básicos y no cometas errores que suelen retrasar el depósito. Aquí te explico, de forma clara y directa, qué está pasando, cuándo podrías recibir tu reembolso y qué hacer para evitar demoras innecesarias.

El IRS gestiona millones de declaraciones todos los años en Estados Unidos (Foto: AFP)

REEMBOLSOS MÁS RÁPIDOS: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO ESTE AÑO?

El propio Internal Revenue Service ha sido claro en su informe más reciente: la velocidad de los reembolsos mejoró de manera notable.

Datos clave de la temporada 2026:

Más del 80% de los reembolsos se envían en menos de 21 días.

El monto promedio alcanza los US$3,571.

Se han devuelto más de US$202 mil millones en total.

Más del 98% de los reembolsos se realizan por depósito directo.

Más de 78 millones de declaraciones se enviaron electrónicamente.

Frank Bisignano, uno de los responsables vinculados al proceso, destacó que el uso de herramientas digitales ha permitido que millones de personas reciban su dinero “sin errores ni demoras”, una diferencia que muchos contribuyentes sí han notado frente a años anteriores.

¿CUÁNDO LLEGARÁ TU DINERO?

Aquí conviene ir al grano: el tiempo que tarda tu reembolso depende, sobre todo, de cómo presentas tu declaración.

Método de presentación Tiempo estimado de reembolso Electrónica + depósito directo Menos de 21 días Electrónica + cheque en papel Aproximadamente 4 semanas Declaración en papel Más de 6 semanas

Si ya presentaste tu declaración en línea y colocaste bien tus datos bancarios, lo más probable es que recibas tu dinero dentro del plazo más corto. En otras palabras, si hiciste todo por vía electrónica y sin errores, vas por buen camino.

LA CLAVE PARA ACELERAR EL DEPÓSITO

Si hay un consejo que realmente vale oro este año, es este: usa el depósito directo y revisa dos veces tu información bancaria.

El Internal Revenue Service insiste en que entregar correctamente esos datos es la forma más rápida de recibir el reembolso. Y sí, aunque parezca algo básico, muchos retrasos siguen ocurriendo por un número mal escrito, un dígito cambiado o una cuenta cerrada.

Buenas prácticas que conviene seguir:

Verifica tu número de cuenta y ruta bancaria.

Evita errores tipográficos al llenar el formulario.

Usa siempre plataformas oficiales o autorizadas.

Guarda comprobantes de tu declaración.

Revisa que tu información personal coincida con la del IRS.

Un dato importante: solo el 1% de los contribuyentes que proporcionaron su información bancaria tuvo problemas por errores. Y en la mayoría de esos casos, la solución suele ser rápida si se corrige a tiempo.

¿QUÉ PASA SI HAY UN ERROR?

Si el IRS detecta un problema en tus datos, no significa que hayas perdido el reembolso. Puedes corregir la información en línea y continuar con el proceso.

Así funciona:

Recibes una notificación del IRS. Corriges los datos en el sistema. El reembolso puede procesarse en unos 7 días después de la corrección.

Esto quiere decir que, incluso si surge un contratiempo, no necesariamente tendrás que esperar semanas adicionales. Eso sí, conviene actuar rápido para no alargar el proceso más de lo necesario.

¿POR QUÉ LOS REEMBOLSOS SON MÁS ALTOS EN 2026?

Otra de las noticias más comentadas de esta temporada es que los montos promedio subieron. Según el IRS, esto se debe a cambios fiscales impulsados por la One Big Beautiful Bill Act promovida por Donald Trump.

Principales beneficios:

Incremento de US$200 en el crédito tributario por hijo.

Aumento de la deducción estándar: US$750 para individuales y US$1,500 para parejas.

Deducción adicional de US$6,000 para personas mayores.

Nuevas deducciones para: préstamos para automóviles, propinas y horas extras

En pocas palabras, hay más oportunidades para reducir la carga fiscal y, en algunos casos, aumentar el monto del reembolso. Para muchas familias trabajadoras —incluidas las que dependen de empleos por hora, restaurantes, delivery o trabajos con ingreso variable— estos cambios pueden marcar una diferencia real.

El plazo límite para presentar la declaración de impuestos es el 15 de abril (Foto: Freepik)

LO QUE DEBES HACER ANTES DEL 15 DE ABRIL

El plazo no cambia: el 15 de abril sigue siendo la fecha límite para presentar tu declaración ante el Internal Revenue Service.

Checklist final:

Presenta tu declaración lo antes posible.

Hazlo de forma electrónica.

Incluye depósito directo.

Revisa todos tus datos antes de enviar.

Aprovecha deducciones y créditos disponibles.

Al final, todo se resume en algo sencillo: este año el sistema está funcionando mejor, pero depende de ti aprovecharlo. Si haces las cosas bien desde el principio, tu reembolso no solo puede llegar más rápido, sino también ser más alto de lo que esperabas.

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