Si acostumbras a realizar operaciones bancarias en Estados Unidos, debes considerar que este viernes 19 de junio las sucursales permanecerán cerradas al público por el feriado federal de Juneteenth, fecha que conmemora la emancipación de las personas afroestadounidenses que fueron esclavizadas. Ese día se detienen la mayoría de gestiones presenciales y algunos procesos pueden retrasarse. Ahora bien, ¿qué ocurre con la banca digital y las operaciones en línea durante esta jornada? Aquí te lo contamos.

Juneteenth, también conocido como Día de la Liberación o Día de la Emancipación, se celebra el 19 de junio de cada año. Es el feriado federal más reciente de Estados Unidos, ya que fue establecido en 2021.

Este 19 de junio los bancos no atenderán al público por Juneteenth, por lo que quienes tengan pagos o transferencias pendientes deberán planificar con anticipación y considerar los tiempos de la banca en línea (Foto: Gabby Jones/Bloomberg)

EN JUNETEENTH HABRÁ CIERRE TOTAL DE BANCOS EN EE.UU.

Al ser feriado federal, este viernes 19 de junio ningún banco abrirá sus puertas al público. Por lo tanto, si necesitas hacer algún trámite, lo mejor es planificar con anticipación o consultar con tu sucursal bancaria para conocer los horarios especiales alrededor de los días festivos. Cabe recordar que, gracias a esta fecha, se generará un feriado largo.

Recuerda que los feriados federales podrían afectar pagos, depósitos y otras operaciones financieras que normalmente haces los días hábiles, y si no tomas previsiones te generarán un dolor de cabeza.

¿Y LA BANCA DIGITAL?

Aunque la banca digital estará disponible el viernes 19 de junio, ten presente que ciertas transacciones tardarían más de lo normal en completarse. Así que si tienes pagos pendientes o debes realizar movimientos importantes durante esa fecha, hazlo con anticipación.

En resumen: durante Juneteenth los servicios de banca digital siguen operativos casi con normalidad, pero el procesamiento de muchas operaciones se difiere al siguiente día hábil.

¿Qué sí funciona?

Las apps de los bancos y las plataformas de banca en línea permanecen disponibles para consultar saldos, hacer transferencias entre cuentas del mismo banco, pagar tarjetas, revisar movimientos y manejar productos.

Los cajeros automáticos siguen activos para retiros, depósitos en efectivo o cheque (según el banco), consultas y movimientos básicos.

Pagos con tarjeta de débito y crédito en comercios, compras en línea y sistemas como Zelle entre personas dentro de EE.UU. continúan disponibles.

¿Qué se retrasa?

Aunque puedas enviar pagos o transferencias en Juneteenth, si requieren el sistema de la Reserva Federal (FedACH, transferencias wire nacionales o internacionales, remesas, algunos depósitos directos), su liquidación se pospone hasta el siguiente día hábil.

Esto aplica tanto a bancos grandes como Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citi y TD Bank, que cierran sucursales, pero mantienen operativa la banca digital.