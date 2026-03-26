Una amplia jornada de protestas contra Donald Trump y contra lo que sus convocantes califican como rasgos autoritarios o “monárquicos” en su gestión fue anunciada por el movimiento No Kings. Bajo el lema “En Estados Unidos no tenemos reyes”, se prevé que manifestantes se reúnan en numerosos puntos del país para expresar su rechazo y defender lo que consideran pilares fundamentales de la democracia estadounidense. Dado que en muchas ciudades habrá marchas, concentraciones y acciones simbólicas, aquí te contamos en qué fecha se llevará a cabo y qué estados ya han confirmado que participarán.

¿CUÁNDO ES LA JORNADA DE PROTESTAS NO KINGS?

La jornada de protestas de No Kings se llevará a cabo el sábado 28 de marzo en diferentes ciudades de Estados Unidos.

“No Kings” es un movimiento en EE.UU. que convocó por primera vez a una movilización el 14 de junio de 2025 contra la segunda administración de Donald Trump y lo que los organizadores consideran un ejercicio autoritario del poder. Aquel día, protestaron pacíficamente millones de personas. Cuatro meses después, nuevamente se llamó a una manifestación el 18 de octubre, fecha en la que se convocó a más de siete millones de estadounidenses, quienes se unieron a más de 2,700 eventos en los 50 estados.

Las protestas apuntan contra las políticas de inmigración, los recortes en salud, entre otros (Foto: No Kings / Instagram)

LOS ESTADOS QUE SE UNEN A LA MOVILIZACIÓN ESTE 28 DE MARZO

Las movilizaciones No Kings 2026 se realizarán a nivel nacional con protestas pacíficas en todo Estados Unidos. Los organizadores y medios señalan que se unirán los 50 estados y el Distrito de Columbia, con miles de eventos locales registrados en el mapa oficial del movimiento.

Las grandes concentraciones serán en la ciudad de Nueva York. Según Hands Off de Nueva York, los residentes de los cinco distritos marcharán contra el mandatario y sus políticas. También las manifestaciones se realizarán en Minnesota (particularmente las Twin Cities), California (incluida el Área de la Bahía), Illinois, Filadelfia, Washington D.C., Chicago, Denver, Seattle y San Francisco.

Vale precisar que en Nueva York, la protesta principal comenzará a las 2:00 p.m. en Manhattan, mientras que en Filadelfia iniciará al mediodía en el City Hall, precisa USA Today.

Para ubicar una protesta cerca de tu localidad, los organizadores sugieren consultar el mapa interactivo disponible en NoKings.org o en plataformas como mobilize.us, donde puedes ingresar tu código postal y ver qué eventos hay en tu zona.

La población que apoyan estas protestas están en contra de las políticas migratorias de Donald Trump y las acciones de ICE (Foto: AFP)

SERÁ UNA PROTESTA MASIVA

La organización No Kings prevé más de 3,000 eventos en todo el país este 28 de marzo, cifra qu superará movilizaciones anteriores.

La medida de lucha contra la administración Trump es por la labor de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contras los inmigrantes, los recortes en la atención médica, el aumento del costo de vida, la guerra contra Irán, entre otros.

“Hace apenas unos meses, millones de personas salieron a las calles en miles de eventos para decir no a los abusos de poder de Trump, y hoy ese movimiento no deja de crecer. Con cada redada del ICE, cada escalada en el extranjero y cada abuso de poder en casa, los estadounidenses se alzan en oposición al intento de Trump de gobernar mediante el miedo y la fuerza. Cada día Trump cruza una nueva línea roja, y más personas deciden que ya basta”, declaró Ezra Levin, codirector ejecutivo de Indivisible.

Por su parte, la presidenta de la AFT, Randi Weingartenm, dijo: “Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión, nuestras comunidades sufren, la gente tiene miedo y no puede costearse las necesidades básicas. Es hora de que la administración escuche y les ayude a construir una vida mejor en lugar de avivar el odio y el miedo. Por eso, un número récord de nosotros volverá a salir a las calles el 28 de marzo para proteger a nuestros vecinos, escuelas y hospitales de las acciones ilegales de un aspirante a rey”.

Esas son algunas de las razones por las que se convocó a la movilización el 28 de marzo. Vale mencionar que en su sitio aclararon que todos los eventos de No Kings se rigen por un compromiso compartido con la protesta pacífica y legal, así como con la seguridad de la comunidad. Por tal motivo, los organizadores reciben capacitación en técnicas de desescalada, por lo que cada evento local cuenta con un responsable de seguridad y se coordinan estrechamente con socios para garantizar acciones contundentes y no violentas.