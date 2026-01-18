La reciente confirmación de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sobre la facultad de los agentes de ICE para exigir pruebas de ciudadanía a cualquier persona durante operativos migratorios, ha desatado una ola de preocupación en Estados Unidos. Esta medida implica que incluso los residentes legales podrían ser arrestados si no logran demostrar su estatus en el acto. Ante dicho escenario, es fundamental que sepas qué documentos e identificaciones oficiales son validados por las autoridades federales para garantizar que tu estancia legal sea reconocida.

En dicha conferencia, la secretaria Noem indicó que estas solicitudes se realizarán únicamente en el marco de redadas ‘dirigidas’. “Si estamos sobre un objetivo y realizando un operativo, puede haber individuos alrededor de ese criminal a quienes les preguntamos quiénes son, por qué están allí y les pidamos validar su identidad”, declaró.

Esta nueva medida surge a raíz de la decisión tomada por la Corte Suprema en septiembre del 2025, cuando el máximo tribunal autorizó que los agentes migratorios continúen con los operativos, calificados como “patrullas itinerantes”, en el sur de California.

Por consecuente, se daba cierta autoridad a los agentes que, al detener inmigrantes legales o ciudadanos, se les realizaría un “interrogatorio breve”. Cuando éstos comprueben que mantienen un estatus legal, quedarán en libertad.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue la encargada de anunciar esta nueva medida. (Crédito: EFE/EPA/Allison Dinner)

Qué tipos de documentos e identificaciones sirven para demostrar el estatus legal ante el ICE

En declaraciones a N+ Univision, la abogada de inmigración, Isadora Velásquez, recomendó a las personas que están residiendo en Estados Unidos que deberán presentar documentación como pasaporte, Green Card o un aval que demuestre la ciudadanía estadounidense.

En el caso de aquellos individuos que no cuenten con el estatus de residente o ciudadano estadounidense, necesitan mostrar una identificación que valide la legalidad de residir en el territorio americano, tales como un permiso de trabajo o el REAL ID.

En tiempos recientes, la mayoría de inmigrantes y ciudadanos estadounidenses no suelen llevar consigo dichos documentos que comprueben su legalidad en EE.UU. por temor a que se pierdan. Por consecuente, están más expuestos a ser detenidos por los agentes de ICE.

Ante esta nueva medida, es importante mostrar algún documento que acredite tu estatus legal, tal como Visa, Green Card o Real ID. (Crédito: Evgenia Parajanian / iStock)

Bajo ese contexto, la letrada Velásquez recomienda que, desde ahora, dicha identificación deberán guardarla en los dispositivos móviles, ya que este importante aparato tecnológico suele ser llevado a todas partes.

“Es un consejo que nos hemos visto obligado a otorgar debido a las detenciones que los mismos ciudadanos han tenido en estos años. (...) Más recomendable es ser prevenido, pero al mismo tiempo entender que seguimos teniendo nuestros derechos”, añadió.