Una imagen aérea muestra a un trabajador utilizando una cargadora frontal para construir bermas de arena en la playa con el fin de proteger las viviendas, mientras se preparan ante el fuerte oleaje, las inundaciones costeras y la erosión de la playa provocados por el huracán Polo en Long Beach, California, el 25 de septiembre de 2026 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Una imagen aérea muestra a un trabajador utilizando una cargadora frontal para construir bermas de arena en la playa con el fin de proteger las viviendas, mientras se preparan ante el fuerte oleaje, las inundaciones costeras y la erosión de la playa provocados por el huracán Polo en Long Beach, California, el 25 de septiembre de 2026 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Judith Vicente
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Aunque el huracán Polo no tocará tierra en , las marejadas que genera podrían provocar oleaje elevado en las playas del sur del estado a partir de este domingo. El fenómeno podría coincidir con mareas altas en los días siguientes, una combinación que aumenta el riesgo de inundaciones costeras localizadas, erosión de arena y condiciones peligrosas cerca del mar. Ante esta situación, las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atento a las alertas oficiales y extremar precauciones. A continuación, te contamos qué áreas podrían verse más afectadas y cuándo se prevén las condiciones más riesgosas.

Un camión volquete descarga arena para construir barreras protectoras en la playa de Long Beach, California, el 25 de septiembre de 2026; estas medidas buscan proteger las viviendas ante el fuerte oleaje, las inundaciones costeras y la erosión de la playa provocados por la llegada del huracán Polo (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Un camión volquete descarga arena para construir barreras protectoras en la playa de Long Beach, California, el 25 de septiembre de 2026; estas medidas buscan proteger las viviendas ante el fuerte oleaje, las inundaciones costeras y la erosión de la playa provocados por la llegada del huracán Polo (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

HURACÁN POLO: ÁREAS DEL SUR DE CALIFORNIA CON MAYOR RIESGO DE INUNDACIONES

El riesgo no es que Polo toque tierra en California, sino que su oleaje del sureste coincida con mareas altas, (NWS, por sus siglas en inglés).

Por lo tanto, las zonas con mayor preocupación por inundación costera asociada a las marejadas del huracán Polo son la península y Belmont Shore, en Long Beach; Avalon, en la isla Catalina; Malibu; y posiblemente Santa Barbara Harbor.

Áreas más expuestas

ZonaCondado / ubicaciónRiesgo previsto
Península de Long Beach y Belmont ShoreLos ÁngelesInundación costera en áreas bajas, erosión de playa y agua sobre calles, estacionamientos y paseos cercanos al mar
AvalonIsla CatalinaOleaje elevado, posibles anegamientos costeros y erosión
MalibuLos ÁngelesInundación localizada en sectores bajos junto al mar, oleaje fuerte y erosión
Santa Barbara HarborSanta BárbaraPosibles afectaciones por oleaje e inundación en el puerto; el NWS lo identifica como un punto de posible preocupación
Seal Beach, Huntington Beach y Newport BeachNorte del condado de OrangeMayor exposición al oleaje y posibles inundaciones costeras, especialmente en tramos bajos y vulnerables; Newport Beach ya tomó medidas para reforzar sectores próximos al muelle de Balboa.

¿CUÁNDO EL RIESGO SE HARÁ MAYOR?

Las marejadas de Polo comenzarían a sentirse a última hora del domingo y continuarían hasta el martes. El periodo más delicado sería durante las mañanas del lunes y martes, cuando se esperan mareas cercanas a los 7 pies y el oleaje elevado podría coincidir con ellas.

“Estos sistemas tropicales en el Pacífico pueden afectar las costas en el sur de California de manera indirecta, mientras que Long Beach ya se prepara para otra ronda de fuertes oleajes, esta vez –posiblemente– por los efectos indirectos del huracán Polo. La mayor preocupación es en Península, donde todavía no se recupera de los daños causados por los remanentes del huracán Marie, pero la ciudad ya está tomando medidas para proteger a los residentes y a sus propiedades”, .

La previsión oficial advierte sobre inundaciones poco profundas de agua marina en senderos, estacionamientos y calles bajas, además de erosión importante de playa. En los sitios más expuestos podría haber daños muy localizados a estructuras, aunque por ahora el considera baja la probabilidad de inundaciones extensas o daños estructurales generalizados.

EN RESUMEN: el oleaje comenzaría a llegar tarde el domingo 27 de septiembre, mientras que el riesgo de inundación costera más relevante se concentraría entre el lunes 28 y el martes 29. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una alta probabilidad de emitir avisos de inundación costera para ese periodo.

Una excavadora construye un muro de contención de arena para proteger las viviendas, mientras los trabajadores se preparan ante el fuerte oleaje, las inundaciones costeras y la erosión de las playas que traerá consigo el huracán Polo en Long Beach, California, el 24 de septiembre de 2026 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Una excavadora construye un muro de contención de arena para proteger las viviendas, mientras los trabajadores se preparan ante el fuerte oleaje, las inundaciones costeras y la erosión de las playas que traerá consigo el huracán Polo en Long Beach, California, el 24 de septiembre de 2026 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

LOS RESIDENTES DE LONG BEACH PUEDEN RECOGER SACOS DE ARENA

En Long Beach, los residentes pueden recoger sacos de arena y arena para proteger sus propiedades ante el oleaje e inundaciones costeras asociados a Polo. La ciudad limita el servicio a residentes, quienes deben presentar identificación. El máximo es de 10 sacos y recomiendan llevar pala o herramienta propia.

Puntos de entrega

LugarDirección / ubicaciónDisponibilidad
Estación de salvavidas72nd Place y Ocean BoulevardSacos y arena; apoyo para llenarlos entre 10:00 a. m. y 6:00 p. m.
Estación de Bomberos 72295 Elm St.Sacos y arena
Estación de Bomberos 121199 Artesia Blvd.Sacos y arena
Estación de Bomberos 132475 Adriatic Ave.Sacos y arena
Área de la Estación de Bomberos 14Cerca de East Paoli Way y East 3rd StreetSacos y arena; la estación de 5200 Eliot St. está cerrada temporalmente por obras
Claremont Parking Lot5400 E. Ocean Blvd.Sacos disponibles para recoger, según reportes de preparación de la ciudad ante Polo

Para una emergencia inmediata, llama al 9-1-1. En caso de asuntos no urgentes del Departamento de Bomberos de Long Beach, el número que publica la ciudad es (562) 591-7631.

RECOMENDACIONES

  • Revisa los avisos del National Weather Service local y de las autoridades de tu ciudad o condado antes de ir a la playa.
  • No nades ni entres al agua si hay advertencias de oleaje alto o corrientes de resaca.
  • Mantente lejos de muelles, rocas, acantilados y estacionamientos o caminos bajos cercanos al mar cuando suba la marea.
  • No conduzcas por calles o zonas costeras inundadas.
  • Evita caminar por áreas costeras bajas durante la marea alta.
  • Si vives o tienes un negocio junto a la playa, asegura objetos sueltos y sigue las indicaciones locales sobre cierres o posibles afectaciones.
Una cargadora de ruedas traslada grandes sacos de arena antes de que sean colocados para proteger las viviendas del fuerte oleaje, las inundaciones costeras y la erosión de la playa ante la llegada del huracán Polo a Long Beach, California, el 24 de septiembre de 2026 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Una cargadora de ruedas traslada grandes sacos de arena antes de que sean colocados para proteger las viviendas del fuerte oleaje, las inundaciones costeras y la erosión de la playa ante la llegada del huracán Polo a Long Beach, California, el 24 de septiembre de 2026 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

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