Aunque el huracán Polo no tocará tierra en California, las marejadas que genera podrían provocar oleaje elevado en las playas del sur del estado a partir de este domingo. El fenómeno podría coincidir con mareas altas en los días siguientes, una combinación que aumenta el riesgo de inundaciones costeras localizadas, erosión de arena y condiciones peligrosas cerca del mar. Ante esta situación, las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atento a las alertas oficiales y extremar precauciones. A continuación, te contamos qué áreas podrían verse más afectadas y cuándo se prevén las condiciones más riesgosas.

Un camión volquete descarga arena para construir barreras protectoras en la playa de Long Beach, California, el 25 de septiembre de 2026; estas medidas buscan proteger las viviendas ante el fuerte oleaje, las inundaciones costeras y la erosión de la playa provocados por la llegada del huracán Polo (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

HURACÁN POLO: ÁREAS DEL SUR DE CALIFORNIA CON MAYOR RIESGO DE INUNDACIONES

El riesgo no es que Polo toque tierra en California, sino que su oleaje del sureste coincida con mareas altas, publicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Por lo tanto, las zonas con mayor preocupación por inundación costera asociada a las marejadas del huracán Polo son la península y Belmont Shore, en Long Beach; Avalon, en la isla Catalina; Malibu; y posiblemente Santa Barbara Harbor.

Áreas más expuestas

Zona Condado / ubicación Riesgo previsto Península de Long Beach y Belmont Shore Los Ángeles Inundación costera en áreas bajas, erosión de playa y agua sobre calles, estacionamientos y paseos cercanos al mar Avalon Isla Catalina Oleaje elevado, posibles anegamientos costeros y erosión Malibu Los Ángeles Inundación localizada en sectores bajos junto al mar, oleaje fuerte y erosión Santa Barbara Harbor Santa Bárbara Posibles afectaciones por oleaje e inundación en el puerto; el NWS lo identifica como un punto de posible preocupación Seal Beach, Huntington Beach y Newport Beach Norte del condado de Orange Mayor exposición al oleaje y posibles inundaciones costeras, especialmente en tramos bajos y vulnerables; Newport Beach ya tomó medidas para reforzar sectores próximos al muelle de Balboa.

¿CUÁNDO EL RIESGO SE HARÁ MAYOR?

Las marejadas de Polo comenzarían a sentirse a última hora del domingo y continuarían hasta el martes. El periodo más delicado sería durante las mañanas del lunes y martes, cuando se esperan mareas cercanas a los 7 pies y el oleaje elevado podría coincidir con ellas.

“Estos sistemas tropicales en el Pacífico pueden afectar las costas en el sur de California de manera indirecta, mientras que Long Beach ya se prepara para otra ronda de fuertes oleajes, esta vez –posiblemente– por los efectos indirectos del huracán Polo. La mayor preocupación es en Península, donde todavía no se recupera de los daños causados por los remanentes del huracán Marie, pero la ciudad ya está tomando medidas para proteger a los residentes y a sus propiedades”, informó Telemundo 52.

La previsión oficial advierte sobre inundaciones poco profundas de agua marina en senderos, estacionamientos y calles bajas, además de erosión importante de playa. En los sitios más expuestos podría haber daños muy localizados a estructuras, aunque por ahora el NWS considera baja la probabilidad de inundaciones extensas o daños estructurales generalizados.

EN RESUMEN: el oleaje comenzaría a llegar tarde el domingo 27 de septiembre, mientras que el riesgo de inundación costera más relevante se concentraría entre el lunes 28 y el martes 29. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una alta probabilidad de emitir avisos de inundación costera para ese periodo.

Una excavadora construye un muro de contención de arena para proteger las viviendas, mientras los trabajadores se preparan ante el fuerte oleaje, las inundaciones costeras y la erosión de las playas que traerá consigo el huracán Polo en Long Beach, California, el 24 de septiembre de 2026 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

LOS RESIDENTES DE LONG BEACH PUEDEN RECOGER SACOS DE ARENA

En Long Beach, los residentes pueden recoger sacos de arena y arena para proteger sus propiedades ante el oleaje e inundaciones costeras asociados a Polo. La ciudad limita el servicio a residentes, quienes deben presentar identificación. El máximo es de 10 sacos y recomiendan llevar pala o herramienta propia.

Puntos de entrega

Lugar Dirección / ubicación Disponibilidad Estación de salvavidas 72nd Place y Ocean Boulevard Sacos y arena; apoyo para llenarlos entre 10:00 a. m. y 6:00 p. m. Estación de Bomberos 7 2295 Elm St. Sacos y arena Estación de Bomberos 12 1199 Artesia Blvd. Sacos y arena Estación de Bomberos 13 2475 Adriatic Ave. Sacos y arena Área de la Estación de Bomberos 14 Cerca de East Paoli Way y East 3rd Street Sacos y arena; la estación de 5200 Eliot St. está cerrada temporalmente por obras Claremont Parking Lot 5400 E. Ocean Blvd. Sacos disponibles para recoger, según reportes de preparación de la ciudad ante Polo

Para una emergencia inmediata, llama al 9-1-1. En caso de asuntos no urgentes del Departamento de Bomberos de Long Beach, el número que publica la ciudad es (562) 591-7631.

RECOMENDACIONES

Revisa los avisos del National Weather Service local y de las autoridades de tu ciudad o condado antes de ir a la playa.

No nades ni entres al agua si hay advertencias de oleaje alto o corrientes de resaca.

Mantente lejos de muelles, rocas, acantilados y estacionamientos o caminos bajos cercanos al mar cuando suba la marea.

No conduzcas por calles o zonas costeras inundadas.

Evita caminar por áreas costeras bajas durante la marea alta.

Si vives o tienes un negocio junto a la playa, asegura objetos sueltos y sigue las indicaciones locales sobre cierres o posibles afectaciones.