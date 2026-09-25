Este fin de semana, la costa este de los Estados Unidos enfrentará severas condiciones climáticas por el paso de la potente tormenta Nor’easter, con vientos tan intensos que impactarán la región con la fuerza de un huracán categoría 1, según alertaron los meteorólogos. Conoce los detalles de este pronósticos y sus posibles efectos en la siguiente nota.

Recientemente, Carlos Robles, jefe de meteorología en Noticias Telemundo, instó a los residentes desde el estado de Virginia hasta gran parte de la región de Nueva Inglaterra a tomar sus precauciones, ya que las condiciones climáticas para este fin de semana no serán favorables.

Según lo expuesto por el climatólogo, alrededor de 30 millones de personas que residen cerca a las zonas costeras del este del país podrían presenciar vientos que alcanzarían velocidades de hasta 74 mph durante este fin de semana .

Se espera que los vientos superen velocidades de 74 mph en las áreas mencionadas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

“Esto pone en aprietos el sistema eléctrico de esa zona por el hecho de que son vientos destructivos”, así explicó Robles.

Mientras Nueva York y Boston pueden registrar ráfagas de viento cercanas a los 50 mph, zonas costeras como Ocean City, Atlantic City, Montauk y Nantucket corren el riesgo se sufrir vientos con fuerza equivalente a un huracán de categoría 1.

Cómo impactará la tormenta Nor’easter para este fin de semana en la costa este de los EE. UU.

Robles enfatizó que las precipitaciones intensas y continuas comenzarán a sentirse desde la tarde del sábado 26 de septiembre en la región noreste del país, impactando especialmente en áreas como Nueva York, Boston, Washington y Philadelphia; se prevén hasta 6 pulgadas de lluvias.

Estas cantidades de agua pueden provocar complicaciones en el traslado de transeúntes y vehículos. Por esa razón, las autoridades de estas ciudades han levantando advertencias y avisos para que sus residentes cancelen cualquier tipo de plan al aire libre.

La ciudad de Nueva York puede registrar hasta 6 pulgadas de lluvia para este fin de semana. (Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Pese a ello, la mayor preocupación para este fin de semana son los vientos fuertes y las posibles inundaciones en zonas costeras debido al alto oleaje. Lo último señalado pone en riesgo a aproximadamente 33 millones de ciudadanos.

Se espera que las condiciones climáticas en la costa este del país comiencen a mejorar desde este lunes 28 de septiembre.