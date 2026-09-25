Anne Hathaway interpreta a Verity Crawford y Dakota Johnson interpreta a Lowen Ashleigh en el thriller psicológico "Verity: la sombra de un engaño" (Foto: Sony Pictures Releasing International)
Anne Hathaway interpreta a Verity Crawford y Dakota Johnson interpreta a Lowen Ashleigh en el thriller psicológico "Verity: la sombra de un engaño" (Foto: Sony Pictures Releasing International)
Redacción Mix
mailRedacción Mix

La escritora Lowen Ashleigh (Dakota Johnson) acepta terminar la exitosa saga literaria de Verity Crawford (), quien quedó paralizada e incapaz de hablar tras sufrir un misterioso accidente en la película “Verity: la sombra de un engaño”. Cuando Lowen se instala en la casa de la familia Crawford descubre confesiones oscuras y escalofriantes, y empieza confundir la realidad con alucinaciones. ¿Quieres conocer más detalles? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama y otros datos relevantes.

La cinta de suspenso psicológico y erótico cuenta con la dirección de Michael Showalter (“The Big Sick”, “The Eyes of Tammy Faye” y “The Idea of ​​You”) y el guion de Nick Antosca. Además, el prometedor largometraje profundiza en un triángulo psicológico y un perverso juego de manipulación.

Dakota Johnson, Anne Hathaway y Josh Hartnett son los protagonistas de “, que cuenta con un elenco conformado por Ismael Cruz Córdova, Brady Wagner, Irina Dvorovenko, K. K. Moggie, Michael Abbott Jr. y Alex Cooper.

Dakota Johnson es una de las protagonistas del thriller psicológico "Verity: la sombra de un engaño", donde interpreta a la escritora Lowen Ashleigh (Foto: Sony Pictures Releasing International)
Dakota Johnson es una de las protagonistas del thriller psicológico "Verity: la sombra de un engaño", donde interpreta a la escritora Lowen Ashleigh (Foto: Sony Pictures Releasing International)

¿EN QUÉ SE BASA “VERITY”?

“Verity: la sombra de un engaño” se basa en la exitosa novela homónima de Colleen Hoover, quien también escribió “It Ends With Us”, “Regretting You” y “Reminders of Him”, obras que también llegaron a la pantalla grande.

SINOPSIS DE “VERITY: LA SOMBRA DE UN ENGAÑO”

De acuerdo con la sinopsis de “Verity: la sombra de un engaño”, “este seductor thriller psicológico sigue a la reconocida autora Verity Crawford (Anne Hathaway) y a Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una escritora en dificultades que se muda a la remota finca de los Crawford para escribir en nombre de Verity.

Después de que Lowen descubre lo que parecen ser las inquietantes notas autobiográficas de Verity, se enfrenta a perturbadoras y retorcidas confesiones sobre el esposo de Verity, Jeremy (Josh Hartnett), mientras lucha por distinguir entre la ficción y la realidad, la manipulación y la atracción, y la oportunidad y la obsesión.

Por lo visto en el tráiler, la vida de Lowen cambia después de que encuentra el perturbador manuscrito de Verity, que incluye confesiones horribles y retorcidas sobre el pasado de la familia y detalles impactantes sobre Jeremy. Esto provoca que a la protagonista le cueste distinguir entre la escalofriante realidad y la ficción.

Además, no queda claro si el manuscrito es una confesión real de asesinatos y locura, o es simplemente un ejercicio de escritura de una autora de thrillers.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “VERITY”?

“Verity” tiene programado su estreno para el viernes 2 de octubre de 2026 en Estados Unidos y Canadá. Mientras que a los cines de Latinoamérica llegará un día antes, el 1 de octubre.

  • Fecha de estreno de “Verity” en Estados Unidos: 2 de octubre de 2026
  • Fecha de estreno de “Verity” en Canadá: 2 de octubre de 2026
  • Fecha de estreno de “Verity” en México: 1 de octubre de 2026
  • Fecha de estreno de “Verity” en Perú: 1 de octubre de 2026
  • Fecha de estreno de “Verity” en Colombia: 1 de octubre de 2026
  • Fecha de estreno de “Verity” en Argentina: 1 de octubre de 2026
  • Fecha de estreno de “Verity” en España: 2 de octubre de 2026

TRÁILER DE “VERITY”

REPARTO DE “VERITY: LA SOMBRA DE UN ENGAÑO”

  • Anne Hathaway como Verity Crawford
  • Dakota Johnson como Lowen Ashleigh
  • Josh Hartnett como Jeremy Crawford
  • Ismael Cruz Córdova como Corey
  • Brady Wagner como Crew Crawford
  • Irina Dvorovenko
  • K. K. Moggie
  • Michael Abbott Jr.
  • Alex Cooper
Anne Hathaway da vida a Verity Crawford y Josh Hartnett da vida a Jeremy Crawford en el thriller psicológico "Verity: la sombra de un engaño" (Foto: Sony Pictures Releasing International)
Anne Hathaway da vida a Verity Crawford y Josh Hartnett da vida a Jeremy Crawford en el thriller psicológico "Verity: la sombra de un engaño" (Foto: Sony Pictures Releasing International)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “VERITY”

Verity”, que cuenta con Nick Antosca, Alex Hedlund, Stacey Sher, Michael Showalter, Jordana Mollick, Anne Hathaway y Colleen Hoover como productores, tiene una duración de 117 minutos, es decir, 1 hora y 57 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “VERITY: LA SOMBRA DE UN ENGAÑO”?

El rodaje principal de “Verity: la sombra de un engaño”, que contó con un presupuesto de 40 millones de dólares, comenzó en febrero de 2025 y concluyó en abril del mismo año.

TAGS