La escritora Lowen Ashleigh (Dakota Johnson) acepta terminar la exitosa saga literaria de Verity Crawford (Anne Hathaway), quien quedó paralizada e incapaz de hablar tras sufrir un misterioso accidente en la película “Verity: la sombra de un engaño”. Cuando Lowen se instala en la casa de la familia Crawford descubre confesiones oscuras y escalofriantes, y empieza confundir la realidad con alucinaciones. ¿Quieres conocer más detalles? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama y otros datos relevantes.
La cinta de suspenso psicológico y erótico cuenta con la dirección de Michael Showalter (“The Big Sick”, “The Eyes of Tammy Faye” y “The Idea of You”) y el guion de Nick Antosca. Además, el prometedor largometraje profundiza en un triángulo psicológico y un perverso juego de manipulación.
Dakota Johnson, Anne Hathaway y Josh Hartnett son los protagonistas de “Verity”, que cuenta con un elenco conformado por Ismael Cruz Córdova, Brady Wagner, Irina Dvorovenko, K. K. Moggie, Michael Abbott Jr. y Alex Cooper.
¿EN QUÉ SE BASA “VERITY”?
“Verity: la sombra de un engaño” se basa en la exitosa novela homónima de Colleen Hoover, quien también escribió “It Ends With Us”, “Regretting You” y “Reminders of Him”, obras que también llegaron a la pantalla grande.
SINOPSIS DE “VERITY: LA SOMBRA DE UN ENGAÑO”
De acuerdo con la sinopsis de “Verity: la sombra de un engaño”, “este seductor thriller psicológico sigue a la reconocida autora Verity Crawford (Anne Hathaway) y a Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una escritora en dificultades que se muda a la remota finca de los Crawford para escribir en nombre de Verity.
Después de que Lowen descubre lo que parecen ser las inquietantes notas autobiográficas de Verity, se enfrenta a perturbadoras y retorcidas confesiones sobre el esposo de Verity, Jeremy (Josh Hartnett), mientras lucha por distinguir entre la ficción y la realidad, la manipulación y la atracción, y la oportunidad y la obsesión.”
Por lo visto en el tráiler, la vida de Lowen cambia después de que encuentra el perturbador manuscrito de Verity, que incluye confesiones horribles y retorcidas sobre el pasado de la familia y detalles impactantes sobre Jeremy. Esto provoca que a la protagonista le cueste distinguir entre la escalofriante realidad y la ficción.
Además, no queda claro si el manuscrito es una confesión real de asesinatos y locura, o es simplemente un ejercicio de escritura de una autora de thrillers.
¿CUÁNDO SE ESTRENA “VERITY”?
“Verity” tiene programado su estreno para el viernes 2 de octubre de 2026 en Estados Unidos y Canadá. Mientras que a los cines de Latinoamérica llegará un día antes, el 1 de octubre.
- Fecha de estreno de “Verity” en Estados Unidos: 2 de octubre de 2026
- Fecha de estreno de “Verity” en Canadá: 2 de octubre de 2026
- Fecha de estreno de “Verity” en México: 1 de octubre de 2026
- Fecha de estreno de “Verity” en Perú: 1 de octubre de 2026
- Fecha de estreno de “Verity” en Colombia: 1 de octubre de 2026
- Fecha de estreno de “Verity” en Argentina: 1 de octubre de 2026
- Fecha de estreno de “Verity” en España: 2 de octubre de 2026
TRÁILER DE “VERITY”
REPARTO DE “VERITY: LA SOMBRA DE UN ENGAÑO”
- Anne Hathaway como Verity Crawford
- Dakota Johnson como Lowen Ashleigh
- Josh Hartnett como Jeremy Crawford
- Ismael Cruz Córdova como Corey
- Brady Wagner como Crew Crawford
- Irina Dvorovenko
- K. K. Moggie
- Michael Abbott Jr.
- Alex Cooper
¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “VERITY”
“Verity”, que cuenta con Nick Antosca, Alex Hedlund, Stacey Sher, Michael Showalter, Jordana Mollick, Anne Hathaway y Colleen Hoover como productores, tiene una duración de 117 minutos, es decir, 1 hora y 57 minutos.
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “VERITY: LA SOMBRA DE UN ENGAÑO”?
El rodaje principal de “Verity: la sombra de un engaño”, que contó con un presupuesto de 40 millones de dólares, comenzó en febrero de 2025 y concluyó en abril del mismo año.