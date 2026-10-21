Este 21 de octubre, la Administración del Seguro Social (SSA) enviará el pago mensual a determinados beneficiarios. Para muchas personas retiradas, este depósito representa su principal o única entrada de dinero y les ayuda a cubrir gastos esenciales. Te explicamos quiénes pueden recibir hasta US$5,181 y cómo calcular el monto exacto que te corresponde.

En octubre, el cronograma vuelve a organizar los pagos según la fecha de nacimiento y el tipo de prestación (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿QUIÉNES COBRAN HASTA US$5,181 DEL SEGURO SOCIAL EL 21 DE OCTUBRE?

El miércoles 21 de octubre de 2026 le corresponde cobrar hasta US$5,181 de Seguro Social al segundo grupo de beneficiarios, es decir, a quienes nacieron entre el 11 y el 20 de cualquier mes. Aunque no todos recibirán ese monto, sino solamente quienes se jubilaron a los 70 años.

Para que lo entiendas mejor, te comentamos que la cantidad que reciben los beneficiarios de la SSA depende de su historial de aportes, los años trabajados y la edad en la que una persona decide jubilarse. Aquí una referencia útil sobre los máximos mensuales estimados:

Edad de jubilación Monto máximo a recibir A los 62 años Hasta US$2,969 A los 67 años (edad plena de jubilación)) Hasta US$4,152 A los 70 años Hasta US$5,181

Entonces, ¿cómo se llega al cheque máximo de US$5,181?

Solo lo alcanza quien cumple los siguientes requisitos:

Historial laboral.

Ganó durante al menos 35 años al nivel del “límite máximo imponible” (los salarios más altos sujetos a Seguro Social)

Retrasó la solicitud de beneficios hasta los 70 años.

Ten en cuenta que, por lo general, necesitas 40 créditos de trabajo, con un máximo de cuatro por año. En la práctica, esto equivale aproximadamente a 10 años de trabajo en Estados Unidos con ingresos sujetos al Seguro Social.

ASÍ PUEDES CALCULAR EL MONTO EXACTO DE TU PAGO

Lo primero que debes saber es que el monto es personalizado; no hay una cifra única. ¿De qué depende? De tres factores: tus ingresos durante la vida laboral y los años cotizados al sistema, la edad a la que empezaste a cobrar (por ejemplo: 62, edad plena de jubilación o 70 años) y el tipo de beneficio: jubilación, incapacidad, sobrevivientes.

Para calcular el monto exacto, sigue estos pasos:

1. Crea o entra a tu cuenta “my Social Security” en el portal oficial de la SSA (ssa.gov/myaccount).

2. Una vez dentro, usa las calculadoras de beneficios de la SSA, que estiman tu pago según tu historial de ganancias y la edad a la que solicitaste o vas a solicitar el beneficio.

3. Revisa la sección de “Estimates” o “Beneficios futuros”: allí verás el monto mensual exacto que la SSA calcula para ti, incluyendo ajustes por haber pedido el beneficio antes o después de la edad plena de jubilación.

¿Y el resto de pagos del mes de octubre de 2026?

El siguiente pago del Seguro Social es el miércoles 28 de octubre para quienes nacieron del día 21 al 31 de cualquier mes.

OJO: habrá un pago más este mes. Se trata del viernes 30 de octubre, que en sí corresponde al SSI de noviembre, pero se deposita adelantado porque el 1 de noviembre cae domingo.

El monto que reciben los jubilados del Seguro Social es personalizado (Foto: Magnific)

Si te interesó esta información, te presento otras notas que se redactaron para Gestión MIX sobre Seguro Social: