Cereales, carne, lácteos y hasta detergente registran aumentos en las principales cadenas y presionan el presupuesto de miles de familias (Foto referencial: Anna Zielinska / Freepik)
Redacción Mix
Redacción Mix

¡Hacer el súper es más caro! Un buen número de consumidores sentirá un golpe directo en el bolsillo cuando llegue a la caja a pagar sus compras en supermercados y grandes cadenas como Costco, Walmart y Target, debido a que diversos alimentos básicos y productos de uso diario ahora son más caros. ¿Cuánto están costando hoy estos artículos? Te lo detallamos en esta nota.

No es tu imaginación: conoce en cuánto aumentaron los precios en Costco, Walmart y Target (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
¿QUÉ ALIMENTOS Y PRODUCTOS SUBIERON DE PRECIO ESTE 2026?

Después de que Costco, Walmart y Target realizaron ajustes en los precios de diversos productos esenciales, los artículos que más subieron –según empresas especializadas en análisis de consumo como Trading Economics –, son:

Alimentos procesados y empaquetados

  • Cereales
  • Snacks
  • Productos congelados
  • Alimentos enlatados

Artículos de limpieza

  • Detergente
  • Papel higiénico
  • Toallas de papel
  • Desinfectantes

Alimentos frescos

  • Carne roja
  • Productos importados
  • Lácteos en ciertas presentaciones

Este último grupo elevó sus precios por efecto de la política de aranceles globales que estableció la administración de Donald Trump, .

La carne roja está entre los productos que elevó su precio (Foto: Pixabay)
Si bien los costos no son tan altos, cuando se realicen en una compra no se sentirán, pero ocurrirá todo lo contrario el momento que hagas la sumatoria a fin de mes.

Así como estos alimentos y productos han subido este 2026, hay otros que mantienen sus precios o aplican descuentos, pero se recomienda elegirlos bien.

  • Electrónicos en liquidación
  • Ropa básica
  • Productos de marca propia como Kirkland, Great Value y Up & Up

Si nos referimos a las cadenas, cada una aplica beneficios para atraer más clientes, sobre todo cuando los precios se elevan, indica el mismo sitio web. Así tenemos:

  • Costco: mantiene ajustes más graduales por su modelo de membresía.
  • Walmart: aunque cuida su imagen de precios bajos, puede elevar el costo en productos específicos.
  • Target: combina promociones agresivas con ajustes en productos premium.

