¡Hacer el súper es más caro! Un buen número de consumidores sentirá un golpe directo en el bolsillo cuando llegue a la caja a pagar sus compras en supermercados y grandes cadenas como Costco, Walmart y Target, debido a que diversos alimentos básicos y productos de uso diario ahora son más caros. ¿Cuánto están costando hoy estos artículos? Te lo detallamos en esta nota.

No es tu imaginación: conoce en cuánto aumentaron los precios en Costco, Walmart y Target (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿QUÉ ALIMENTOS Y PRODUCTOS SUBIERON DE PRECIO ESTE 2026?

Después de que Costco, Walmart y Target realizaron ajustes en los precios de diversos productos esenciales, los artículos que más subieron –según empresas especializadas en análisis de consumo como Trading Economics –, son:

Alimentos procesados y empaquetados

Cereales

Snacks

Productos congelados

Alimentos enlatados

Artículos de limpieza

Detergente

Papel higiénico

Toallas de papel

Desinfectantes

Alimentos frescos

Carne roja

Productos importados

Lácteos en ciertas presentaciones

Este último grupo elevó sus precios por efecto de la política de aranceles globales que estableció la administración de Donald Trump, publica El Diario.

La carne roja está entre los productos que elevó su precio (Foto: Pixabay)

Si bien los costos no son tan altos, cuando se realicen en una compra no se sentirán, pero ocurrirá todo lo contrario el momento que hagas la sumatoria a fin de mes.

Así como estos alimentos y productos han subido este 2026, hay otros que mantienen sus precios o aplican descuentos, pero se recomienda elegirlos bien.

Electrónicos en liquidación

Ropa básica

Productos de marca propia como Kirkland, Great Value y Up & Up

Si nos referimos a las cadenas, cada una aplica beneficios para atraer más clientes, sobre todo cuando los precios se elevan, indica el mismo sitio web. Así tenemos: