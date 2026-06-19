California tiene una red de parques estatales históricos que resguardan lugares fundamentales de su pasado. Son más de 30 en total, de modo que recorrerlos implica no solo disponer de tiempo, sino también asumir el costo de entrada. Si disfrutas visitar este tipo de sitios, hay una buena noticia: el gobernador Gavin Newsom lanzó una versión especial y gratuita del Pasaporte del Historiador, con la que podrás acceder a ellos sin pagar. ¿Cómo obtenerlo antes del 6 de julio, fecha límite para solicitarlo? Aquí te lo contamos.

Cabe precisar que normalmente el costo del Pasaporte Historiador es 50 dólares al año para la entrada de hasta cuatro personas por pase en todo el estado.

El gobernador Gavin Newsom anunció que los Parques Estatales de California ofrecen una versión especial gratuita de su Pasaporte de Historiador (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

¿CÓMO OBTENER EL PASE GRATIS A LOS PARQUES ANTES DEL 6 DE JULIO?

Desde ahora y hasta el lunes 6 de julio, los californianos pueden descargar el pase gratuito y usarlo para visitas ilimitadas a los parques históricos participantes, con validez hasta fin de año. Esta medida forma parte de las celebraciones por el Juneteenth y el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

“California no rehúye las verdades incómodas ni la historia desagradable; al contrario, la acepta y aprende de ella. Mientras Trump ignora el pasado e intenta reescribirlo, California celebra estas fiestas de la libertad invitando a todos a conocer la historia de nuestro país —nuestra verdadera historia— de forma gratuita en nuestros parques estatales”, señaló Newsom.

Para conseguir un pase gratis antes del 6 de julio tienes que descargar la edición especial gratuita del “Historian Passport” (Pasaporte del Historiador) a través de la plataforma oficial de parques de California, ReserveCalifornia.com.

Paso a paso para obtener el pase

Crea una cuenta gratuita en el sitio oficial de reservas de parques de California, ReserveCalifornia.com (o inicia sesión si ya tienes una).

En el menú de “passes” o “advance passes”, busca la opción del “Historian Passport” o “Pasaporte del Historiador” y selecciona la edición especial gratuita.

Completa los datos solicitados y descarga el pase digital antes del 6 de julio; el documento quedará asociado a tu cuenta y podrás mostrarlo en tu teléfono o impreso al ingresar a los parques.

¿Qué incluye este pase gratuito?

Entrada ilimitada durante el resto de 2026 a más de 30 parques históricos estatales de California, para grupos de hasta cuatro personas por pase.

Acceso a sitios históricos donde se conmemoran eventos clave de la historia de California.

Gracias a las donaciones de la Fundación de Parques Estatales de California y la Fundación del Museo Estatal del Ferrocarril de California, la edición especial del Pasaporte del Historiador destaca la rica y compleja historia de California a través de lugares que preservan relatos de libertad, resiliencia, innovación y comunidad, incluido el Parque Histórico Estatal Coronel Allensworth, el parque estatal más importante que representa la historia afroamericana en California.

Los parques participantes abarcan todo el estado y muestran la diversa historia cultural, política y social de California, desde comunidades de la época de la Fiebre del Oro y monumentos militares hasta casas históricas, misiones y museos, publica el sitio web del Gobernador Gavin Newsom.

Parque Histórico Estatal Coronel Allensworth en Earlimart, California (Foto: Gobierno de California)

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS PARQUES QUE PODRÁS VISITAR CON EL PASE

A continuación, algunos de los parques a los que pueden acceder los titulares de los pases: