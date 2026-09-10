Con la firma de la SB 892, el gobernador Gavin Newsom eliminó una de las barreras que podía afectar a veteranos y militares de California que deciden retomar sus estudios años después de haber dejado el servicio activo. Desde el 1 de julio de 2027, los estudiantes elegibles ya no perderán la prioridad para registrar clases por haber superado los plazos que regían hasta ahora. La medida puede ser relevante para integrantes de la comunidad latina, muchos de los cuales combinan el regreso a las aulas con empleo, cuidado de hijos o cambios de residencia dentro del estado, ya sea para estudiar en un community college, una sede de California State University (CSU) o, en los casos aplicables, un campus de la University of California (UC).

La medida fue aprobada por Newsom el 27 de agosto de 2026. Su objetivo no es crear una vía automática de admisión a la universidad ni reservar cupos de ingreso para veteranos. Lo que modifica es el orden de inscripción: una vez admitido y verificado su estatus, el estudiante elegible podrá tener preferencia al momento de registrar materias. Es una ventaja importante en California, donde cursos obligatorios, clases de inglés, enfermería, tecnología, transferencias y certificados profesionales suelen llenarse rápidamente.

¿QUÉ CAMBIA CON LA SB 892?

La nueva legislación elimina dos límites de tiempo que aparecían en la norma anterior para determinados militares y exmilitares con derecho a registrarse antes que otros alumnos.

Hasta antes de esta modificación, los beneficiarios podían utilizar esa preferencia durante cuatro años académicos después de dejar el servicio activo, siempre que iniciaran el proceso dentro de los 15 años posteriores a su salida.

Desde el 1 de julio de 2027, ambas restricciones desaparecerán.

Antes de la SB 892 Desde el 1 de julio de 2027 La preferencia podía usarse durante cuatro años académicos tras dejar el servicio activo. Se elimina el límite de cuatro años académicos. El beneficio debía solicitarse dentro de los 15 años posteriores a la salida. Desaparece la ventana de 15 años. La inscripción preferente dependía de plazos definidos. El acceso deja de estar atado a esos periodos. Un exmilitar podía perder la ventaja al volver a estudiar años más tarde. Un regreso tardío a las aulas ya no elimina ese derecho por el paso del tiempo.

En términos sencillos, una persona que cumple las condiciones legales ya no perderá la inscripción prioritaria solo porque hayan transcurrido varios años desde su separación del servicio. El cambio puede ser relevante para quienes trabajaron, formaron una familia, usaron beneficios educativos en otro momento o decidieron capacitarse para una nueva profesión después de una larga pausa.

Los exmilitares de Estados Unidos tendrán un beneficio universitario en California gracias a esta nueva ley (Foto: AFP)

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR EL BENEFICIO?

La medida contempla a miembros y exmiembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que sean residentes de California y cumplan con las condiciones relacionadas con su baja militar.

También considera a integrantes y exintegrantes de la California State Guard, además de otras organizaciones incluidas en la definición legal. Entre las ramas y componentes mencionados se encuentran:

U.S. Air Force

U.S. Army

U.S. Coast Guard

U.S. Marine Corps

U.S. Navy

U.S. Space Force

National Guard

Naval Militia

Componentes de reserva de esas fuerzas

California National Guard

California Naval Militia

California State Guard

La disposición incluye igualmente a estudiantes llamados al servicio militar activo que, debido a esa movilización, tuvieron que tomar una licencia académica.

Para las comunidades hispanas de California —incluidas familias con vínculos militares en Los Ángeles, San Diego, el Inland Empire, el Valle Central, el Área de la Bahía o Sacramento— esta actualización puede servir al momento de planificar el regreso de un familiar a estudios universitarios, técnicos o de certificación laboral.

NO TODOS LOS EXMILITARES CALIFICAN

Existe una diferencia importante según el tipo de baja militar. No todos los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas o de la State Guard podrán acceder a esta ventaja al inscribirse en cursos.

Quedan excluidas las personas que hayan recibido una dishonorable discharge o una bad conduct discharge.

En cambio, la normativa contempla a residentes de California que hayan recibido una de estas categorías:

Honorable discharge

General discharge

Other than honorable discharge

Por ello, el tipo de baja será uno de los elementos que la institución deberá revisar antes de conceder la preferencia de registro.

¿DÓNDE APLICA LA NUEVA LEY?

La SB 892 tiene efectos en los principales sistemas públicos de educación superior de California, aunque sus disposiciones no están redactadas exactamente de la misma forma para cada uno.

Sistema educativo Cómo aplica el registro preferente California State University (CSU) Debe concederse en cada campus que cuente con un sistema de inscripción anticipada. California Community Colleges Cada distrito que administre ese sistema debe otorgar la ventaja. University of California (UC) La ley solicita que se aplique en los campus que administren este tipo de mecanismo. Programas cubiertos Carreras, títulos y certificados ofrecidos por la institución.

La legislación no ordena que CSU, UC o los community colleges acepten automáticamente a un veterano como estudiante. La modificación se refiere al momento de seleccionar materias, no a la decisión de admisión.

En California, esta distinción puede tener un impacto concreto. Acceder antes al proceso permite intentar conseguir cupo en clases obligatorias, mantener una carga académica completa o evitar esperar otro semestre para llevar un curso necesario.

¿QUÉ SIGNIFICA PRIORIDAD DE REGISTRO?

La prioridad de registro, también conocida como inscripción preferente, permite que ciertos estudiantes elijan sus clases antes que otros grupos.

Por ejemplo, una persona ya admitida a una CSU o a un community college, con el beneficio aprobado, puede recibir una fecha más temprana para seleccionar cursos. Esto puede aumentar sus posibilidades de encontrar vacantes en materias de alta demanda, incluidos requisitos para graduarse, clases de transferencia o programas de capacitación laboral.

La SB 892 no cambia las reglas generales de admisión, residencia, progreso académico o entrega de documentos que pueda exigir cada centro de estudios. Además, quienes reciban esta ventaja deben cumplir las condiciones académicas aplicables dentro del California Education Code.

LA MEDIDA CUBRE CARRERAS Y CERTIFICADOS

La disposición no se limita a programas de cuatro años ni a una sola modalidad educativa.

El registro preferente se aplicará a carreras, títulos y certificados ofrecidos por cada institución, luego de que el campus confirme la condición militar o de veterano del alumno.

Aspecto Lo que establece la SB 892 Beneficio Preferencia para registrar clases Beneficiarios Miembros y exmiembros elegibles de las Fuerzas Armadas y la State Guard Residencia El miembro o exmiembro de las Fuerzas Armadas debe residir en California Instituciones CSU, distritos de California Community Colleges y, en ciertos casos, campus de UC Programas Carreras, grados y certificados de la institución Verificación El campus debe comprobar el estatus militar o de veterano Inicio del cambio 1 de julio de 2027 Límite de cuatro años Eliminado Ventana de 15 años Eliminada

La modificación puede beneficiar a quienes buscan un certificado de corta duración, formación técnica, preparación para otra ocupación o una carrera universitaria que quedó pendiente. En un estado donde muchos alumnos estudian y trabajan al mismo tiempo, contar con una fecha de registro anticipada puede ayudar a avanzar sin retrasar el plan académico.

¿LA LEY YA ESTÁ VIGENTE?

La SB 892 ya fue firmada y convertida en ley, pero la eliminación de los límites de tiempo todavía no entra en operación.

La fecha que deben tener presente los posibles beneficiarios es el 1 de julio de 2027.

Ese día comenzará a aplicarse la nueva versión de la sección 66025.8 del California Education Code. A partir de entonces, dejarán de regir tanto el requisito de cuatro años académicos como la ventana de 15 años desde que una persona dejó el servicio activo.

Fecha Qué ocurre 27 de agosto de 2026 Gavin Newsom aprobó la SB 892. 27 de agosto de 2026 La propuesta quedó registrada como Chapter 146, Statutes of 2026. 1 de julio de 2027 Entra en operación el nuevo sistema sin los límites de cuatro y 15 años.

El gobernador Gavin Newsom firmó esta ley el pasado 27 de agosto (Foto: AP)

¿QUÉ DEBEN HACER LOS ESTUDIANTES?

La preferencia no se concede de forma automática únicamente por haber pertenecido a las Fuerzas Armadas. Cada institución deberá confirmar primero que el solicitante cumple los criterios previstos por la legislación.

Los militares y veteranos que crean reunir las condiciones pueden considerar los siguientes pasos antes de registrarse:

Consultar la oficina de Veterans Services, admisiones o registro de su campus. Preguntar qué documentos solicita el centro de estudios para confirmar el estatus militar o de veterano. Verificar los requisitos de residencia y el tipo de baja aplicable. Revisar la fecha asignada para elegir materias y el calendario académico. Confirmar que cumplen las condiciones de progreso académico vinculadas con esta preferencia.

Los procesos pueden variar entre campus y distritos. Por eso, una persona que estudia en un community college del condado de Los Ángeles puede tener requisitos distintos a los de un alumno de CSU Fullerton, San Diego State, Sacramento State o alguna institución de UC.

CLAVES DE LA SB 892

Punto clave Información Ley SB 892. Gobernador Gavin Newsom. Fecha de aprobación 27 de agosto de 2026. Estado de la medida Chapter 146, Statutes of 2026. Código modificado California Education Code, Section 66025.8. Inicio del cambio principal 1 de julio de 2027. Beneficiarios Miembros y exmiembros elegibles de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de la State Guard. Beneficio Preferencia para registrarse en cursos. Límites eliminados Cuatro años académicos y ventana de 15 años después de dejar el servicio activo. No garantiza Admisión automática ni cupo universitario asegurado.

La modificación más relevante de la SB 892 es que una persona elegible ya no tendrá que regresar a la educación superior dentro de una ventana limitada para conservar la posibilidad de inscribirse antes. Desde julio de 2027, el tiempo transcurrido desde el servicio activo dejará de ser, por sí solo, un obstáculo para aprovechar este recurso educativo.